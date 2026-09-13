Primele exit-polluri din Suedia au indicat o victorie a blocului de centru-stânga, condus de Social-Democrați. În numărătoarea parțială, cu 57% din voturi centralizate, centrul-stânga are 46,2%, față de 45,9% pentru blocul de dreapta, iar cele două blocuri au, în acest moment, 175, respectiv 174 de mandate. Rezultatul ar putea aduce revenirea Magdalenei Andersson la conducerea guvernului și ar putea împiedica intrarea Democraților Suedezi, partidul dreptei radicale, în Executiv. Presa internațională a atras însă atenția că rezultatul final rămâne incert.

Reuters: posibilă schimbare de direcție

Partidele de centru-stânga din Suedia, care o susțin pe lidera social-democraților Magdalena Andersson pentru funcția de prim-ministru, au înregistrat un avans inițial de 51,3% din voturi la alegerile parlamentare de duminică, potrivit unui sondaj la ieșirea de la urne realizat de postul de televiziune SVT.

Dacă avantajul de centrul-stânga va fi confirmat de rezultatele oficiale, acesta ar pune capăt recentei derivări a Suediei spre dreapta, departe de tradițiile sale liberale, într-o alegere pe care mulți analiști au considerat-o un referendum asupra Partidului Democraților Suedezi, o formațiune cu rădăcini în mișcarea neonazistă marginală, scrie Reuters.

Totuși, publicația atrage atenția că sondajele la ieșirea de la urne din Suedia, deși sunt adesea indicative pentru rezultatul final, nu s-au dovedit întotdeauna exacte. În 2022, un sondaj la ieșirea de la urne prognoza că blocul lui Andersson va câștiga, dar alegerile au fost câștigate în cele din urmă de o coaliție de dreapta condusă de Ulf Kristersson, care este acum prim-ministrul Suediei.

„Pe măsură ce erau difuzate rezultatele sondajelor la ieșirea de la urne, la adunările electorale ale partidelor de centru-stânga au izbucnit ovații, în timp ce rezultatul a fost întâmpinat cu tăcere în rândul Partidului Democraților Suedezi de extremă dreaptă, sondajele indicând un regres după ce aceștia își măriseră ponderea voturilor în mai multe alegeri consecutive”, a scris Reuters.

The Guardian: o posibilă revenire a Social-Democraților

The Guardian a văzut primele rezultate ca pe un semnal favorabil pentru opoziția de centru-stânga și pentru Magdalena Andersson, fosta prim-ministră și lidera Social-Democraților.

Publicația a remarcat că o victorie a opoziției ar putea însemna revenirea unui guvern de stânga după patru ani de guvernare de centru-dreapta. În același timp, rezultatul ar reprezenta o lovitură pentru actuala alianță dintre partidele de dreapta și Democrații Suedezi.

AP: miza nu este doar cine câștigă alegerile

Associated Press atrage atenția asupra unui aspect important: partidul care obține cele mai multe voturi nu este neapărat cel care va forma guvernul.

În Suedia contează în primul rând raportul de forțe dintre cele două mari tabere politice. Social-Democrații pot fi cel mai mare partid, dar trebuie să obțină suficient sprijin în Parlament pentru ca Magdalena Andersson să poată reveni în funcția de premier.

AP amintește și miza Democraților Suedezi: dacă blocul de dreapta câștigă, Ulf Kristersson a anunțat că îi va include în guvern. Ar fi pentru prima dată când partidul ar intra efectiv în Executiv.

De ce sunt importante alegerile din Suedia

Alegerile pot schimba guvernul Suediei și pot decide dacă Democrații Suedezi, partidul dreptei radicale, intră pentru prima dată la guvernare.

Scrutinul are loc într-un moment în care partidele de „extremă” dreapta și dreapta radicală câștigă teren în mai multe țări europene. În Germania, Alternativa pentru Germania (AfD) a câștigat recent alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, cu aproape 44% din voturi, și a devenit principalul partid din parlamentul landului. Rezultatul a fost considerat istoric, deoarece aduce pentru prima dată după Al Doilea Război Mondial un partid de „extremă” dreapta atât de aproape de preluarea puterii la nivel de land.

În acest context, alegerile din Suedia reprezintă un nou test pentru ascensiunea dreptei radicale în Europa.

Democrații Suedezi, la un pas de guvernare

Actualul premier, Ulf Kristersson, liderul Partidului Moderat, conduce un guvern de centru-dreapta care s-a bazat până acum în Parlament pe sprijinul Democraților Suedezi. În cazul unei victorii a dreptei, Kristersson a anunțat că este dispus să îi includă pe Democrații Suedezi în viitorul guvern. Pentru partid, ar fi o schimbare majoră: după ce a influențat politica guvernului din exterior, ar putea ajunge pentru prima dată să aibă miniștri și să participe direct la deciziile executive.

Social-Democrații încearcă să revină la putere

De cealaltă parte, Social-Democrații, principalul partid de centru-stânga, conduși de Magdalena Andersson, încearcă să revină la putere. Dacă blocul de centru-stânga câștigă alegerile, Andersson ar putea reveni în funcția de prim-ministru.

În joc sunt și politicile privind imigrația. Dreapta susține înăsprirea regulilor privind azilul, rezidența și expulzarea, argumentând că aceste măsuri sunt necesare pentru integrare și combaterea criminalității. Partidele de centru-stânga avertizează, în schimb, că unele dintre aceste politici pot afecta drepturile migranților și protecția lor juridică.

Cursa rămâne deschisă

Primele exit-polluri au indicat un avantaj clar pentru blocul de centru-stânga, cu 51,3% din voturi, față de 46,8% pentru blocul de dreapta. Pe măsură ce numărarea voturilor a avansat, diferența s-a redus însă considerabil.

Potrivit celor mai recente cifre disponibile, cu 57% dintre voturi numărate, blocul de centru-stânga conduce cu 46,2%, față de 45,9% pentru dreapta, iar în Parlament diferența este de 175 la 174 de mandate.

Numărarea voturilor continuă, astfel că rezultatul final și viitorul guvernului suedez rămân deocamdată deschise.