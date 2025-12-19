Prima pagină » Social » Ce pățești în 2026 dacă nu îți plătești amenzile rutiere. Cum cum te pot urmări autoritățile

Ce pățești în 2026 dacă nu îți plătești amenzile rutiere. Cum cum te pot urmări autoritățile

Mihai Tănase
19 dec. 2025, 10:46, Social
Ce pățești în 2026 dacă nu îți plătești amenzile rutiere. Cum cum te pot urmări autoritățile
Foto: Mediafaxfoto/ Tibi Bologh

Neplata unei amenzi rutiere nu mai este de mult o „portiță” prin care scapi de sancțiune. În 2026, autoritățile vor dispune de proceduri administrative și mecanisme fiscale care transformă rapid o amendă ignorată într-o datorie urmărită prin popriri și executare silită.

Mulți șoferi pornesc de la ideea că o amendă rutieră „se prescrie” sau că, dacă nu o plătesc imediat, nu se va mai întâmpla nimic. În realitate, neplata nu face decât să mute problema din zona rutieră în zona fiscală, unde consecințele pot fi mai costisitoare și mai greu de controlat, scrie PlayTech.ro.

După aplicarea sancțiunii, procesul-verbal este comunicat oficial, iar șoferul are termene clare prevăzute de lege. În cazurile permise, plata a jumătate din minimul amenzii se poate face în termen de 15 zile. Dacă acest termen este depășit și amenda nu este nici achitată, nici contestată, ea devine o creanță certă.

În momentul în care termenul legal este depășit, instituția care a aplicat sancțiunea poate transmite amenda către organul fiscal competent, de regulă primăria de domiciliu. Din acel moment, datoria nu mai este tratată ca o sancțiune rutieră, ci ca o datorie la bugetul local.

Aceasta poate fi recuperată prin proceduri fiscale standard: somații, popriri pe conturi bancare, popriri pe venituri sau alte forme de executare silită, în funcție de valoarea datoriei și de situația financiară a persoanei sancționate. Procesul nu este întotdeauna imediat, dar odată declanșat, șoferul pierde controlul asupra modului în care își poate rezolva problema.

Un risc suplimentar apare atunci când există mai multe amenzi neplătite. Acestea se cumulează, iar la sumă se pot adăuga accesorii, ceea ce face ca o sancțiune aparent minoră să devină o problemă financiară serioasă.

Un alt efect indirect al amenzilor neplătite este legat de relația cu autoritățile locale. Datoriile la bugetul local pot genera dificultăți la obținerea unor documente care necesită certificat fiscal sau pot complica anumite proceduri administrative. Nu este o regulă aplicabilă în toate situațiile, însă în practică astfel de blocaje apar frecvent.

Cum te pot urmări autoritățile în 2026

Urmărirea unei amenzi neplătite nu presupune oprirea șoferului în trafic pentru verificarea chitanței. Înseamnă, în schimb, includerea datoriei în evidențele fiscale și recuperarea ei prin mecanisme automate, inclusiv prin interconectarea bazelor de date între instituții.

Poprirea pe conturi bancare este una dintre cele mai întâlnite situații. Deși legea prevede etape de somație și comunicare, în practică mulți șoferi află de existența executării silite abia când constată că nu mai pot utiliza contul bancar.

Pentru a nu ajunge în astfel de situații, există câteva soluții simple și legale. Prima este plata amenzii în termenul prevăzut, adică în 15 zile pentru a beneficia de înjumătățirea sancțiunii.

A doua este contestarea sancțiunii, tot în termenul legal, dacă există motive întemeiate. Iar a treia opțiune, valabilă mai ales când datoria a ajuns deja la fisc, este solicitarea unei eșalonări, acolo unde legislația permite.

Este esențial să păstrezi dovada plății. Există situații în care plata este efectuată, dar nu apare imediat în evidențe, iar lipsa documentului justificativ poate duce la pierderi de timp și complicații inutile.

