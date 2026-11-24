Parchetul Tribunalului Ilfov a dispus punerea sub acuzare a lui Marius Calotă, presupusul iubit al fostului ministru al Justiției, Rodicăi Stănoiu. Acesta este cercetat pentru acces ilegal la un sistem informatic, infracțiune prevăzută de articolul 360 din Codul penal.
Potrivit informațiilor publicate de EVZ, Marius Calotă ar fi accesat în repetate rânduri cele două telefoane ale fostului ministru. Anchetatorii au ridicat în urma perchezițiilor mai multe laptopuri și stickuri de memorie.
Rodica Stănoiu a murit pe 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. Decesul fostului ministru al Justiției a stârnit numeroase controverse, iar procurorii au deschis inițial un dosar penal pentru moarte suspectă, cu privire la infracțiunea de ucidere din culpă. Ulterior, rezultatele necropsiei au indicat că fostul ministru a murit din cauze naturale.
Cu toate acestea, în spațiul public au apărut mai multe informații despre ultimele luni din viața sa, inclusiv despre relația cu Marius Calotă, un bărbat cu aproximativ 50 de ani mai tânăr. Au existat și suspiciuni potrivit cărora Rodica Stănoiu ar fi fost victima unor agresiuni fizice sau că apropiații săi nu ar mai fi putut lua legătura cu ea. Cazul a ajuns în atenția publicului inclusiv după deshumarea fostului ministru, pentru efectuarea necropsiei.
Numele lui Marius Calotă a apărut în spațiul public și în legătură cu testamentul fostului ministru al Justiției. Acesta s-a numărat printre beneficiarii averii Rodicăi Stănoiu și a primit mai multe bunuri. Potrivit testamentului, bărbatului i-au revenit:
Ceilalți beneficiari menționați în testament au primit cote-părți din depozitele bancare, fondurile de investiții și titlurile de stat ale fostului ministru.