Personalități occidentale de rang înalt, printre care fostul prim-ministru britanic Boris Johnson și fostul director al CIA David Petraeus, s-au aflat într-o gară din vestul Ucrainei chiar în momentele în care Rusia a atacat un tren din zonă. Incidentul s-a petrecut foarte aproape de granița cu Polonia, stârnind reacții dure din partea oficialilor de la Kiev privind securitatea la granițele NATO.

Oficiali occidentali, surprinși de atacul rusesc în gara din Iagodin

Potrivit unui comunicat emis duminică de compania feroviară de stat din Ucraina (Ukrzalizniția), „cu puțin înainte ca locomotiva să fie lovită la frontiera ucraineano-poloneză, un tren diplomatic se afla în gara din Iagodin”.

Reprezentanții operatorului feroviar au precizat că în acea garnitură se aflau importanți oficiali străini. „Se aflau la bord, printre alții, consilieri de securitate din mai multe state membre ale UE și foști lideri europeni, inclusiv fostul prim-ministru britanic Boris Johnson. Într-un alt tren care se afla în gara din Iagodin chiar în momentul atacului se afla fostul director al CIA, David Petraeus”, a informat sursa citată, potrivit agenției AFP.

Locomotiva unui tren, lovită la doi kilometri de teritoriul polonez

Atacul propriu-zis a vizat locomotiva unui tren de călători care circula pe ruta Kiev-Varșovia. Drona rusească a lovit duminică, 13 septembrie, în regiunea ucraineană Volîn, la o distanță de doar doi kilometri de frontiera cu Polonia.

Din fericire, niciun pasager nu a fost rănit în urma impactului. „Grupul de monitorizare a avertizat din timp echipajul trenului cu privire la pericol, motiv pentru care nimeni nu a fost rănit”, au explicat reprezentanții companiei feroviare de stat din Ucraina.

Avertismentul Kievului: „Teroarea lui Putin bate la porțile UE și NATO”

Incidentul feroviar nu a fost singurul atac din apropierea graniței. Tot duminică, în cursul nopții, forțele armate ruse au lovit și în proximitatea punctului de control rutier Iagodin-Dorohusk, situat la aproximativ 800 de metri de teritoriul polonez. În urma exploziilor, o benzinărie a fost avariată, iar mai multe camioane au luat foc pe partea ucraineană.

Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a reacționat vehement, transmițând un mesaj de alarmă aliaților occidentali: „Atacurile barbare ale Rusiei la granița dintre Ucraina și Polonia, în zona Iagodin, nu reprezintă doar o continuare a agresiunilor sale asupra frontierelor statului nostru. Este vorba despre teroarea președintelui Vladimir Putin care bate direct la porțile UE și NATO. Barbarii ruși sunt la porțile voastre, dragi parteneri”.