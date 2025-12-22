O greșeală a unei companii aeriene i-a costat pe doi elvețieni circa 2.500 de euro: cum s-a întâmplat totul

Doi elvețieni sunt de părere că au fost victimele unei erori costisitoare din partea Swiss după o călătorie în Thailanda, când au fost nevoiți să acopere cheltuieli neprevăzute în valoare de 2.466 de euro fiecare. Aceștia dau vina pe un simplu schimb de replici cu o însoțitoare de bord și solicit să li se ramburseze banii.

La data de 1 noiembrie, Jim I. și Malewan R. au venit la aeroportul din Zürich pentru o călătorie către Bangkok, cu escală la Roma, rezervată online prinre-o agenție de turism. Cei doi prieteni s-au îmbarcat într-un zbor al companiei aeriene SWISS, în prezent, sub proprietate germană, către capitala Italiei, scrie Blick.

Fiecare dintre ei avea câte o valiză de 23 de kilograme, iar Jim avea și un bagaj de mână cu calmantele sale.

„Am fost printre ultimii pasageri care s-au îmbarcat în avion”, a spus bărbatul de aproximativ 30 de ani pentru sursa citată. „O însoțitoare de bord mi-a luat valiza și mi-a spus: «Lăsați-vă bagajele, ne vom ocupa noi de ele»”. Conform lui Jim, însoțitoarea de bord i-a explicat că nu era suficient spațiu în avion, dar că bagajele puteau fi recuperate la Roma. Escala a fost scurtă, și anume, o oră și 10 minute, însă gestionabilă.

Când a ajuns la Roma, bărbatul și-a așteptat bagajele la banda indicată, însă degeaba. „Am încercat să sun la SWISS ca să aflu unde-mi sunt bagajele mele. Nu știau și au dat vina pe ITA Airways”, compania aeriană responsabilă pentru zborul către Thailanda. Problema era că minutele treceau și ora plecării se apropia.

„Am fost nevoit să merg ore întregi pe aeroportul din Roma ca să aflu unde-mi sunt bagajele mele”, a spus Jim, care se plânge că a fost „plimbat printre ghișee și terminale”. Bărbatul nu concepea să plece fără lucrurile sale, mai ales fără medicamente. „În cele din urmă le-am găsit la un ghișeu după decolarea avionului”, susține el.

Astfel, cei doi prieteni au fost nevoiți să se resemneze și să petreacă o noapte la Roma, întrucât următorul zbor spre Bangkok pleca abia a doua zi. Au cheltuit circa 107 euro pentru o noapte de cazare la hotel și 1.610 euro pe alte bilete de avion spre Thailanda.

Ei au au ajuns cu o zi întârziere în Thailanda. Șederea lor, care a fost planificată până la 28 noiembrie, a decurs bine. Însă necazurile au reapărut la întoarcere.

„La zborul de întoarcere din Thailanda am avut surpriza neplăcută să descoperim că rezervarea noastră fusese anulată. A trebuit să cumpărăm bilete noi. Nimeni de la SWISS sau de la ITA nu ne-a informat”, a spus Jim, care a fost nevoit să scoată din buzunar încă 700 de euro pentru o călătorie Bangkok – Zürich cu escală în Hong Kong. Jim își estimează pierderile totale la suma de 2.466 de euro.

Bărbatul din cantonul Vaud spune că reușește să zâmbească atunci când se gândește la ultima sa călătorie în Thailanda: „Vestea bună este că am descoperit o nouă companie aeriană grozavă. SWISS ne-a dat peste cap; nu voi mai zbura niciodată cu ei”. „Toată această poveste provine dintr-o greșeală a SWISS!”, spun cei doi prieteni.

Cu toate că compania aeriană și-a prezentat scuze față de cei doi pasageri, nu le-a rambursat însă cheltuielile suportate în plus, iar asta i-a înfuriat considerabil.

Contactată în legătură cu acest caz, SWISS a transferat o parte din responsabilitate către ITA Airways, compania aeriană cu care au fost rezervate zborurile. Purtătorul de cuvânt al SWISS, Michael Pelzer, crede însă că „a avut loc o neînțelegere” în schimbul de replici cu însoțitoarea de bord.

„La zborurile cu escală, toate bagajele sunt transportate sistematic la destinația finală indicată în rezervare”, a declarat el. În timpul acestei scurte discuții, Jim a înțeles că trebuie să își ridice bagajele de pe banda de recuperare din Roma și apoi să le verifice din nou pentru zborul său spre Bangkok. „O astfel de procedură nu există: la zborurile cu escală, toate bagajele sunt transportate sistematic la destinația finală indicată în rezervare”. Așadar, în timp ce aștepta, bagajele lui Jim care conțineau medicamente erau deja în avionul spre Bangkok, „în conformitate cu procedura standard”, spune SWISS.

Conform purtătorului de cuvânt, „pare puțin probabil ca una dintre însoțitoarele noastre de bord să fi oferit în mod explicit informații contradictorii”.

Compania aeriană descrie situația ca fiind „frustrantă” și spune că este imposibil să cunoască conținutul exact al conversației dintre însoțitoarea de bord și Jim.

„Având în vedere această incertitudine, dorim totuși să fim flexibili”, a spus purtătorul de cuvânt al SWISS. Michael Pelzer a indicat că o să îi contacteze pe cei doi prieteni pentru a le rambursa zborurile de întoarcere, „ca gest de sprijin”.

Autorul recomandă:

Drumul groazei. Orice greșeală pe această șosea înseamnă moarte