Prima pagină » EXCLUSIV » Natalia Bârlădeanu, în vârstă de 10 ani, este campioană mondială în Statele Unite la artele spectacolului. Celebra academie de Teatru și Film din New York i-a oferit o bursă

Natalia Bârlădeanu, în vârstă de 10 ani, este campioană mondială în Statele Unite la artele spectacolului. Celebra academie de Teatru și Film din New York i-a oferit o bursă

Ruxandra Radulescu
Natalia Bârlădeanu, în vârstă de 10 ani, este campioană mondială în Statele Unite la artele spectacolului. Celebra academie de Teatru și Film din New York i-a oferit o bursă
Galerie Foto 5
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Natalia Bârlădeanu este elevă a Școlii Gimnaziale „Anghel Saligny” din Focșani însă talentul și disciplina i-au purtat pașii până în Statele Unite, unde a cucerit scena celei mai importante competiții din lume, dedicate artelor spectacolului. La vârsta de 10 ani, micuța a devenit campioană mondială, o reușită ce ascunde ani de studiu și muncă neîntreruptă. Gândul a vorbit cu mama Nataliei Bârlădeanu, care ne-a povestit despre satisfacțiile, dar și despre dificultățile pe care le presupune educația unui copil supradotat în România.

Eleva din clasa a IV-a Natalia Bârlădeanu a reprezentat România la Campionatul Mondial în Artele Spectacolului 2026 (World Championships of Performing Arts – WCOPA 2026), desfășurat în Las Vegas.

A obținut titlul Overall World Champion – Acting, alături de Gold Plaque, după ce a primit punctajul maxim, 100/100, din partea celor zece membri ai juriului internațional.

A devenit și World Champion – Vocal, la categoria 8–10 ani, și a obținut o medalie de aur la actorie și trei medalii de argint la probele vocale. Pentru România este o performanță absolută ca un copil de numai 10 ani să fie calificat în marea finală a acestei competiții, la secțiunea canto.

„Așteptările noastre nu au fost foarte mari”

Mama Nataliei mărturisește însă că nici ea, nici fiica ei, nu s-au gândit că rezultatul va fi unul remarcabil. Dintre cei 1.000 de copii deosebit de talentați din peste 70 de țări, micuța româncă a strălucit cel mai puternic.

„A fost o competiție foarte grea, am știut asta de la bun început, așa că așteptările noastre nu au fost foarte mari.

Am spus doar să mergem și să o trăim ca o experiență. Au fost copii foarte bine pregătiți, la un nivel foarte ridicat. Însă Natalia este o combinație între muzicalitate, de teatralitate.

Se acompaniază singură la pian, este foarte expresivă, foarte ca caldă, blândă, ceea ce cei din juriu și producătorii au apreciat foarte mult la ea, faptul că era tot timpul cu zâmbetul pe buze”, spune mama Nataliei.

Deși a fost vorba de o competiție de anvergură, femeia nu a pus niciodată presiune pe fiica ei, ci doar a încurajat-o să fie ea însăși în fața juriului.

„A fost o emoție pozitivă. A știut că ea dacă își va îndeplini misiunea ei, adică să arate tot ce știe ea pe scenă, nu-i trebuie nimic mai mult. De fapt asta a fost și miza noastră, așa am și mobilizat-o și așa am plecat și de acasă”, mai menționează ea.

„Ea este olimpică și la matematică și la română”

Succesul Nataliei pe scena din Las Vegas, SUA, are la bază o pasiune nativă, dar și ani de canto, pian și actorie. Natalia studiază canto de la vârsta de 5 ani, iar actoria de la vârsta de 8 ani.  Ea excelează, însă, și la celelalte materii de la școală: e olimpică atât la matematică, cât și la limba română.

„A pus școala la un nivel foarte ridicat, în sensul că ea este olimpică și la matematică și la română, la nivel național, a mers la toate olimpiadele și concursurile școlare”, precizează mama Nataliei.

Talent, muncă, disciplină: „A fost un an foarte greu pentru ea”

Pregătirea pentru concursul din Statele Unite a fost o adevărată provocare, care a implicat șapte luni extrem de intense, în care Natalia a muncit pentru a-și îndeplini visul.

„A muncit extraordinar de mult a fost un an foarte greu pentru ea.

