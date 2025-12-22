Prima pagină » Actualitate » O greșeală a unei companii aeriene i-a costat pe doi elvețieni circa 2.500 de euro: cum s-a întâmplat totul

O greșeală a unei companii aeriene i-a costat pe doi elvețieni circa 2.500 de euro: cum s-a întâmplat totul

22 dec. 2025, 21:36, Actualitate
O greșeală a unei companii aeriene i-a costat pe doi elvețieni circa 2.500 de euro: cum s-a întâmplat totul
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Doi elvețieni sunt de părere că au fost victimele unei erori costisitoare din partea Swiss după o călătorie în Thailanda, când au fost nevoiți să acopere cheltuieli neprevăzute în valoare de 2.466 de euro fiecare. Aceștia dau vina pe un simplu schimb de replici cu o însoțitoare de bord și solicit să li se ramburseze banii.

La data de 1 noiembrie, Jim I. și Malewan R. au venit la aeroportul din Zürich pentru o călătorie către Bangkok, cu escală la Roma, rezervată online prinre-o agenție de turism. Cei doi prieteni s-au îmbarcat într-un zbor al companiei aeriene SWISS, în prezent, sub proprietate germană, către capitala Italiei, scrie Blick.

Fiecare dintre ei avea câte o valiză de 23 de kilograme, iar Jim avea și un bagaj de mână cu calmantele sale.

„Am fost printre ultimii pasageri care s-au îmbarcat în avion”, a spus bărbatul de aproximativ 30 de ani pentru sursa citată.

„O însoțitoare de bord mi-a luat valiza și mi-a spus: «Lăsați-vă bagajele, ne vom ocupa noi de ele»”. Conform lui Jim, însoțitoarea de bord i-a explicat nu era suficient spațiu în avion, dar că bagajele puteau fi recuperate la Roma. Escala a fost scurtă, și anume, o oră și 10 minute, însă gestionabilă.

Când a ajuns la Roma, bărbatul și-a așteptat bagajele la banda indicată, însă degeaba. „Am încercat să sun la SWISS ca aflu unde-mi sunt bagajele mele. Nu știau și au dat vina pe ITA Airways”, compania aeriană responsabilă pentru zborul către Thailanda. Problema era că minutele treceau și ora plecării se apropia.

„Am fost nevoit să merg ore întregi pe aeroportul din Roma ca să aflu unde-mi sunt bagajele mele”, a spus Jim, care se plânge că a fost plimbat printre ghișee și terminale”. Bărbatul nu concepea plece fără lucrurile sale, mai ales fără medicamente. În cele din urmă le-am găsit la un ghișeu după decolarea avionului”, susține el.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Astfel, cei doi prieteni au fost nevoiți se resemneze și petreacă o noapte la Roma, întrucât următorul zbor spre Bangkok pleca abia a doua zi. Au cheltuit circa 107 euro pentru o noapte de cazare la hotel și 1.610 euro pe alte bilete de avion spre Thailanda.

Ei au au ajuns cu o zi întârziere în Thailanda. Șederea lor, care a fost planificată până la 28 noiembrie, a decurs bine. Însă necazurile au reapărut la întoarcere.

„La zborul de întoarcere din Thailanda am avut surpriza neplăcută descoperim rezervarea noastră fusese anulată. A trebuit cumpărăm bilete noi. Nimeni de la SWISS sau de la ITA nu ne-a informat”, a spus Jim, care a fost nevoit scoată din buzunar încă 700 de euro pentru o călătorie Bangkok – Zürich cu escală în Hong Kong. Jim își estimează pierderile totale la suma de 2.466 de euro.

Bărbatul din cantonul Vaud spune reușește zâmbească atunci când se gândește la ultima sa călătorie în Thailanda: Vestea bună este am descoperit o nouă companie aeriană grozavă. SWISS ne-a dat peste cap; nu voi mai zbura niciodată cu ei”. Toată această poveste provine dintr-o greșeală a SWISS!”, spun cei doi prieteni.

Cu toate că compania aeriană și-a prezentat scuze față de cei doi pasageri, nu le-a rambursat însă cheltuielile suportate în plus, iar asta i-a înfuriat considerabil.

Contactată în legătură cu acest caz, SWISS a transferat o parte din responsabilitate către ITA Airways, compania aeriană cu care au fost rezervate zborurile. Purtătorul de cuvânt al SWISS, Michael Pelzer, crede însă „a avut loc o neînțelegereîn schimbul de replici cu însoțitoarea de bord.

„La zborurile cu escală, toate bagajele sunt transportate sistematic la destinația finală indicată în rezervare”, a declarat el. În timpul acestei scurte discuții, Jim a înțeles trebuie își ridice bagajele de pe banda de recuperare din Roma și apoi le verifice din nou pentru zborul său spre Bangkok.

