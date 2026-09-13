A murit Angela Muntean, medicul care conducea secția de psihiatrie pediatrică de la Spitalul „Gheorghe Preda” din Sibiu. „Rămas bun, doamna doctor”

Angela Muntean, medic primar de psihiatrie pediatrică și șefa Secției de Psihiatrie Pediatrică de la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu, a încetat din viață. Anunțul a fost făcut duminică, 13 septembrie, de reprezentanții spitalului, printr-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook a unității medicale.

Secția pe care o conducea Angela Muntean era singura din județul Sibiu unde sunt internați copiii și adolescenții care au nevoie de îngrijire psihiatrică și are 25 de paturi, la care se adaugă alte 4 pentru însoțitori, scrie turnulsfatului.ro.

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Dr. Angela Muntean făcea parte și din echipa Centrului de Sănătate Mintală (CSM) pentru copii, staționarul de zi cu 20 de locuri al spitalului.

„Rămas bun, doamna doctor”, se arată în mesajul postat de reprezentanții spitalului.

Potrivit structurii organizatorice publicate pe site-ul unității medicale, Angela Muntean era medic primar în specialitatea psihiatrie pediatrică și ocupa funcția de medic șef al Secției de Psihiatrie Pediatrică.

Dr. Angela Muntean lucra cu pacienți cu tulburări de spectru autist, ADHD, anxietate și depresie, tulburări de comportament sau întârzieri în dezvoltare, iar abordarea ei era una centrată pe copil și pe familie, cu accent pe intervenția precoce și pe sprijinirea integrării școlare.

Serviciile de psihiatrie pediatrică de la Sibiu tratează copii și adolescenți nu doar din județ, ci și din alte zone ale României, precizează sursa citată.