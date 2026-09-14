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Cum arată Parcul Liniei Faza 3 deschis în Cartierul Militari. Ce a promis primăria și ce a ieșit. Locul de promenadă are acum în total 3,1 kilometri

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Parcul Liniei Faza 3, dintre Lujerului și Strada Moinești, a fost deschis recent și reprezintă un  motiv de bucurie pentru locuitorii din Sectorul 6. Chiar dacă nu arată la fel de spectaculos ca primele două faze, care ajung până la Afi Cotroceni, noul loc de promenadă este o adevărată oază de relaxare într-o zonă aglomerată și foarte poluată.

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Parcul Liniei Faza 3, dintre Lujerului și Strada Moinești, nu arată la fel de spectaculos precum în randările 3D prezentate de Primăria Sectorului 6 atunci când a fost anunțat proiectul.

Nu este nici la fel de spectaculos ca primele două faze însă parcul este foarte cochet, cu multă verdeață și cu locuri de joacă pentru toate vârstele.

Banda de biciclete este foarte bine amenajată, iar din parc nu lipsesc locurile de relaxare, dar și toalete foarte moderne, alei cu verdeață și mini-piațete.

Noul parc are chiar și un teren pentru tenis cu piciorul precum și mese de șah.

Atenție! Intersecție semaforizată în Parcul Linei, la „Răsăritului”

Ca element de noutate, prin mijlocul parcului se formează o intersecție semaforizată, iar aici atenția trebuie să fie sporită, mai ales pentru părinții care vin cu cei mici în parc.

Este vorba de intersecția cu Strada Răsăritului, acolo unde până nu de mult era un adevărat maidan.

În total, de la „Moinești” la Afi Cotroceni se parcurg 3,1 kilometri prin cel mai mare parc liniar din România.

Lucrările la Faza 3 au început în luna iulie 2025.

Parcul Liniei Faza 3 este împărțit pe 4 tronsoane

Parcul Liniei Faza 3 este o suprafață de 81.500 mp, dintre Valea Cascadelor și Lujerului, de-a lungul fostei linii de cale ferată.

În faza 3 a parcului mai trebuie deschise încă două tronsoane.

Tronsonul 1, Valea Lungă – Valea Cascadelor va cuprinde

  • Cycle Hub (spațiu modular de unde pot fi închiriate biciclete)
  • Două locuri de joacă pentru copii
  • Teren fotbal, Două zone de alimentație publică
  • Loc de joacă pentru câini
  • Teren badminton
  • Zonă pentru ping pong
  • Două fântâni wall

Tronsonul 2 (Valea Lungă – Moinești) va cuprinde:

  • Loc de joacă pentru copii
  • Skate park
  • Zonă calisthenics
  • Fântână dry deck cu zonă de ședere
  • Zonă alimentație publică

Tronsonul 3 (Moinești – Răsăritului) are:

  • Grădină urbană
  • Zonă expozițională
  • Două zone de alimentație publică
  • Două locuri de joacă pentru copii
  • Loc de joacă pentru câini
  • Piațetă

Tronsonul 4 (Răsăritului – Lujerului):

  • Teren de baschet
  • Teren de volei
  • Loc de joacă pentru copii;
  • Trei zone pentru alimentație publică
  • Zonă de șah
  • Spațiu de fitness
  • Cycle hub.

Cât costă locul de agrement

Lucrările pentru tot Parcul Liniei vor costa în total 72 de milioane de lei.

Parcul Liniei va avea în total 4,2 km lungime și se va întinde de-a lungul fostei linii de tren care trecea, pe vremuri, pe lângă APACA și pe lângă tot Cartierul Militari. Va conecta Valea Cascadelor cu zona Doina Cornea, unde este și AFI Cotroceni.

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