Actrița Lia Bugnar a criticat dur anularea alegerilor prezidențiale din 2024, pe care a descris-o drept „o mascaradă” și „o piesă de teatru foarte proastă”. La doi ani de la primul tur al scrutinului prezidențial, invitata emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” a vorbit despre dezamăgirea provocată de lipsa explicațiilor după anularea votului și a mărturisit că, deși inițial s-a bucurat de decizie, și-a schimbat rapid perspectiva. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Întrebată de Ionuț Cristache dacă a reușit să înțeleagă ce s-a întâmplat în cei doi ani de la anularea alegerilor, Lia Bugnar a comparat evenimentele cu un spectacol de teatru prost, în care spectatorul nu reușește să intre în poveste, ci ajunge să se minuneze permanent de ceea ce vede pe scenă.

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„O mascaradă. O piesă de teatru, dar proastă, pentru că se întâmplă să, vă invit la teatru să vedeți, se întâmplă să fii în sală la teatru și să uiți că ești la o piesă de teatru, să te ia spectacolul cu el și să fii acolo cu personajele. Asta e o piesă de teatru la care te minunezi la ce spectacol prost ai nimerit, te minunezi non-stop. Eu nu cred pe niciunul din oamenii ăștia”, a spus Lia Bugnar.

De asemenea, Lia Bugnar a vorbit și despre reacția pe care a avut-o imediat după anularea scrutinului, recunoscând că, pentru scurt timp, s-a numărat printre cei care au privit decizia cu ușurare.

„Sunt niște oameni care știu că joacă într-o mascaradă. În primul rând, am fost și eu printre tâmpiții care inițial au fost ușurați că s-au anulat alegerile, dar inițial o jumătate de zi, la asta mă refer. O jumătate de zi am zis: «A, ce bine că nu mai e domnul ăla care vorbește incorect, din punctul meu de vedere, o limbă română incorectă»”, a povestit aceasta.

Actrița a explicat că una dintre nemulțumirile sale legate de Călin Georgescu era modul de exprimare, pe care îl considera excesiv de metaforic și lipsit de coerență.