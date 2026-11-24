Parchetul Tribunalului Ilfov a dispus punerea sub acuzare a lui Marius Calotă, presupusul iubit al fostului ministru al Justiției, Rodicăi Stănoiu. Acesta este cercetat pentru acces ilegal la un sistem informatic, infracțiune prevăzută de articolul 360 din Codul penal.

Potrivit informațiilor publicate de EVZ, Marius Calotă ar fi accesat în repetate rânduri cele două telefoane ale fostului ministru. Anchetatorii au ridicat în urma perchezițiilor mai multe laptopuri și stickuri de memorie.

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Controverse după moartea fostului ministru al Justiției

Rodica Stănoiu a murit pe 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. Decesul fostului ministru al Justiției a stârnit numeroase controverse, iar procurorii au deschis inițial un dosar penal pentru moarte suspectă, cu privire la infracțiunea de ucidere din culpă. Ulterior, rezultatele necropsiei au indicat că fostul ministru a murit din cauze naturale.

Cu toate acestea, în spațiul public au apărut mai multe informații despre ultimele luni din viața sa, inclusiv despre relația cu Marius Calotă, un bărbat cu aproximativ 50 de ani mai tânăr. Au existat și suspiciuni potrivit cărora Rodica Stănoiu ar fi fost victima unor agresiuni fizice sau că apropiații săi nu ar mai fi putut lua legătura cu ea. Cazul a ajuns în atenția publicului inclusiv după deshumarea fostului ministru, pentru efectuarea necropsiei.

Cum s-a împărțit averea Rodicăi Stănoiu

Numele lui Marius Calotă a apărut în spațiul public și în legătură cu testamentul fostului ministru al Justiției. Acesta s-a numărat printre beneficiarii averii Rodicăi Stănoiu și a primit mai multe bunuri. Potrivit testamentului, bărbatului i-au revenit:

Casa din Șoseaua Pipera-Tunari, împreună cu bunurile mobile aflate în imobil, inclusiv tablouri, tapiserii, obiecte de valoare, mobilier și cristale;

Casa din orașul Năvodari, cu bunurile din interior;

5% din depozitele bancare, fondurile de investiții și titlurile de stat aflate în proprietatea Rodicăi Stănoiu;

Locul de veci din Cimitirul Izvorul Nou;

Un autoturism Volkswagen Touareg, fabricat în 2007;

Un autoturism Toyota Yaris Hybrid, fabricat în 2020.

Ceilalți beneficiari menționați în testament au primit cote-părți din depozitele bancare, fondurile de investiții și titlurile de stat ale fostului ministru.