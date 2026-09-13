Prima pagină » Știri externe » Ce spune presa internațională despre alegerile din Suedia după exit-poll

Ce spune presa internațională despre alegerile din Suedia după exit-poll

Ce spune presa internațională despre alegerile din Suedia după exit-poll
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Primele exit-polluri din Suedia au indicat o victorie a blocului de centru-stânga, condus de Social-Democrați. În numărătoarea parțială, cu 57% din voturi centralizate, centrul-stânga are 46,2%, față de 45,9% pentru blocul de dreapta, iar cele două blocuri au, în acest moment, 175, respectiv 174 de mandate. Rezultatul ar putea aduce revenirea Magdalenei Andersson la conducerea guvernului și ar putea împiedica intrarea Democraților Suedezi, partidul dreptei radicale, în Executiv. Presa internațională a atras însă atenția că rezultatul final rămâne incert.

Reuters: posibilă schimbare de direcție

Partidele de centru-stânga din Suedia, care o susțin pe lidera social-democraților Magdalena Andersson pentru funcția de prim-ministru, au înregistrat un avans inițial de 51,3% din voturi la alegerile parlamentare de duminică, potrivit unui sondaj la ieșirea de la urne realizat de postul de televiziune SVT.

Dacă avantajul de centrul-stânga va fi confirmat de rezultatele oficiale, acesta ar pune capăt recentei derivări a Suediei spre dreapta, departe de tradițiile sale liberale, într-o alegere pe care mulți analiști au considerat-o un referendum asupra Partidului Democraților Suedezi, o formațiune cu rădăcini în mișcarea neonazistă marginală, scrie Reuters.

Totuși, publicația atrage atenția că sondajele la ieșirea de la urne din Suedia, deși sunt adesea indicative pentru rezultatul final, nu s-au dovedit întotdeauna exacte. În 2022, un sondaj la ieșirea de la urne prognoza că blocul lui Andersson va câștiga, dar alegerile au fost câștigate în cele din urmă de o coaliție de dreapta condusă de Ulf Kristersson, care este acum prim-ministrul Suediei.

„Pe măsură ce erau difuzate rezultatele sondajelor la ieșirea de la urne, la adunările electorale ale partidelor de centru-stânga au izbucnit ovații, în timp ce rezultatul a fost întâmpinat cu tăcere în rândul Partidului Democraților Suedezi de extremă dreaptă, sondajele indicând un regres după ce aceștia își măriseră ponderea voturilor în mai multe alegeri consecutive”, a scris Reuters.

The Guardian: o posibilă revenire a Social-Democraților

The Guardian a văzut primele rezultate ca pe un semnal favorabil pentru opoziția de centru-stânga și pentru Magdalena Andersson, fosta prim-ministră și lidera Social-Democraților.

Publicația a remarcat că o victorie a opoziției ar putea însemna revenirea unui guvern de stânga după patru ani de guvernare de centru-dreapta. În același timp, rezultatul ar reprezenta o lovitură pentru actuala alianță dintre partidele de dreapta și Democrații Suedezi.

AP: miza nu este doar cine câștigă alegerile

Associated Press atrage atenția asupra unui aspect important: partidul care obține cele mai multe voturi nu este neapărat cel care va forma guvernul.

În Suedia contează în primul rând raportul de forțe dintre cele două mari tabere politice. Social-Democrații pot fi cel mai mare partid, dar trebuie să obțină suficient sprijin în Parlament pentru ca Magdalena Andersson să poată reveni în funcția de premier.

AP amintește și miza Democraților Suedezi: dacă blocul de dreapta câștigă, Ulf Kristersson a anunțat că îi va include în guvern. Ar fi pentru prima dată când partidul ar intra efectiv în Executiv.

De ce sunt importante alegerile din Suedia

Alegerile pot schimba guvernul Suediei și pot decide dacă Democrații Suedezi, partidul dreptei radicale, intră pentru prima dată la guvernare.

Scrutinul are loc într-un moment în care partidele de „extremă” dreapta și dreapta radicală câștigă teren în mai multe țări europene. În Germania, Alternativa pentru Germania (AfD) a câștigat recent alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, cu aproape 44% din voturi, și a devenit principalul partid din parlamentul landului. Rezultatul a fost considerat istoric, deoarece aduce pentru prima dată după Al Doilea Război Mondial un partid de „extremă” dreapta atât de aproape de preluarea puterii la nivel de land.

În acest context, alegerile din Suedia reprezintă un nou test pentru ascensiunea dreptei radicale în Europa.

Democrații Suedezi, la un pas de guvernare

Actualul premier, Ulf Kristersson, liderul Partidului Moderat, conduce un guvern de centru-dreapta care s-a bazat până acum în Parlament pe sprijinul Democraților Suedezi. În cazul unei victorii a dreptei, Kristersson a anunțat că este dispus să îi includă pe Democrații Suedezi în viitorul guvern. Pentru partid, ar fi o schimbare majoră: după ce a influențat politica guvernului din exterior, ar putea ajunge pentru prima dată să aibă miniștri și să participe direct la deciziile executive.

Social-Democrații încearcă să revină la putere

De cealaltă parte, Social-Democrații, principalul partid de centru-stânga, conduși de Magdalena Andersson, încearcă să revină la putere. Dacă blocul de centru-stânga câștigă alegerile, Andersson ar putea reveni în funcția de prim-ministru.

În joc sunt și politicile privind imigrația. Dreapta susține înăsprirea regulilor privind azilul, rezidența și expulzarea, argumentând că aceste măsuri sunt necesare pentru integrare și combaterea criminalității. Partidele de centru-stânga avertizează, în schimb, că unele dintre aceste politici pot afecta drepturile migranților și protecția lor juridică.

Cursa rămâne deschisă

Primele exit-polluri au indicat un avantaj clar pentru blocul de centru-stânga, cu 51,3% din voturi, față de 46,8% pentru blocul de dreapta. Pe măsură ce numărarea voturilor a avansat, diferența s-a redus însă considerabil.

Potrivit celor mai recente cifre disponibile, cu 57% dintre voturi numărate, blocul de centru-stânga conduce cu 46,2%, față de 45,9% pentru dreapta, iar în Parlament diferența este de 175 la 174 de mandate.

