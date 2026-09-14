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Proiectul care ar pedepsi oficialităţile care nu celebrează Ziua Drapelului este dezbătut luni de Camera Deputaţilor

Luiza Dobrescu
Proiectul care ar pedepsi oficialităţile care nu celebrează Ziua Drapelului este dezbătut luni de Camera Deputaţilor
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Proiectul care ar obliga pe şefii autorităţilor publice, şi nu numai, să participe activ la sărbătoarea Drapelului Naţional, intră luni în dezbaterea deputaţilor, după ce a trecut tacit de Senat.

Potrivit iniţiatorului, senatorul AUR Mircia Chelaru, evenimentul ar urma să aibă loc în fiecare an, pe 26 iunie.

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Proiectul a fost iniţiat în urmă cu mai bine de 3 ani, însă abia acum i-a venit rândul să ajungă în atenţia parlamentarilor.

„Proiectul de Lege privind proclamarea Zilei Drapelului Național al României (PL-x 465/2023) – lege organică – Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată

Raport comun – Comisia pentru administrație publică  și Comisia  pentru apărare

Cameră decizională

Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun”. 

Pe ordinea de zi de luni, 14 septembrie 2026, se mai află şi alte 74 de puncte, printre care şi controversata lege a urşilor care permite vânătorilor să împuşte 859 de urşi anual. Şi aceasta a ajuns la votul final.

Deputaţii revin luni, 14 septembrie 2026, la prezenţa fizică obligatorie în plenul Camerei, în urma unei solicitări adresate lui Sorin Grindeanu de către mai mulţi parlamentari.

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