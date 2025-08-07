Proiect în dezbatere. Câte posturi la stat pot dispărea în urma aplicării PACHETULUI DOI Bolojan

Ministerul Dezvoltării a pus în consultare publică măsurile privind reforma administrației publice, care prevăd reducerea cu peste 6.000 de posturi la cabinetul demnitarilor din administrația centrală și locală, dar și noi reguli de evaluare a performanței și pentru ocuparea posturilor. Aceste prevederi vor fi incluse în noul pachet de măsuri pe care îl va adopta Guvernul Bolojan, preia hotnews.

Proiectul de lege privind reforma administrației publice poate fi consultat AICI. Una dintre principalele măsuri pentru asigurarea cheltuirii eficiente a fondurilor publice este „reducerea cu unu a numărului de consilieri personali de la cabinetul demnitarului de la nivelul administrației publice centrale și reducerea numărului de consilieri de la nivelul administrației publice locale în funcție de numărul de locuitori ai fiecărei localități”.

„Această măsură generează o reducere a numărului total de posturi la cabinetul demnitarilor din administrația centrală și locală de 6.060 de posturi, respectiv o reducere estimată a cheltuielilor salariale pe ultimele 4 luni ale anului 2025 de 193.920.000 lei și o economie anuală de 581.760.000 lei”, se arată în nota de fundamentare.la

Măcel în eșalonul doi

În prezent, la nivel național sunt prevăzute 10.126 de posturi pentru cabinetul demnitarului constituit la nivel central și local, precum și pentru cancelaria prefectului, conform OUG nr. 57/2019.

„Numărul de posturi în cabinet la nivelul administrației publice centrale variază între 9 posturi la cabinetul prim-ministrului și 1 post la cabinetul subsecretarului de stat și asimilatul acestuia, iar la nivel local numărul de posturi la cabinetul primarului și al viceprimarului variază între 6 posturi la cabinetul primarului general al municipiului București și un post pentru cabinetul viceprimarului de comună, oraş şi municipiu”, se arată în document.

Rolul acestora este de a sprijini demnitarii sau aleșii locali ori prefecții în elaborarea de documente, precum și gestionarea activităților curente.

Meritocrație la stat

Alte modificări din proiectul de lege vizează promovarea performanței și meritocrației în rândul angajaților din administrația publică, astfel:

introducerea unui sistem de mandate limitate și de mobilitate orizontală/rotație, la nivelul înalților funcționari publici și a funcționarilor publici de conducere din administrația publică centrală. Acest sistem va fi diferențiat – obligatoriu sau voluntar – în funcție de sensibilitatea posturilor, consolidând astfel managementul performanței bazat pe competențe, ducând la reducerea/evitarea politizării funcției publice sau la menținerea în aceleași funcții, vulnerabile la acțiuni/influențe externe administrației publice (în domenii precum achiziții publice, resurse umane, control etc.). Astfel, măsura va contribui și la creșterea, pe această cale, a prestigiului funcției publice.

În subsidiar se va urmări restrângerea numirilor pentru exercitarea cu caracter temporar a unor funcții publice de conducere la situațiile și perioadele în care respectivele posturi nu pot fi ocupate prin: recrutare, promovare, rotație sau transfer.

Pentru funcțiile publice corespondente înalților funcționari publici și pentru funcțiile publice de conducere sensibile din administrația publică centrală se vor introduce prevederi privind

a) exercitarea acestor funcții în baza unor mandate limitate;

b) realizarea unor evaluări multianuale a performanțelor profesionale individuale, bazate pe evaluarea performanțelor de management,

c) reglementarea unei noi forme de modificare a raporturilor de serviciu, respectiv mobilitatea prin rotație.

Prin proiectul de lege se propune, de asemenea:

introducerea normelor prin care să se reglementeze evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pe bază de competențe.

posibilitatea exercitării raportului de serviciu cu timp parțial, în alte situații limitative decât cele prevăzute la art. 378, prin reglementarea posibilității exercitării raportului de serviciu cu durata redusă a timpului de muncă la jumătate de normă la nivelul autorităților administrației publice locale, dacă atribuțiile. corespunzătoare postului pot fi realizate cu durată redusă a timpului de muncă la jumătate de normă.

posibilitatea ca funcționarii publici definitivi numiți în funcții publice în baza unui raport de serviciu cu timp parțial să poată exercita un alt raport de serviciu cu timp parțial în cadrul unei alte autorități a administrației publice locale sau instituții publice subordonate, după caz, în măsura în care atribuțiile prevăzute în fișele de post aferente celor două funcții publice sunt similare.

în mod corelativ, se reglementează că nu se află în situație de incompatibilitate funcționarii publici care exercită raporturi de serviciu cu timp parțial în cadrul autorităților administrației publice locale sau instituțiilor publice subordonate, după caz.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că toate măsurile fiscale din pachetul 2 urmează să fie asumate în Parlament pentru asumarea răspunderii, într-o sesiune extraordinară a Legislativului.

Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat deja răspunderea pentru primul pachet de măsuri fiscale, care urmează să intre în vigoare de la 1 august. Printre cele mai importante măsuri se numără creșterea TVA de la 19% la 21%, creșterea accizelor pentru alcool și băuturi alcoolice și introducerea CASS de 10% la pensiile care depășesc pragul de 3.000 de lei.

Recomandarea autorului: IMPOZITELE locale pe terenuri și clădiri ar putea crește cu 70% din 2026. Bolojan anunță al doilea pachet fiscal