Celebrul actor Jackie Chan a purtat flacăra olimpică prin inima orașului antic Pompeii

Celebrul actor Jackie Chan a purtat flacăra olimpică prin ruinele orașului Pompeii, în cadrul ștafetei dedicate Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano. Actorul a parcurs un segment al traseului prin vechiul oraș roman, îngropat în urma erupției vulcanului Vezuviu. Este a patra oară când Jackie Chan participă la o ștafetă olimpică, după ce a mai purtat torța la Beijing în 2008 și 2022 și la Jocurile Paralimpice de la Paris în 2024. Mâine, foștii fotbaliști Fabio Cannavaro și Ciro Ferrera vor prelua torța în orașul lor natal, Napoli, înainte de o pauză planificată pentru perioada Crăciunului.

În total, ștafeta va parcurge 12.000 de kilometri prin toate cele 110 provincii italiene, urmând să ajungă în cele din urmă pe stadionul San Siro din Milano pentru ceremonia de deschidere din 6 februarie. În total, torța va fi purtată de 10.001 oameni.

„Sunt foarte onorat să devin din nou purtător al flăcării. De fiecare dată când duc flacăra, lumina, nu este vorba doar despre torță, ci despre spiritul sportului, spiritul uman. Și nu duc doar focul, ci transmit pace și iubire. Mai ales acum, întreaga lume are nevoie de pace. Sper ca toată lumea să poată primi acest spirit și să-l ducă mai departe în întreaga lume. Am văzut atât de multe documentare despre Pompeii. De data aceasta este prima oară când am pășit aici și am trăit experiența pe pielea mea”, a declarat Jackie Chan în cadrul evenimentului olimpic.

Jocurile Olimpice de Iarnă de anul avesta vor fi organizate în comun de orașele Milanp și Cortina d’Ampezzo, dar probele vor avea loc în opt localități diferite din nordul Italiei, inclusiv Bormio, Livigno și Antholz. În competiție vor participa peste 3.500 de sportivi din aproximativ 93 de țări, care vor concura pentru 195 de medalii la 16 discipline sportive.

