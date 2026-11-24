Comisiile comune de Apărare din Camera Deputaţilor şi Senat au dezbătut marţi proiectul legislativ L662/2024 referitor la limitarea numărului de mandate ale conducătorilor serviciilor secrete.

Iniţiativa aparţine celor de la USR şi a fost depus în urmă cu doi ani.

Marţi a fost întocmit un raport comun cu Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informaţii.

În această situaţie, Comisia SIE s-a desesizat, pe motiv că este Comisie avizatoare.

A fost emis un aviz favorabil cu amendamente. Prin urmare, proiectul merge la plen cu schimbare de titlu, limitare mandate, dar fără măsurile tranzitorii – care vor fi votate în plen.

Cei de la USR au transmis că au depus și un proiect de lege pentru limitarea puterii ofițerilor de informații: să le fie interzise activitățile de consultanță timp de cel puțin 10 ani după terminarea activității în serviciul secret. Și acest proiect este pe agenda Comisiei pentru apărare din Senat.