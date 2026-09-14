Natalia Bârlădeanu este elevă a Școlii Gimnaziale „Anghel Saligny” din Focșani însă talentul și disciplina i-au purtat pașii până în Statele Unite, unde a cucerit scena celei mai importante competiții din lume, dedicate artelor spectacolului. La vârsta de 10 ani, micuța a devenit campioană mondială, o reușită ce ascunde ani de studiu și muncă neîntreruptă. Gândul a vorbit cu mama Nataliei Bârlădeanu, care ne-a povestit despre satisfacțiile, dar și despre dificultățile pe care le presupune educația unui copil supradotat în România.

Eleva din clasa a IV-a Natalia Bârlădeanu a reprezentat România la Campionatul Mondial în Artele Spectacolului 2026 (World Championships of Performing Arts – WCOPA 2026), desfășurat în Las Vegas.

A obținut titlul Overall World Champion – Acting, alături de Gold Plaque, după ce a primit punctajul maxim, 100/100, din partea celor zece membri ai juriului internațional.

A devenit și World Champion – Vocal, la categoria 8–10 ani, și a obținut o medalie de aur la actorie și trei medalii de argint la probele vocale. Pentru România este o performanță absolută ca un copil de numai 10 ani să fie calificat în marea finală a acestei competiții, la secțiunea canto.

„Așteptările noastre nu au fost foarte mari”

Mama Nataliei mărturisește însă că nici ea, nici fiica ei, nu s-au gândit că rezultatul va fi unul remarcabil. Dintre cei 1.000 de copii deosebit de talentați din peste 70 de țări, micuța româncă a strălucit cel mai puternic.

„A fost o competiție foarte grea, am știut asta de la bun început, așa că așteptările noastre nu au fost foarte mari. Am spus doar să mergem și să o trăim ca o experiență. Au fost copii foarte bine pregătiți, la un nivel foarte ridicat. Însă Natalia este o combinație între muzicalitate, de teatralitate. Se acompaniază singură la pian, este foarte expresivă, foarte ca caldă, blândă, ceea ce cei din juriu și producătorii au apreciat foarte mult la ea, faptul că era tot timpul cu zâmbetul pe buze”, spune mama Nataliei.

Deși a fost vorba de o competiție de anvergură, femeia nu a pus niciodată presiune pe fiica ei, ci doar a încurajat-o să fie ea însăși în fața juriului.

„A fost o emoție pozitivă. A știut că ea dacă își va îndeplini misiunea ei, adică să arate tot ce știe ea pe scenă, nu-i trebuie nimic mai mult. De fapt asta a fost și miza noastră, așa am și mobilizat-o și așa am plecat și de acasă”, mai menționează ea.

„Ea este olimpică și la matematică și la română”

Succesul Nataliei pe scena din Las Vegas, SUA, are la bază o pasiune nativă, dar și ani de canto, pian și actorie. Natalia studiază canto de la vârsta de 5 ani, iar actoria de la vârsta de 8 ani. Ea excelează, însă, și la celelalte materii de la școală: e olimpică atât la matematică, cât și la limba română.

„A pus școala la un nivel foarte ridicat, în sensul că ea este olimpică și la matematică și la română, la nivel național, a mers la toate olimpiadele și concursurile școlare”, precizează mama Nataliei.

Talent, muncă, disciplină: „A fost un an foarte greu pentru ea”

Pregătirea pentru concursul din Statele Unite a fost o adevărată provocare, care a implicat șapte luni extrem de intense, în care Natalia a muncit pentru a-și îndeplini visul.

„A muncit extraordinar de mult a fost un an foarte greu pentru ea. Pregătirea exclusiv pentru acest campionat a fost din luna decembrie, până în momentul plecării, în luna iulie, șapte luni de zile foarte intense”, afirmă mama fetiței.

Aspectul financiar, un obstacol real. „Am mers către autorități”

Cel care a îndrumat-o către competiția din Statele Unite, a fost chiar profesorul de teatru al Nataliei, actor la Teatrul din Focșani.

Din păcate, aspectul financiar a fost unul aproape imposibil de dus de către familia copilei. Mama Nataliei a fost nevoită să apeleze la Primăria din Focșani, care a acceptat să suporte o parte dintre costuri.

„Ea a fost împinsă cumva de către profesorul ei de teatru. Am zis să facem acest pas, însă, într-adevăr, partea financiară ar fi fost cumva o opreliște pentru noi, mai ales că ea s-a calificat pe țară, fiind unica reprezentantă la secțiunea de teatru, din România. M-am gândit că și pentru comunitatea noastră din Focșani e o noutate și că autoritățile ar trebui să știe acest lucru. Am mers către autorități care foarte binevoitoare, au fost de acord să o susțină pe Natalia în ceea ce privește costul călătoriei și cazarea. Primăria a fost de acord să ne ajute cu costurile.”, mai spune mama Nataliei.

Academia Americană de Film, o nouă provocare

Pentru rezultatul excepțional obținut la Campionatul Mondial în Artele Spectacolului, Natalia Bârlădeanu a primit o bursă la prestigioasa Academie de Film (Film Academy) din New York. Deși bursa acoperă o parte dintre costurile cursurilor, tot familia micuței trebuie să achite cazarea, transportul și restul cheltuielilor.

„Toate cursurile de pregătire ale Nataliei, concursurile la care a participat a trebuit să le susținem noi financiar, din venituri proprii, ceea ce este, într-adevăr, foarte greu Bursa aceasta constă într-o reducere de 25% din costul pregătirii. Acolo cursurile vor dura două sau trei săptămâni. Nu știm acum exact care este costul total, dar știm că transportul și cazarea trebuie să le asigurăm noi, ca și părinți”, mai mărturisește mama Nataliei, Cristina Bârlădeanu.

Cursurile de la Academia Americană de Film, unde Natalia a fost acceptată cu bursă, poate arăta celor de peste Ocean și lumii întregi una că România se mândrește cu talente de excepție, însă pentru ca acest lucru să se întâmple, Natalia are în continuare, nevoie de sprijinul românilor.