Pregătirea exclusiv pentru acest campionat a fost din luna decembrie, până în momentul plecării, în luna iulie, șapte luni de zile foarte intense”, afirmă mama fetiței.

Aspectul financiar, un obstacol real. „Am mers către autorități”

Cel care a îndrumat-o către competiția din Statele Unite, a fost chiar profesorul de teatru al Nataliei, actor la Teatrul din Focșani.

Din păcate, aspectul financiar a fost unul aproape imposibil de dus de către familia copilei. Mama Nataliei a fost nevoită să apeleze la Primăria din Focșani, care a acceptat să suporte o parte dintre costuri.

„Ea a fost împinsă cumva de către profesorul ei de teatru. Am zis să facem acest pas, însă, într-adevăr, partea financiară ar fi fost cumva o opreliște pentru noi, mai ales că ea s-a calificat pe țară, fiind unica reprezentantă la secțiunea de teatru, din România.

M-am gândit că și pentru comunitatea noastră din Focșani e o noutate și că autoritățile ar trebui să știe acest lucru.

Am mers către autorități care foarte binevoitoare, au fost de acord să o susțină pe Natalia în ceea ce privește costul călătoriei și cazarea. Primăria a fost de acord să ne ajute cu costurile.”, mai spune mama Nataliei.

Academia Americană de Film, o nouă provocare

Pentru rezultatul excepțional obținut la Campionatul Mondial în Artele Spectacolului, Natalia Bârlădeanu a primit o bursă la prestigioasa Academie de Film (Film Academy) din New York. Deși bursa acoperă o parte dintre costurile cursurilor, tot familia micuței trebuie să achite cazarea, transportul și restul cheltuielilor.

„Toate cursurile de pregătire ale Nataliei, concursurile la care a participat a trebuit să le susținem noi financiar, din venituri proprii, ceea ce este, într-adevăr, foarte greu

Bursa aceasta constă într-o reducere de 25% din costul pregătirii. Acolo cursurile vor dura două sau trei săptămâni. Nu știm acum exact care este costul total, dar știm că transportul și cazarea trebuie să le asigurăm noi, ca și părinți”, mai mărturisește mama Nataliei, Cristina Bârlădeanu.

