Prima pagină » Știri externe » Celebrul actor Jackie Chan a purtat flacăra olimpică prin inima orașului antic Pompeii

Celebrul actor Jackie Chan a purtat flacăra olimpică prin inima orașului antic Pompeii

22 dec. 2025, 22:40, Știri externe
Celebrul actor Jackie Chan a purtat flacăra olimpică prin inima orașului antic Pompeii

Celebrul actor Jackie Chan a purtat flacăra olimpică prin ruinele orașului Pompeii, în cadrul ștafetei dedicate Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano. Actorul a parcurs un segment al traseului prin vechiul oraș roman, îngropat în urma erupției vulcanului Vezuviu. Este a patra oară când Jackie Chan participă la o ștafetă olimpică, după ce a mai purtat torța la Beijing în 2008 și 2022 și la Jocurile Paralimpice de la Paris în 2024. Mâine, foștii fotbaliști Fabio Cannavaro și Ciro Ferrera vor prelua torța în orașul lor natal, Napoli, înainte de o pauză planificată pentru perioada Crăciunului.

În total, ștafeta va parcurge 12.000 de kilometri prin toate cele 110 provincii italiene, urmând să ajungă în cele din urmă pe stadionul San Siro din Milano pentru ceremonia de deschidere din 6 februarie. În total, torța va fi purtată de 10.001 oameni.

„Sunt foarte onorat să devin din nou purtător al flăcării. De fiecare dată când duc flacăra, lumina, nu este vorba doar despre torță, ci despre spiritul sportului, spiritul uman. Și nu duc doar focul, ci transmit pace și iubire. Mai ales acum, întreaga lume are nevoie de pace. Sper ca toată lumea să poată primi acest spirit și să-l ducă mai departe în întreaga lume. Am văzut atât de multe documentare despre Pompeii. De data aceasta este prima oară când am pășit aici și am trăit experiența pe pielea mea”, a declarat Jackie Chan în cadrul evenimentului olimpic.

Jocurile Olimpice de Iarnă de anul avesta vor fi organizate în comun de orașele Milanp și Cortina d’Ampezzo, dar probele vor avea loc în opt localități diferite din nordul Italiei, inclusiv Bormio, Livigno și Antholz.  În competiție vor participa peste 3.500 de sportivi din aproximativ 93 de țări, care vor concura pentru 195 de medalii la 16 discipline sportive.

Recomandările autorului:

Viitorii regi ai Marii Britanii au pregătit prânzul pentru persoanele nevoiașe. Prințul William vrea să-l învețe pe George despre „realitățile vieții“

Donald Trump le-a pus gând rău eolienelor. Vrea să scape de energia verde despre care consideră că „este o înșelătorie”

Orban: Banii maghiarilor sunt pentru țara lor, nu pentru „băile de aur ale oligarhilor ucraineni”. Cu toate astea, Ungaria este cea mai coruptă din UE

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Donald Trump le-a pus gând rău eolienelor. Vrea să scape de energia verde despre care consideră că „este o înșelătorie”
22:21
Donald Trump le-a pus gând rău eolienelor. Vrea să scape de energia verde despre care consideră că „este o înșelătorie”
CONTROVERSĂ Orban: Banii maghiarilor sunt pentru țara lor, nu pentru „băile de aur ale oligarhilor ucraineni”. Cu toate astea, Ungaria este cea mai coruptă din UE
20:32
Orban: Banii maghiarilor sunt pentru țara lor, nu pentru „băile de aur ale oligarhilor ucraineni”. Cu toate astea, Ungaria este cea mai coruptă din UE
FLASH NEWS China a mutat mai mult de 100 de rachete balistice intercontinentale lângă Mongolia, conform unui raport al Pentagonului
19:10
China a mutat mai mult de 100 de rachete balistice intercontinentale lângă Mongolia, conform unui raport al Pentagonului
DEZVĂLUIRI Vance afirmă că există o „schimbare” în dinamica negocierilor de pace în Ucraina: Există șanse să reușim, dar există șanse la fel de mari să nu reușim
18:39
Vance afirmă că există o „schimbare” în dinamica negocierilor de pace în Ucraina: Există șanse să reușim, dar există șanse la fel de mari să nu reușim
CONTROVERSĂ Revolte de stradă în Congo, țara în care Horațiu Potra ducea mercenari români. Protestatarii cer „capul” președintelui
18:21
Revolte de stradă în Congo, țara în care Horațiu Potra ducea mercenari români. Protestatarii cer „capul” președintelui
FLASH NEWS Ucraina lovește din nou infrastructura petrolieră rusă: dronele ucrainene au provocat un incendiu masiv la terminalul Tamanneftegaz de la Marea Neagră
17:03
Ucraina lovește din nou infrastructura petrolieră rusă: dronele ucrainene au provocat un incendiu masiv la terminalul Tamanneftegaz de la Marea Neagră
Mediafax
Bolojan despre Crăciun: Ce își dorește, ce face și ce mănâncă
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Cancan.ro
Ce au putut face Andra și Cătălin Măruță în avion, în fața tuturor pasagerilor. 'Eu făceam plângere la compania aeriană'
Prosport.ro
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc a atras atenția tuturor
Adevarul
Judecătorul care a desființat decizia CCR de anulare a alegerilor din 2024, prezent la discuțiile cu Nicușor Dan. Ce a propus la Cotroceni
Mediafax
Ce promite Ilie Bolojan pentru anul viitor. Vești bune despre inflație și economie, dar și o condiție pusă de premier
Click
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
Digi24
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
Cancan.ro
Cutremur în lumea interlopă! Elvis Pian a fost eliberat din închisoare
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din lume cu zero emisii de CO2
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Rocile spațiale antice ar putea deține secretul pentru mineritul de asteroizi

Cele mai noi