„O astfel de procedură nu există: la zborurile cu escală, toate bagajele sunt transportate sistematic la destinația finală indicată în rezervare”. Așadar, în timp ce aștepta, bagajele lui Jim care conțineau medicamente erau deja în avionul spre Bangkok, în conformitate cu procedura standard”, spune SWISS.

Conform purtătorului de cuvânt, „pare puțin probabil ca una dintre însoțitoarele noastre de bord fi oferit în mod explicit informații contradictorii”.

Compania aeriană descrie situația ca fiind frustrantăși spune este imposibil cunoască conținutul exact al conversației dintre însoțitoarea de bord și Jim.

Având în vedere această incertitudine, dorim totuși fim flexibili”, a spus purtătorul de cuvânt al SWISS. Michael Pelzer a indicat că o să îi contacteze pe cei doi prieteni pentru a le rambursa zborurile de întoarcere, „ca gest de sprijin”.

Autorul recomandă:

Drumul groazei. Orice greșeală pe această șosea înseamnă moarte

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Cine este unul dintre procurorii care s-au dus azi să i se plângă lui Nicușor Dan, la Cotroceni. Gândul publică documentele care arată cum Bogdan Pîrlog a fost dat afară din Afganistan de șeful Misiunii EUPOL din Kabul, după scandaluri în cascadă: „Recomand repatrierea sa. Dacă este posibil, cu efect imediat”
20:35
Cine este unul dintre procurorii care s-au dus azi să i se plângă lui Nicușor Dan, la Cotroceni. Gândul publică documentele care arată cum Bogdan Pîrlog a fost dat afară din Afganistan de șeful Misiunii EUPOL din Kabul, după scandaluri în cascadă: „Recomand repatrierea sa. Dacă este posibil, cu efect imediat”
ULTIMA ORĂ Surse: Ce a vorbit Nicușor Dan cu magistrații timp de cinci ore
20:04
Surse: Ce a vorbit Nicușor Dan cu magistrații timp de cinci ore
NEWS ALERT Bolojan spune că nu mai crește taxe anul viitor, dar nu promite. Care este condiția să nu mai majoreze dările
19:26
Bolojan spune că nu mai crește taxe anul viitor, dar nu promite. Care este condiția să nu mai majoreze dările
POLITICĂ AUR a atacat la Curtea Constituțională numirile din conducerea TVR și Radio România
18:56
AUR a atacat la Curtea Constituțională numirile din conducerea TVR și Radio România
Mediafax
Bolojan despre Crăciun: Ce își dorește, ce face și ce mănâncă
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Cancan.ro
Cutremur în lumea interlopă! Elvis Pian a fost eliberat din închisoare
Prosport.ro
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc a atras atenția tuturor
Adevarul
Judecătorul care a desființat decizia CCR de anulare a alegerilor din 2024, prezent la discuțiile cu Nicușor Dan. Ce a propus la Cotroceni
Mediafax
Ce promite Ilie Bolojan pentru anul viitor. Vești bune despre inflație și economie, dar și o condiție pusă de premier
Click
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
Digi24
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
Cancan.ro
Doliu în televiziunea din România! Un cunoscut prezentator TV a murit, după o carieră de 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din lume cu zero emisii de CO2
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Rocile spațiale antice ar putea deține secretul pentru mineritul de asteroizi
FLASH NEWS Bolojan, atac voalat la PSD și Grindeanu: „Eu nu mi-am propus să claxonez, claxoanele fac multă gălăgie, dar mașina nu se mișcă”
20:48
Bolojan, atac voalat la PSD și Grindeanu: „Eu nu mi-am propus să claxonez, claxoanele fac multă gălăgie, dar mașina nu se mișcă”
BREAKING NEWS Surse: Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației
20:43
Surse: Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației
CONTROVERSĂ Orban: Banii maghiarilor sunt pentru țara lor, nu pentru „băile de aur ale oligarhilor ucraineni”. Cu toate astea, Ungaria este cea mai coruptă din UE
20:32
Orban: Banii maghiarilor sunt pentru țara lor, nu pentru „băile de aur ale oligarhilor ucraineni”. Cu toate astea, Ungaria este cea mai coruptă din UE
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 23 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Călin Popescu Tariceanu
19:54
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 23 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Călin Popescu Tariceanu
FLASH NEWS Bolojan mulțumește românilor pentru măsurile care i-au sărăcit: „A fost un an greu”
19:31
Bolojan mulțumește românilor pentru măsurile care i-au sărăcit: „A fost un an greu”
FLASH NEWS China a mutat mai mult de 100 de rachete balistice intercontinentale lângă Mongolia, conform unui raport al Pentagonului
19:10
China a mutat mai mult de 100 de rachete balistice intercontinentale lângă Mongolia, conform unui raport al Pentagonului

Cele mai noi