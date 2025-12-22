Prima pagină » Actualitate » Produsele care s-au ieftinit și cu 50%, înainte de Crăciun

Produsele care s-au ieftinit și cu 50%, înainte de Crăciun

22 dec. 2025, 20:36, Actualitate
Produsele care s-au ieftinit și cu 50%, înainte de Crăciun
Suntem cu gândul la masa de Crăciun, dar privim cu atenție și către buget. Astfel că, românii care vor să facă economii vânează ofertele speciale, care nu sunt deloc puține. De la alimente, băuturi și până la jucării, prețurile au scăzut chiar și cu 50% față de zilele trecute. Chiar și cine nu a împodobit bradul are șanse acum la un pom de Crăciun mai ieftin.

Un kilogram de carne de porc s-a vândut azi cu numai 16 lei într-un lanț de supermarketuri, față de 20 cât este în mod normal. Un cozonac se găsește și la 17 lei, iar bananele, clementinele sau portocalele au avut scrise pe etichete prețul de 5 lei. Reduceri s-au găsit azi nu numai la produse alimentare.

Moş Crăciunulîntârziatar putea fi să fie mai econom în acest an, iar asta pentru că sunt reduceri cu până la 50% la jucării. Spre exemplu, o păpuşă costă 46 de lei în loc de 100 de lei, iar camionul pentru băieţi costă circa 120 de lei, de la 230 de lei.

Stau mai bine ca în alţi ani! E prima oară când am avut timp să pregătesc! Multe legume verzi, multe legume exotice şi nişte chestiipericuloase” de porc!”, a declarat un cumpărător.

„Am cumpărat de toate, câte puţin din fiecare! Ne pregătim pentru masa de Crăciun cu tot ce trebuiesarmale, caltaboşi, cârnaţi, cozonaci!”, a spus o altă persoană.

De asemenea, și brazii au fost la reducere, iar ca nu rămână cu ei, comercianţii au negociat fiecare pom de Crăciun.

Ăştia-s naturali, doamnă, au miros pomii ăştia de Crăciun! Poţi să-i arunci, vezi 50 de lei bucata şi nu le mai trebuie…„, a declarat un comerciant.

Fii-mea decide, eu sunt doar cu partea financiară! Nu prea e ofertă generoasă anul ăsta, mai greu cu târguiala!”, a spus un client.

Şi supermarketurile online au mii de comenzi pe zi. Cumpărătorii vânează mai ales produse la ofertă.

Coşul mediu este în valoare de 1000 de lei, în creştere faţă de anul anterior. Promoţii există, plecând de la majoritatea categoriilor pe care clienţii le comandă în acest moment – de la vinuri, legume, fructe, citrice„, a explicat Florin Şelaru, director supermarket online, potrivit Florin Șelaru.

Cererea este crescută la cozonaci, legume şi fructe proaspete, carne de porc, varză murată şi dulciurile destinate cadourilor. Carcasa de porc are 20% reducere sau chiar 30% la toţi cozonacii artizanali„, a transmis și Michael Kaiser, CEO supermarket online.

În perioada aceasta şi autorităţile supraveghează comerţul. Consiliul Concurenţei a început o anchetă despre de carnea de porc şi dorește afle ce limitează accesul fermierilor români în marile lanţuri comerciale din România.

Cum își petrece premierul Ilie Bolojan Crăciunul

Cele mai noi