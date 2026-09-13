O tânără de 21 de ani din Timișoara și-a înjunghiat iubitul în timpul unui conflict. Ce le-a spus anchetatorilor

O tânără în vârstă de 21 de ani și-a înjunghiat iubitul mai mare cu 10 ani în timpul unui conflict, informează știrileprotv.ro.

O vecină dintr-un bloc din apropiere a văzut, pe geam, scena cumplită și a sunat la 112.

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Tânăra le-ar fi spus anchetatorilor că partenerul o amenințase.

Acesta a fost dus la spital, unde medicii l-au operat de urgență.

De la ce a pornit agresiunea

Conflictul a avut loc într-un bloc din centrul Timișoarei. O martoră a sunat la 112 și a anunțat că i-a văzut pe cei doi cum se certau.

Polițiștii au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că, în timp ce se afla în apartamentul său, ar fi observat, într-un imobil din blocul învecinat. Un bărbat și o femeie, care se certau, iar la un moment dat, una dintre acestea ar fi lovit-o pe cealaltă cu un obiect contondent.

Bărbatul a fost dus la spital, cu plagă înjunghiată la nivelul peretelui toracic lateral stâng. Din fericire, acum se află în afara oricărui pericol.

Ce a spus tânăra în fața anchetatorilor

Tânăra a fost dusă la spitalul de psihiatrie pentru evaluare. Ea le-ar fi spus anchetatorilor că urmează un tratament psihiatric și că aseară ar fi încercat să se apere de iubitul ei, care ar fi agresat-o și amenințat-o.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili ce s-a întâmplat – cu exactitate – între cei doi.