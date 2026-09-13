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Eugen Tomac a transmis mesajul lui Nicușor Dan la proclamarea canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița

Eugen Tomac a transmis mesajul lui Nicușor Dan la proclamarea canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița
Nicușor Dan și Eugen Tomac / Foto - Mediafax
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Europarlamentarul Eugen Tomac a participat, duminică, la Mănăstirea Mălainița din Valea Timocului, la proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița, un moment important pentru comunitatea românilor ortodocși din Serbia. Cu această ocazie, Tomac a transmis mesajul președintelui Nicușor Dan.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, în frunte cu Mitropolitul Ioan al Banatului, iar Tomosul sinodal privind canonizarea Sfintei Magdalena de la Mălainița a fost citit de Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix.

Eugen Tomac a precizat că a avut „onoarea” de a transmite, în cadrul evenimentului, mesajul președintelui României, Nicușor Dan, în care este reafirmat angajamentul statului român față de românii din afara granițelor.

„Păstrarea identității, a limbii, a credinței și a tradițiilor românilor din afara granițelor nu este un gest de curtoazie diplomatică, ci o responsabilitate a statului român”, a transmis Tomac, citând mesajul președintelui.

Tomac: Românii din Valea Timocului și-au păstrat credința și limba „deși le-a fost greu”

În mesajul său, Eugen Tomac a subliniat și dificultățile cu care s-au confruntat, de-a lungul timpului, românii din Valea Timocului în păstrarea identității și a tradițiilor.

„Românii din Valea Timocului nu și-au păstrat credința și limba pentru că le-a fost ușor. Le-au păstrat deși le-a fost greu, fără școală în limba română, fără presă în limba lor, ani în șir, acolo unde credința se mărturisea în șoaptă, iar dragostea pentru limba vorbită se transmitea în casă”, a scris Tomac pe Facebook.

Acesta a apreciat că evenimentul de la Mălainița reprezintă un moment simbolic pentru comunitatea românească din zonă.

„Astăzi, acea șoaptă s-a auzit în glasul unui sobor de ierarhi”, a mai transmis Eugen Tomac.

Eugen Tomac, mesaj pentru părintele Boian Alexandrovici

Europarlamentarul i-a felicitat și pe cei implicați în păstrarea vieții religioase a comunității românești din Valea Timocului, în special pe părintele vicar Boian Alexandrovici.

Tomac a amintit că acesta a ridicat la Mălainița prima biserică românească din Valea Timocului după două secole și a transmis felicitări întregului Vicariat Ortodox Român al Timocului.

„Sfânta Magdalena de la Mălainița să le fie ocrotitoare!”, a încheiat Eugen Tomac mesajul publicat pe pagina sa de Facebook.

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