Numărarea voturilor continuă, astfel că rezultatul final și viitorul guvernului suedez rămân deocamdată deschise.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Fostul premier britanic Boris Johnson și un fost șef CIA au scăpat la limită de o dronă rusească. Cei doi se aflau într-un tren dintr-o gara atacată în Ucraina
22:00
Fostul premier britanic Boris Johnson și un fost șef CIA au scăpat la limită de o dronă rusească. Cei doi se aflau într-un tren dintr-o gara atacată în Ucraina
NEWS ALERT Sportivii ruși cer sprijinul ONU pentru ridicarea interdicției de a participa la competiții internaționale de atletism. „Ne este distrusă o întreagă generație”. World Athletics refuză să cedeze
21:12
Sportivii ruși cer sprijinul ONU pentru ridicarea interdicției de a participa la competiții internaționale de atletism. „Ne este distrusă o întreagă generație”. World Athletics refuză să cedeze
FLASH NEWS Trump amenință că SUA ar putea păstra petrolul Iranului după război
20:47
Trump amenință că SUA ar putea păstra petrolul Iranului după război
ANALIZĂ Culisele votului cu miză uriașă din Suedia. Analistul Ștefan Popescu explică de ce s-ar putea schimba radical orientarea politică a suedezilor. Țara e măcinată de probleme cu migranții și criminalitatea
20:32
Culisele votului cu miză uriașă din Suedia. Analistul Ștefan Popescu explică de ce s-ar putea schimba radical orientarea politică a suedezilor. Țara e măcinată de probleme cu migranții și criminalitatea
FLASH NEWS Donald Trump, critic la adresa lui Volodimir Zelenski, căruia îi cere să nu mai atace rafinăriile rusești: „Provoacă o penurie de motorină”
19:47
Donald Trump, critic la adresa lui Volodimir Zelenski, căruia îi cere să nu mai atace rafinăriile rusești: „Provoacă o penurie de motorină”
FLASH NEWS Franța face un pas înapoi în disputa cu SUA. Numirea noului ambasador la Washington poate fi deblocată
19:45
Franța face un pas înapoi în disputa cu SUA. Numirea noului ambasador la Washington poate fi deblocată
Mediafax
Primul război al ROBOȚILOR în Marea Neagră! Un robot ucrainean l-a scufundat pe cel rusesc
Digi24
VIDEO Mesajul lui Nicușor Dan pentru ministrul Nazare și noua lui soție. Președintele și partenera sa au participat la nuntă
Cancan.ro
Boala AUTOIMUNĂ de care suferea Mădălina Apostol. Se temea că va rămâne invalidă!
Prosport.ro
Anamaria Prodan, cadouri de nabab pentru fiul ei: duplex în nordul Bucureştiului, apartament la Dubai şi un SUV de lux!
Adevarul
Vine o nouă criză financiară? Cum arată România în 2026 față de 2008
Mediafax
Călin Georgescu, mesaj SURPRIZĂ de la Oradea: „Nu sunt în campanie electorală. Sunt într-o lucrare”
Click
Cu ce probleme de sănătate s-ar fi confruntat Mădălina Apostol. Cum au arătat ultimele zile din viața
Digi24
VIDEO „Prima bătălie navală între drone” din istorie. Ucrainenii au distrus o ambarcațiune rusească în Marea Neagră
Cancan.ro
Mădălina Apostol a fost internată la Psihiatrie înainte să moară. Afecțiunea de care suferea iubita lui Nick Rădoi
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii? Bruneta duce o viață luxoasă
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
În localitățile unde CNAIR a montat radare fixe Poliția mai are voie să stea cu radarul mobil?
Descopera.ro
De ce fumătorii au un risc mai mic de Parkinson?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Duminica de altădată: ziua în care nu trebuia să faci nimic
Mediafax Italia
Localitatea care a rămas fără polițist local. Primarul este nevoit să patruleze pe străzi
Mediafax Spania
Cine are CELE MAI MARI PENSII?! Încasează peste 3.000 de euro în fiecare lună după o viață muncită... în mină
MESAJ Eugen Tomac a transmis mesajul lui Nicușor Dan la proclamarea canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița
21:49
Eugen Tomac a transmis mesajul lui Nicușor Dan la proclamarea canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița
REACȚIE Băsescu susține că măsurile lui Bolojan au afundat România, în loc să o salveze
21:16
Băsescu susține că măsurile lui Bolojan au afundat România, în loc să o salveze
INEDIT Localnicii unui sat indian au legat un muncitor venit să repare un turn de telefonie mobilă, furioși că semnalul 5G este slab
21:01
Localnicii unui sat indian au legat un muncitor venit să repare un turn de telefonie mobilă, furioși că semnalul 5G este slab
DECES A murit Angela Muntean, medicul care conducea secția de psihiatrie pediatrică de la Spitalul „Gheorghe Preda” din Sibiu. „Rămas bun, doamna doctor”
20:30
A murit Angela Muntean, medicul care conducea secția de psihiatrie pediatrică de la Spitalul „Gheorghe Preda” din Sibiu. „Rămas bun, doamna doctor”
CONTROVERSĂ CTP, explicații după postarea despre masa-record din Piața Constituției: „20.000 de indivizi care mănâncă toți odată, un spectacol dezgustător”
19:49
CTP, explicații după postarea despre masa-record din Piața Constituției: „20.000 de indivizi care mănâncă toți odată, un spectacol dezgustător”
VIDEO Nicușor Dan, întâlnire cu Friedrich Merz la Rovaniemi. Ce au discutat președintele României și cancelarul Germaniei
19:48
Nicușor Dan, întâlnire cu Friedrich Merz la Rovaniemi. Ce au discutat președintele României și cancelarul Germaniei

Cele mai noi

Trimite acest link pe