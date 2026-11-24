Fostul premier Ilie Bolojan pare că își asumă, în sens figurat, rolul unui veritabil șef de șantier. Într-o postare publicată marți, 24 noiembrie, pe pagina personală de Facebook, liderul PNL susține că România trebuie să înceapă o „amplă reformă a statului pe toate palierele sale”, proiect pe care îl portretizează ca pe un „șantier imens”. În acest sens, Bolojan afirmă că primul pas al demersului este reducerea numărului de parlamentari, proiect pe care anunță că îl va depune „în zilele următoare”. Totodată, președintele liberalilor nu a uitat să îi înțepe nici pe social-democrați – foștii săi parteneri de Coaliție – despre care precizează că „nici măcar nu au vrut să audă” de reforma statului în varianta propusă de Ilie Bolojan.

De altfel, reacția liderului PNL vine la doar de zile după ce le-a transmis colegilor din partid că aparatul de lucru al statului român are cel puțin 100.000-200.000 de bugetari care sunt „în plus față de ce ne putem permite”.

Asta în contextul în care, în perioada de aproape un an și jumătate în care acesta s-a aflat la cârma Executivului, numărul de bugetari a fost redus cu aproximativ 64.000, o cifră de trei ori mai mică decât cea pe care o consideră „în plus”.

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„Șantierul imens care trebuie deschis în România este ampla reformă a statului” / „Ca să o faci temeinic, trebuie să calculezi fiecare detaliu”

„Șantierul imens care trebuie deschis în România este ampla reformă a statului pe toate palierele sale. Ea trebuie pornită de sus în jos, de la cele mai înalte niveluri ale statului până la nivel de comună.

Acest demers trebuie început în ordinea corectă, printr-un proiect concret de reducere a numărului de parlamentari. Îl vom depune în zilele următoare.

Trebuie puse în practică prevederile Ordonanței privind reforma administrației, pe care am adoptat-o la începutul anului și de care PSD fuge. Fără intervenția în marile sisteme, în sănătate, ordine publică, instituții centrale, nu vom putea reduce cheltuielile statului.

Următorii pași trebuie să privească județele, orașele și comunele, pornind însă de la criterii obiective, nu doar numerice, și cu o țintă foarte precisă pentru oameni: servicii mai bune, resurse eficient folosite, dezvoltare și prosperitate.

Ca să o faci temeinic, trebuie să calculezi fiecare detaliu dintr-un ansamblu, astfel încât statul reformat să fie un ansamblu modern, eficient, la dispoziția cetățeanului, nu un alt uriaș cu picioare de lut care să cadă în capul contribuabilului.

Am discutat aceste lucruri astăzi cu reprezentanții primarilor PNL de comune și sunt încântat de implicarea și profesionalismul lor”, a scris fostul premier în postarea publicată pe Facebook.

„PSD nu vrea reforma, simulează pentru a acoperi tot ce fac pe dedesubt, singuri sau cu AUR”

„În vechea coaliție, având o majoritate consistentă, am propus reforma statului. PSD nici nu a vrut să audă. Cu greu au acceptat reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal în administrație, pe care au sabotat-o la aplicare. Nici acum n-o vor, doar simulează pentru a acoperi tot ce fac pe dedesubt, singuri sau cu AUR, în favoarea clientelei de partid și pentru împărțirea politică a țării.

Dincolo de tot felul de baloane de săpun despre reforma teritorială, PSD a produs un singur document concret: comasarea voluntară a comunelor, ceea ce legea permite și acum. Adică PSD începe cu cei mai mici, pe care îi crede mai ușor de convins cu stimulente iluzorii. Pe de o parte, le vântură stimulentul, pe de altă parte, îi amenință că, dacă nu se supun voluntar, îi vor obliga.

Singurul argument al acestei pseudoreforme este reducerea cheltuielilor de funcționare. Dar ele pot fi obținute chiar mai bine prin reducerea numărului de consilieri locali, a indemnizațiilor acestora, prin renunțarea la postul de viceprimar, la cel de consilier personal în localitățile mici și la posturile inutile”, a mai scris liderul PNL.

„Ce categorie de venituri își propune PSD să crească: taxele și impozitele tuturor sau împrumuturile cu dobândă?”

„Ceea ce propune PSD nici măcar nu ar reduce cheltuielile. Cei care acceptă comasarea vor avea impozitele locale reduse cu 50% vreme de 5 ani. Și de unde vor veni banii pentru funcționarea acelor localități și pentru dezvoltarea lor? De la bugetul de stat. Și bugetul de stat de unde are bani? Din taxele și impozitele tuturor și din împrumuturi. Ce categorie de venituri își propune PSD să crească: taxele și impozitele tuturor sau împrumuturile cu dobândă?

PSD nu oferă nicio viziune de dezvoltare, niciun răspuns la actualele dezechilibre economice și demografice. Vorba unui coleg primar, comasarea asta a PSD e ca atunci când a tuns necuratul mâța: mult scandal, blană mai deloc.

Ceea ce face acum PSD este doar compromiterea ideii de reformă într-o ceață care să acopere lipsa de soluții pentru încasarea banilor din PNRR, pentru bugetul anului viitor și pentru satisfacerea uriașelor așteptări create iresponsabil. Plus promovarea interesului politic al unor decupaje locale calculate pentru viitoarele alegeri”, conchide Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan i-a atacat și pe bugetarii români. Susține că aproape 200.000 sunt „în plus”

Într-o postare publicată în seara zilei de duminică, 22 noiembrie, pe pagina personală de Facebook, liderul PNL a transmis că dezechilibrele au început deja să se simtă în piața muncii și că, în realitate, „sistemul muncește prea puțin”.

„Avem probabil câteva sute de mii de bugetari, nu știu, 100.000-200.000, nu vreau să dau niște cifre aici, care sunt în plus față de ceea ne putem permite noi. Muncim prea puțin, ca sistem. Și avem niște dezechilibre enorme pe piața muncii, care ne vor crea niște probleme majore în anii următori”, le-a transmis fostul premier colegilor din partid.

Totuși, potrivit datelor publicate de reprezentanții Ministerului Finanțelor, în perioada în care liderul PNL a condus Executivul, numărul de bugetari a fost redus în felul următor: