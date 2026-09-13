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Doi copii dispăruți noaptea au fost găsiți de Luna, câinele de urmă al Serviciului Criminalistic

Doi copii dispăruți noaptea au fost găsiți de Luna, câinele de urmă al Serviciului Criminalistic
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O intervenție pe muchie de cuțit a polițiștilor din Vâlcea a avut un final cât se poate de fericit. Luna, câinele de urmă al Serviciului Criminalistic, a găsit doi minori de 13 ani, care plecaseră voluntar de acasă, în noaptea de 11 spre 12 septembrie. Aceștia sunt în siguranță.

Sesizarea a venit la Secția 7 Poliție Rurală Măldărești. Mobilizarea s-a dat imediat.

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„În noaptea de 11 spre 12 septembrie 2026, polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Măldărești au fost sesizați cu privire la plecarea celor doi minori. Imediat au fost demarate activități de căutare, fiind mobilizați polițiști din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Măldărești, Secției 9 Poliție Rurală Pietrari, Poliției Orașului Horezu, Serviciului de Ordine Publică și Serviciului de Investigații Criminale, precum și sprijin din partea Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea”, a transmis IPJ Vâlcea într-o postare pe Facebook.

În mijlocul acestei operațiuni, Luna – câinele de urmă al Serviciului Criminalistic – și conductorul ei au avut rolul esențial.

Urmărind mirosul, Luna a condus echipele într-o zonă cu vegetație deasă, aflată la aproximativ un kilometru de locul de unde plecaseră minorii. Acolo, polițiștii i-au găsit teferi pe cei doi adolescenți.

„Cei doi au fost găsiți în siguranță, iar din verificările efectuate a rezultat că, pe perioada în care au lipsit, nu au fost victimele vreunei infracțiuni. Minorii au fost încredințați familiilor. Intervenția promptă și mobilizarea tuturor forțelor implicate au făcut ca această misiune să se încheie cu bine, cei doi minori fiind găsiți în siguranță”, a mai precizat IPJ Vâlcea.

În urmă cu doi ani, o copilă în vârstă de 12 ani, din municipiul Târgu Jiu, dată dispărută de familie, a fost găsită de poliţişti după numai o oră, într-un imobil nelocuit, în cadrul misiunii fiind folosit şi un criminalist însoţit de un câine de urmă.

Sursa foto: Facebook IPJ Vâlcea

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