Fostul prim-ministru Victor Ponta a lansat un atac dur la adresa actualei direcții de politică externă a României, acuzând o izolare diplomatică severă, pe care o compară cu situația din Coreea de Nord. Într-o analiză publicată pe rețelele sociale, acesta critică decizia autorităților de la București de a se uita doar spre Uniunea Europeană și a ignora evenimente geopolitice majore, precum summitul BRICS de la New Delhi. El atrage atenția că marile puteri ale lumii continuă să negocieze și să facă afaceri, în timp ce țara noastră rămâne marginalizată.

Avertisment privind forța economică a statelor BRICS față de Uniunea Europeană

Ponta subliniază importanța deciziilor luate la summitul BRICS și argumentează că acestea influențează direct viața tuturor cetățenilor prin impactul asupra războiului sau păcii, prețurilor mondiale la energie și marilor proiecte de investiții.

„Summitul BRICS de la New Delhi există și este foarte important pentru întreaga planetă. Chiar dacă în România ignorăm total evenimentul — din prostie, slugărnicie sau de frica criticilor […] — acesta există și fără noi!”, a scris fostul premier.

Acesta a prezentat și o serie de date economice și demografice comparative pentru a sublinia greutatea alianței: „Cele 24 de state reprezentate la summit reunesc 57% din populația planetei și generează 46% din economia mondială, calculată la paritatea puterii de cumpărare. Prin comparație, Uniunea Europeană reprezintă doar 5,4% din populația lumii și 14% din PIB-ul mondial”.

„În politica externă, am ajuns să ne comportăm precum Coreea de Nord”

Victor Ponta acuză lipsa de orizont a diplomației românești, susținând că relațiile externe ale țării au fost reduse la un număr extrem de limitat de destinații, în detrimentul unor conexiuni globale mai largi și pragmatice.

„În politica externă, România a ajuns să se comporte precum Coreea de Nord. Liderii noștri merg doar la Kiev și la Chișinău. Orice relație politică sau economică cu altcineva decât Uniunea Europeană este imediat «ciomăgită» de propaganda #rezist — echivalentul propagandei nord-coreene ca mentalitate și metode!”, acuză Ponta.

Relația cu Vladimir Putin și paradoxul izolării internaționale

Referindu-se la contextul războiului din Ucraina, Victor Ponta a precizat că înțelege și susține decizia de a întrerupe relațiile directe cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Totuși, el respinge ferm ideea boicotării oricărui for internațional doar pentru că liderul de la Kremlin este prezent.

„Nu înțeleg însă și nu mă voi supune gândirii bolșevice potrivit căreia nu avem voie să mergem la niciun eveniment politic sau sportiv dacă este și Putin acolo. Aceasta este o imbecilitate specifică strict României”, a explicat el.

Mai mult, fostul premier amintește că lideri globali de calibru, inclusiv Donald Trump și șefii de stat europeni, continuă să mențină dialogul și colaborările economice cu marii actori internaționali din afara sferei occidentale.

„Atât Donald Trump, cât și toți liderii europeni se întâlnesc, fac politică și afaceri cu China, India, Brazilia, Africa de Sud, Egipt, Pakistan, Arabia Saudită, Turcia sau Emiratele Arabe Unite. Noi, în România, nu vedem nici măcar o știre despre întâlnirea acestor lideri, pentru că în fotografie se află și Putin. Nici vorbă să-i vedem pe președinte, pe prim-ministru sau pe ministrul de Externe participând la evenimente internaționale importante!”, a concluzionat Victor Ponta, avertizând că România riscă să rămână „înghețată” într-o falsă realitate în care refuză să vadă ce se întâmplă dincolo de propriile granițe.