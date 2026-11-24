Invitat în prima parte a emisiunii „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul ministru al Justiției Cristian Diaconescu discută despre noua ordine mondială. Ce loc mai are România în negocierile dintre marile puteri? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Statele Unite și Rusia pot ajunge la o înțelegere care să schimbe estul Europei? România, aliat strategic, dar fără un loc în cercul deciziilor?

Tot în emisiunea de astăzi, în partea a doua, liberala Nicoleta Pauliuc vorbește despre conflictul cu Ilie Bolojan și ruptura din partid. Care este miza acestei confruntări și ce urmează pentru partidul liberal?

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.