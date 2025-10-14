Prima pagină » Actualitate » Proiectul de lege care prevedere reducerea numărului de parlamentari la 300 a fost amânat de Senat, cu 81 de voturi „Pentru”

Proiectul de lege care prevedere reducerea numărului de parlamentari la 300 a fost amânat de Senat, cu 81 de voturi „Pentru”

Luiza Dobrescu
14 oct. 2025, 09:19, Actualitate
Proiectul de lege care prevedere reducerea numărului de parlamentari la 300 a fost amânat de Senat, cu 81 de voturi

Proiectul de lege supus aprobării Senatului, care prevede reducerea numărului de parlamentari la 300, a fost amânat. În ședința de ieri, 81 dintre cei prezenți în sală au votat pentru „prelungirea termenului de adoptare tacită” și doar 12 au votat împotrivă sau s-au abținut. 

„Clasa politică a îngropat din nou proiectul de reducere a numărului de parlamentari la 300”, scrie Claudiu Năsui, într-o postare pe facebook.

„81 au votat să-l amâne (să-i prelungească termenul de adoptare tacită). 12 au votat contra sau s-au abținut. Așa se citește tabelul de mai jos.

PSD (38 senatori), AUR (28 senatori), PNL (22 senatori) și USR (19 senatori). De ce zic că-l susțin dar la votul efectiv nu știu cum să facă să-l îngroape mai repede?

Pentru că clasa politică nu vrea în ruptul capului să taie vreodată vreo sinecură de la ei. Să plătească alții taxe să le susțină privilegiile.

Chiar și domnul Bolojan care a zis că susține proiectul, când a fost vorba să-l voteze, nu l-a votat.

Președintele senatului (de la PNL) a propus amânarea proiectului. Adică îngroparea lui. Iar senatori PNL au fost de acord. Inclusiv domnul Bolojan care e senator PNL”, scrie Năsui. 

Fostul ministru al Economiei spune că va solicita Senatului votul individual al fiecărui parlamentar și îl va face public.

„Nu fiți șocați. Doar nu mai credeți propaganda. Priviți acțiunile politicienilor, nu declarațiile lor.

Clasa politică preferă să crească încontinuu taxele asupra populației decât să taie vreo sinecură de la ei.

De aceea vor tot crește taxele și nu vor tăia niciodată nimic semnificativ de la cei șmecheri și conectați”, mai scrie Năsui.

