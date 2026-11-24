Procurorii DIICOT din Structura Centrală au dispus marți trimiterea în judecată a cinci inculpați acuzați că au fabricat și distribuit imagini false cu Nicușor Dan și Victor Ponta cu scopul de a influența alegerile prezidențiale din mai 2025. Dosarul penal urmărește imaginile apărute în spațiul public la acel moment de la o presupusă întâlnire, dovedită falsă, dintre cei doi candidați și fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea. Cu doar 3 zile înaintea votului, Elena Lasconi a făcut publice imaginile pe care le-a primit pe email.

Acuzațiile procurorilor: grup infracțional organizat și falsificarea unei întâlniri secrete

Cei cinci inculpați sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și participație improprie, în forma instigării, la comiterea infracțiunii de comunicare de informații false.

Potrivit anchetatorilor, gruparea a fost constituită în luna martie 2025 și a urmărit realizarea unui material video care să sugereze existența unei întâlniri secrete între doi candidați la alegerile prezidențiale și un general în rezervă. Procurorii susțin că distribuirea acestor imagini a pus în pericol securitatea națională, prin încercarea de a influența opțiunile de vot ale alegătorilor.

Cum a fost pusă în scenă filmarea: actori, machiaj profesional și editare video

Anchetatorii arată că, în aprilie 2025, membrii grupării au finanțat și produs materialul video sub coordonarea unui inculpat în vârstă de 53 de ani. Pentru a crea aparența unei filmări autentice, aceștia au închiriat un spațiu special destinat filmărilor și au apelat la serviciile unor actori, ale unui costumier și ale unui machior.

Actorii au fost machiați profesionist pentru a semăna cât mai bine cu persoanele publice pe care le interpretau, iar în cadru au fost folosite autoturisme de același tip cu cele utilizate de persoanele reale.

Filmările s-au desfășurat pe timp de noapte, de la distanță și în condiții de lumină redusă. Ulterior, materialul video a fost editat prin aplicarea unor imagini cu fețele persoanelor reale, pentru a crește credibilitatea falsului.

Imaginile au fost publicate de Elena Lasconi cu trei zile înainte de primul tur

La 1 mai 2025, cu doar trei zile înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale, cinci fotografii extrase și prelucrate din materialul video au fost publicate pe o rețea de socializare.

Conform datelor din anchetă, inculpații au determinat o persoană implicată în procesul electoral să publice imaginile primite prin e-mail, fără ca aceasta să știe că materialele erau fabricate.

În luna mai 2026, procurorii au confirmat oficial că investighează cazul fotografiilor publicate de Elena Lasconi la 1 mai 2025, imagini care sugerau o întâlnire secretă între Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului Serviciului Român de Informații (SRI).

Plângeri penale depuse de Nicușor Dan și Victor Ponta

Toate cele trei persoane vizate de materialele trucate au contestat la acel moment autenticitatea imaginilor, iar Nicușor Dan și Victor Ponta au formulat plângeri penale.

Reprezentanții Parchetului precizează că trimiterea în judecată marchează finalizarea anchetei penale și sesizarea instanței de judecată, etapă procesuală care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.