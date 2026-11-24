Ciprian Șerban, fost ministru al Transporturilor, în prezent deputat din partea PSD, a anunțat, marți, că pe A7, Autostrada Moldovei, se vor deschide zeci de kilometri până la sfârșitul acestui an.

„Astăzi, alături de Sorin Grindeanu, președintele PSD și președintele Camerei Deputaților, Ștefan Ovidiu Popa, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Valentin Ivancea, prefectul județului Bacău, Daniel Vasilică Harpa, președintele Consiliului Județean Neamț, și colegi din Parlament, am verificat stadiul loturilor 1 și 2 de pe tronsonul Bacău – Pașcani al Autrostrăzii Moldova. Nu este o surpriză că, până la finele anului, autostrăzii A7 i se vor mai adăuga încă 30,3 km, până la Roman Sud, iar în prima parte a anului viitor se vor finaliza lucrările până la Pașcani”, a anunțat Ciprian Șerban.

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Fostul ministrul al Transporturilor mai spune că A7 are parte de un constructior serios, dar și de finanțare constantă.„PSD reușește să îndeplinească, pe mandatele miniștrilor social democrați, trei condiții esențiale pentru ca promisiunile să devină fapte care demonstrează că românii pot construi proiecte de infrastructură mare: un constructor serios, cum este domnul Umbrărescu, finanțare constantă pe durata execuției, și ne bazăm și pe SAFE și pe sumele necesare cuprinse în bugetul pe 2026, și condiția esențială – PSD să fie la guvernare. Pentru că întotdeauna PSD a arătat că pentru noi promisiunile îndeplinite sunt fapte concrete.

Mă bucur că ceea ce am construit pe perioada mandatului meu de ministru al transporturilor este parte integrantă a realizărilor de astăzi”, mai scrie Ciprian Șerban.

Autostrada Moldovei, unul dintre marile proiecte finanțate prin PNRR

Autostrada A7 este și unul dintre proiectele majore de infrastructură finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar ritmul lucrărilor a fost urmărit îndeaproape în contextul termenelor stricte impuse de program.

Autostrada Moldovei (A7) este principalul coridor rutier aflat în dezvoltare care leagă Muntenia de regiunea Moldovei, pe traseul Ploiești (Dumbrava/A3) – Buzău – Focșani – Bacău – Roman – Pașcani – Suceava – Siret, având o lungime totală planificată de aproximativ 453 km.