Dacă ai primit mai multe amenzi, este recomandat să ții o evidență clară a proceselor-verbale, a sumelor și a stadiului fiecăreia. În caz de incertitudine, solicită situația oficială de la organul fiscal local. Este întotdeauna mai bine să clarifici din timp decât să afli despre datorie în momentul în care executarea silită este deja în desfășurare.

Recomandarea video

Citește și

Gândul de Vreme Prea cald pentru luna decembrie, zăpada se lasă așteptată. ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea în weekend și când vor apărea burnița și ploile
10:38
Prea cald pentru luna decembrie, zăpada se lasă așteptată. ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea în weekend și când vor apărea burnița și ploile
EXCLUSIV Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Cine sunt moștenitorii. Marius Calotă e cap de listă, cu partea cea mai mare din avere. I-a lăsat inclusiv locul de veci în care fost îngropată
07:02
Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Cine sunt moștenitorii. Marius Calotă e cap de listă, cu partea cea mai mare din avere. I-a lăsat inclusiv locul de veci în care fost îngropată
EXCLUSIV Detalii uluitoare din dosarul furtului de sute de mii de lei din conturile asociațiilor de proprietari din București. Cum funcționează caracatița firmelor care administrează blocurile, dar fug cu fondurile. „Vin la pachet cu contabil și cu cenzor”
06:00
Detalii uluitoare din dosarul furtului de sute de mii de lei din conturile asociațiilor de proprietari din București. Cum funcționează caracatița firmelor care administrează blocurile, dar fug cu fondurile. „Vin la pachet cu contabil și cu cenzor”
ACTUALITATE Ce calificare înaltă trebuie să aibă un ADEVĂRAT administrator de bloc
15:14
Ce calificare înaltă trebuie să aibă un ADEVĂRAT administrator de bloc
FLASH NEWS Scandalul apei din Prahova, diferențe uriașe între tarifele ESZ și Hidro Prahova
12:28
Scandalul apei din Prahova, diferențe uriașe între tarifele ESZ și Hidro Prahova
Gândul de Vreme Așteptăm zăpada, dar temperaturile cresc. ANM pentru Gândul: „Vom avea și precipitații, foarte slabe cantitativ”
10:33
Așteptăm zăpada, dar temperaturile cresc. ANM pentru Gândul: „Vom avea și precipitații, foarte slabe cantitativ”
Mediafax
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Digi24
Colacul de salvare primit de Rusia de la China pe timp de război vine cu un preț: „O inversare completă și jenantă”
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather, anunț de ultimă oră: Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Mierea miraculoasă din România, mai puternică decât unele antibiotice. Depășește în eficiență multe produse faimoase la nivel mondial
Mediafax
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării în următoarele patru săptămâni
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
Cancan.ro
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
Ce se întâmplă doctore
Vremea se schimbă radical înainte de sărbători! Care sunt zonele în care va ninge abundent de Crăciun
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cine au fost druizii?
ACTUALITATE Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
11:11
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
UTILE Calcul complet | Electrocasnicul care te „ușurează” de 30 în fiecare lună. Toți românii îl folosesc zilnic
11:02
Calcul complet | Electrocasnicul care te „ușurează” de 30 în fiecare lună. Toți românii îl folosesc zilnic
FLASH NEWS Rapperul Wiz Khalifa, dat în urmărire internațională. A fost condamnat la 9 luni după gratii în penitenciarele din România
10:53
Rapperul Wiz Khalifa, dat în urmărire internațională. A fost condamnat la 9 luni după gratii în penitenciarele din România
ACTUALITATE O afacere inspirată care explodează de Sărbători. Cum profită fermierii de această oportunitate de sezon
10:51
O afacere inspirată care explodează de Sărbători. Cum profită fermierii de această oportunitate de sezon
FLASH NEWS Trump suspendă programul „Loteria vizelor“, după atacul de la Universitatea Brown. Zeci de milioane de oameni au aplicat în 2025
10:51
Trump suspendă programul „Loteria vizelor“, după atacul de la Universitatea Brown. Zeci de milioane de oameni au aplicat în 2025

Cele mai noi