Cursurile de la Academia Americană de Film, unde Natalia a fost acceptată cu bursă, poate arăta celor de peste Ocean și lumii întregi una că România se mândrește cu talente de excepție, însă pentru ca acest lucru să se întâmple, Natalia are în continuare, nevoie de sprijinul românilor.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO EXCLUSIV Care e principala cauză a accidentelor mortale în București. Comisar Brigada Rutieră: Se menține trendul, dar îngrijorarea vine de la trotinete
07:00
Care e principala cauză a accidentelor mortale în București. Comisar Brigada Rutieră: Se menține trendul, dar îngrijorarea vine de la trotinete
EXCLUSIV Cum arată Parcul Liniei Faza 3 deschis în Cartierul Militari. Ce a promis primăria și ce a ieșit. Locul de promenadă are acum în total 3,1 kilometri
06:00
Cum arată Parcul Liniei Faza 3 deschis în Cartierul Militari. Ce a promis primăria și ce a ieșit. Locul de promenadă are acum în total 3,1 kilometri
EXCLUSIV Cât vor rezista rețelele de telefonie în cazul unui mare cutremur? Scenariu îngrijorător confirmat de documentele ANCOM
05:00
Cât vor rezista rețelele de telefonie în cazul unui mare cutremur? Scenariu îngrijorător confirmat de documentele ANCOM
EXCLUSIV Mai putem scăpa de traficul infernal din București? Comisar Brigada Rutieră: „Distanța de acasă până la școală este foarte scurtă, iar unii aleg să folosească mașina”
06:30
Mai putem scăpa de traficul infernal din București? Comisar Brigada Rutieră: „Distanța de acasă până la școală este foarte scurtă, iar unii aleg să folosească mașina”
EXCLUSIV Cum încearcă patronii Colectiv să iasă din închisoare: „Ghinion, hazard, succesiune de evenimente nefericite”. Motivarea judecătorilor care le-au refuzat eliberarea condiționată
05:00, 13 Sep 2026
Cum încearcă patronii Colectiv să iasă din închisoare: „Ghinion, hazard, succesiune de evenimente nefericite”. Motivarea judecătorilor care le-au refuzat eliberarea condiționată
EXCLUSIV Dosarul morții Anei Oroș s-a clasat, iar pe locul în care a fost sfâșiată de câini se ridică blocuri. Ciprian Ciucu spunea atunci că e teren inundabil și că niciun gard nu poate fi autorizat
10:30, 12 Sep 2026
Dosarul morții Anei Oroș s-a clasat, iar pe locul în care a fost sfâșiată de câini se ridică blocuri. Ciprian Ciucu spunea atunci că e teren inundabil și că niciun gard nu poate fi autorizat
Mediafax
Primul război al ROBOȚILOR în Marea Neagră! Un robot ucrainean l-a scufundat pe cel rusesc
Digi24
VIDEO Mesajul lui Nicușor Dan pentru ministrul Nazare și noua lui soție. Președintele și partenera sa au participat la nuntă
Cancan.ro
Boala AUTOIMUNĂ de care suferea Mădălina Apostol. Se temea că va rămâne invalidă!
Prosport.ro
Anamaria Prodan, cadouri de nabab pentru fiul ei: duplex în nordul Bucureştiului, apartament la Dubai şi un SUV de lux!
Adevarul
„Ce făcurăți, bă, nărozilor? Vă rătăcirăți?” Misterul camionului cu numere de Olt ajuns pe drumurile din Afganistan
Mediafax
Călin Georgescu, mesaj SURPRIZĂ de la Oradea: „Nu sunt în campanie electorală. Sunt într-o lucrare”
Click
Cu ce probleme de sănătate s-ar fi confruntat Mădălina Apostol. Cum au arătat ultimele zile din viața
Digi24
VIDEO „Prima bătălie navală între drone” din istorie. Ucrainenii au distrus o ambarcațiune rusească în Marea Neagră
Cancan.ro
Mădălina Apostol a fost internată la Psihiatrie înainte să moară. Afecțiunea de care suferea iubita lui Nick Rădoi
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii? Bruneta duce o viață luxoasă
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
În localitățile unde CNAIR a montat radare fixe Poliția mai are voie să stea cu radarul mobil?
Descopera.ro
De ce fumătorii au un risc mai mic de Parkinson?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Somnul de recuperare din weekend ar putea proteja inima. Cât este prea mult?
Mediafax Italia
Localitatea care a rămas fără polițist local. Primarul este nevoit să patruleze pe străzi
Mediafax Spania
Cine are CELE MAI MARI PENSII?! Încasează peste 3.000 de euro în fiecare lună după o viață muncită... în mină
LIVE 🚨 Rezultate finale preliminare după alegerile din Suedia: stânga are doar trei mandate avans în fața dreptei, după numărarea a 95% voturi
07:41
🚨 Rezultate finale preliminare după alegerile din Suedia: stânga are doar trei mandate avans în fața dreptei, după numărarea a 95% voturi
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.663. Trump îi cere lui Zelenski să înceteze atacurile asupra rafinăriilor de motorină din Rusia
07:33
Război în Ucraina, ziua 1.663. Trump îi cere lui Zelenski să înceteze atacurile asupra rafinăriilor de motorină din Rusia
ACTUALITATE 14 Septembrie, calendarul zilei: Dida Drăgan împlinește 80 de ani. Se stinge Patrick Swayze. Ziua Muntelui
07:15
14 Septembrie, calendarul zilei: Dida Drăgan împlinește 80 de ani. Se stinge Patrick Swayze. Ziua Muntelui
CONTROVERSĂ Proiectul care ar pedepsi oficialităţile care nu celebrează Ziua Drapelului este dezbătut luni de Camera Deputaţilor
06:00
Proiectul care ar pedepsi oficialităţile care nu celebrează Ziua Drapelului este dezbătut luni de Camera Deputaţilor
După criza energiei electrice, vine criza gazului. Aceeași problemă, aceeași rezolvare: avem resurse, dar n-avem capacități de stocare și vom importa la prețuri uriașe
06:00
După criza energiei electrice, vine criza gazului. Aceeași problemă, aceeași rezolvare: avem resurse, dar n-avem capacități de stocare și vom importa la prețuri uriașe
FLASH NEWS Ce spune presa internațională despre alegerile din Suedia după exit-poll
00:32
Ce spune presa internațională despre alegerile din Suedia după exit-poll

Cele mai noi

Trimite acest link pe