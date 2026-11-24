Marian Neacșu s-a întâlnit, marți, la sediul MAI, cu ambasadorul Turciei la București, Özgür Kıvanç Altan. Potrivit comunicatului MAI, discuțiile dintre cei doi au vizat mai multe tematici, printre care și situația de securitate din regiunea Mării Negre.

Marian Neacșu s-a întâlnit cu cu ambasadorul Turciei la București. Ce au discutat cei doi

MAI transmite că ministrul de Interne a subliniat importanța relației României cu Turcia, un stat aliat esențial în cadrul NATO și partener important pentru stabilitatea și siguranța regională. De asemenea, în domeniul afacerilor interne, oficialii au apreciat ”rezultatele cooperării dintre structurile celor două ministere, atât la nivel strategic, cât și operațional”.

„În actualul context regional, ministrul Marian Neacșu a apreciat rolul activ al Turciei în promovarea dialogului și identificarea soluțiilor pentru siguranța navigației comerciale, prevenirea incidentelor și protejarea vieților omenești. În domeniul afacerilor interne, cei doi oficiali au apreciat rezultatele cooperării dintre structurile celor două ministere, atât la nivel strategic, cât și operațional. Au fost evidențiate colaborarea polițienească, cooperarea în gestionarea situațiilor de urgență, precum și relațiile dintre Jandarmeriile și Polițiile de Frontieră ale României și Turciei”, se precizează în comunicatul de presă emis de MAI.

Ministerul Afacerilor Interne a transmis, totodată, că au fost dezbătute și aspecte care țin de accesul lucrătorilor străini pe piața muncii din România, iar ministrul Neacșu a prezentat demersurile de modernizare și digitalizare a procedurilor administrative. La finalul întrevederii, cei doi oficiali au reconfirmat angajamentul de a menține un dialog permanent.

„O atenție deosebită a fost acordată activităților comune de pregătire profesională, schimburilor de experiență și de bune practici, care contribuie la îmbunătățirea coordonării și a capacității structurilor celor două state de a răspunde eficient provocărilor comune.

La rândul său, ambasadorul Özgür Kıvanç Altan a exprimat aprecierea părții turce pentru profesionalismul structurilor Ministerului Afacerilor Interne și pentru cooperarea cu Ambasada Republicii Turcia și instituțiile turce de resort. Ambasadorul a evidențiat deschiderea și disponibilitatea ambelor părți pentru identificarea unor soluții concrete în domeniile de interes comun. La finalul întrevederii, cei doi oficiali au reconfirmat angajamentul de a menține un dialog permanent și de a continua dezvoltarea cooperării bilaterale, cu accent pe colaborarea operațională și gestionarea provocărilor comune din regiunea Mării Negre”, a transmis MAI.