Promovare turistică primitivă. Radu Miruță a blocat plata pentru 97.000 de lei pentru pliante inutile cu poze din România

Radu Miruţă, noul ministrul al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, a afirmat că abordarea ministerului pentru turismul din România este una învechită. În acest context ministrul, din ciclul Aici sunt banii dumneavoatră, a anunțat că a oprit zilele trecute o plată de 97.000 de lei pentru nişte pliante care urmau să promoveze turismul din România şi a adăugat că acestea îţi creau un sentiment de repulsie, opus celui pe care trebuia să îl dea.

Radu Miruţă a declarat, duminică, la Digi 24, că veniturile celor din turism au scăzut şi sunt în continuare afectate.

” Este bine că a rămas TVA mic pentru că domeniul ăsta este deja afectat o dată. Oamenii consumă mai puţini bani în turism atunci când au mai puţini bani în buzunar. Românii au mai puţini bani în buzunar. (…) Veniturile celor din turism au scăzut şi sunt în continuare afectate de chestiunea general valabilă că oamenii au mai puţini bani în buzunar. Deja spre turism vin mai puţini oameni, spre serviciile din HORECA e consum mai mic, că omul nu mai are atâţia bani în buzunar”, a afirmat Radu Miruţă.

Ministrul a mai afirmat că nu este cunoscut numărul exact al turiştilor străini care vin în ţara noastră.

“Faptul că veniturile din turism au scăzut, numărul de înnoptări a scăzut de la pandemie încoace, sunt nişte informaţii pe care le-am cerut şi le-am primit în minister. Am cerut să mi se dea exact, nu pare că este o situaţie cumulată. Fiecare spune pe bucăţica lui. Am întrebat câţi turişti străini înnoptează în România în cursul unui an.

Şi a început o discuţie prin patru, cinci birouri ca fiecare să îşi spună bucăţica lui. Aţi întrebat un operator de telefonie mobilă? Vezi câtă lume a făcut roaming şi câte zile a stat, nu trebuie să vezi persoana. Poţi să vezi câte entităţi au intrat şi au ieşit, că asta se vede şi e turism. Nu este o astfel de informaţie”, a explicat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului.