Dominic Fritz, liderul USR, a fost găsit în conflict de interese de ICCJ, și-a pierdut mandatul de primar al Timișoarei. Fostul edil a acuzat un „dosar politic”. ICCJ a stabilit, definitiv, că Fritz a încălcat legea privind conflictul de interese administrativ. Radu Miruță, fost ministru al Apărării în guvernul condus de Ilie Bolojan, a fost declarat incompatibil de Agenția Națională de Integritate (ANI). La rândul său, acesta a vorbit despre „manevre politice”.
Acum, Dominic Fritz îi adresează patru întrebări șefului ANI, pe care îl etichetează drept „omul lui Sorin Grindeanu”. Întrebările vor ajunge și la ANI – spune Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook – printr-o interpelare formulată de „colegii” USR din Parlament.
Mai mult, acesta transmite că întrebările și răspunsurile vor ajunge și la președintele Nicușor Dan.
„Am 4 întrebări publice pentru omul lui Sorin Grindeanu care conduce ANI:
Liderul USR consideră că toate semnele de întrebare trebuie „lămurite”. Totodată, scrie că – dacă întrebările nu vor primi răspunsurile așteptate – atunci rămâne suspiciunea că ANI este o „unealtă a PSD”.
„Până când aceste lucruri nu sunt lămurite cu transparență și profesionalism, cu fiecare nou caz va crește suspiciunea că ANI este doar o unealtă PSD pentru a lichida opoziția democratică din România.
Chiar numirea șefului ANI – fost consilier personal al premierului PSD Tudose, venit din sânul PSD, cu 2 încercări ratate de a lua concursul – e dubioasă. E dubioasă tocmai pentru că această Agenție ar trebui să verifice îmbogățiții din rândul politicienilor și al funcționarilor statului.
Colegii mei din Parlament vor formula o interpelare parlamentară către ANI cu aceste întrebări.
Iar eu mă angajez că voi trimite și întrebările și răspunsurile primite Președintelui României, în virtutea rolului său constituțional de a veghea la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice”, a mai scris Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook.