Victor Ponta amenință USR și declară război deschis partidului condus de Dominic Fritz: „Acești viruși băgați din străinătate care ne rod țara / ne luptăm cu ei și până la urmă o să-i gonim din țară”

Victor Ponta a lansat un atac dur la adresa USR și a anunțat că va lupta împotriva formațiunii conduse de Dominic Fritz. Fostul premier a declarat, la România TV, că partidul este format din „viruși băgați din străinătate”, despre care susține că „au ros și rod țara”.

Ponta a vorbit despre situația politică actuală și despre responsabilitatea oamenilor politici și a presei de a pune presiune pe președintele Nicușor Dan pentru desemnarea unui premier.

„Există soluții, dar nu depinde de oamenii care se uită la noi, pentru că nu au ce să-i facă ei domnului Nicușor Dan să desemneze un premier. Până la urmă, asta e sarcina noastră, a oamenilor politici, a dvs., a presei, să încercăm: «Domnu’ Nicușor Dan, domne, când desemnezi premierul?»”, a declarat Victor Ponta la România TV.

Ponta, atac dur la USR: ”De asta stau aici, să mă lupt cu virușii ăștia USR-iști”

Fostul premier și-a îndreptat apoi discursul către USR, pe care l-a acuzat că reprezintă o influență venită din afara țării.

„Mai departe însă, să știe oamenii că acești viruși băgați din străinătate, care ne-au ros și ne rod țara, ne luptăm cu ei și până la urmă o să-i gonim din țară”, a spus Ponta.

Întrebat dacă este încrezător că această confruntare poate fi câștigată, Ponta a răspuns afirmativ și a spus că acesta este unul dintre motivele pentru care continuă să fie implicat în politică.

„Da, și de asta stau aici, să mă lupt cu virușii ăștia USR-iști și o să câștige poporul român împotriva lor, sunt convins de asta”, a afirmat Victor Ponta.