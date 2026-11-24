Dominic Fritz, liderul USR, a fost găsit în conflict de interese de ICCJ, și-a pierdut mandatul de primar al Timișoarei. Fostul edil a acuzat un „dosar politic”. ICCJ a stabilit, definitiv, că Fritz a încălcat legea privind conflictul de interese administrativ. Radu Miruță, fost ministru al Apărării în guvernul condus de Ilie Bolojan, a fost declarat incompatibil de Agenția Națională de Integritate (ANI). La rândul său, acesta a vorbit despre „manevre politice”.

Acum, Dominic Fritz îi adresează patru întrebări șefului ANI, pe care îl etichetează drept „omul lui Sorin Grindeanu”. Întrebările vor ajunge și la ANI – spune Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook – printr-o interpelare formulată de „colegii” USR din Parlament.

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Mai mult, acesta transmite că întrebările și răspunsurile vor ajunge și la președintele Nicușor Dan.

„Am 4 întrebări publice pentru omul lui Sorin Grindeanu care conduce ANI:

Pe ce bază legală ați comunicat presei incompatibilitatea lui Radu Miruță înainte ca el să primească raportul, și cine din instituție a dat informația la Antena 3 chiar înainte de comunicatul oficial? Este practica instituției ca persoana cercetată să afle din presă despre constatarea ANI? Același inspector de integritate care m-a găsit pe mine în conflict de interese l-a găsit pe Radu Miruță în incompatibilitate. Prezentați dovada repartizării aleatorii a celor 2 dosare, conform legii. Dat fiind faptul că dosarul lui Radu Miruță a fost soluționat în doar 7 luni după sesizare, deși aveți peste 3.000 de dosare nesoluționate, care este motivul pentru care inspectorul a sărit rândul? Ați avut vreun contact cu liderii PSD – Sorin Grindeanu, Marian Neacșu, Claudiu Manda, Alfred Simonis sau alții – în perioada premergătoare deciziei care îl privește pe Radu Miruță, direct sau prin intermediari?”, întreabă Dominic Fritz.

Dominic Fritz acuză că ANI este o „unealtă a PSD”

Liderul USR consideră că toate semnele de întrebare trebuie „lămurite”. Totodată, scrie că – dacă întrebările nu vor primi răspunsurile așteptate – atunci rămâne suspiciunea că ANI este o „unealtă a PSD”.

„Până când aceste lucruri nu sunt lămurite cu transparență și profesionalism, cu fiecare nou caz va crește suspiciunea că ANI este doar o unealtă PSD pentru a lichida opoziția democratică din România.

Chiar numirea șefului ANI – fost consilier personal al premierului PSD Tudose, venit din sânul PSD, cu 2 încercări ratate de a lua concursul – e dubioasă. E dubioasă tocmai pentru că această Agenție ar trebui să verifice îmbogățiții din rândul politicienilor și al funcționarilor statului.

Colegii mei din Parlament vor formula o interpelare parlamentară către ANI cu aceste întrebări.

Iar eu mă angajez că voi trimite și întrebările și răspunsurile primite Președintelui României, în virtutea rolului său constituțional de a veghea la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice”, a mai scris Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook.