Cum va fi vremea înainte de Ajunul Crăciunului în România

22 dec. 2025, 22:37, Vremea
Vremea rămâne mai caldă decât normalul perioadei, dar va fi marcată de un cer noros și precipitații slabe în mai multe regiuni ale țării. Ploile, burnița și precipitațiile mixte vor fi prezente pe arii restrânse, iar la munte și în nord-est este risc de lapoviță, ninsoare și polei. Vântul o să aibă unele intensificări, iar ceața o să reducă vizibilitatea pe alocuri.

Astfel că, la noapte, în sudul, estul și centrul țării, cerul va fi acoperit de nebulozitate joasă stratiformă persistentă. În restul teritoriului, cerul va fi temporar noros. Sunt așteptate ploi slabe sau burniță, pe arii restrânse în Oltenia, Muntenia și Moldova, iar izolat în celelalte regiuni. La munte și în nord-est, trecător și pe suprafețe mici, vor fi posibile precipitații slabe, sub formă de lapoviță și ninsoare, cu risc mare de polei. Vântul o să sufle slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului, unde rafalele pot să atingă 40…45 km/h, iar la munte, izolat, 55…60 km/h. Temperaturile minime o să se încadereze între -5 grade în estul Transilvaniei și 4 grade pe litoral și în sudul Banatului. Pe alocuri, se va semnala ceață.

Vremea pe 23 decembrie 2025

Vremea o să rămână mai caldă decât normalul perioadei în cea mai mare parte a țării. Astfel, cerul va fi mai mult noros în regiunile extracarpatice, iar în rest va fi temporar noros. Pe parcursul zilei, se vor semnala precipitații slabe, mixte local în Moldova, precum și pe arii restrânse la munte.

Izolat, în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, vor fi ploi sau burniță. Noaptea, precipitațiile se vor extinde: vor predomina ninsorile și lapovița în Moldova și la munte, în vreme ce în Muntenia vor fi îndeosebi ploi, iar pe arii restrânse în Oltenia și izolat în Banat sunt posibile ploi.

În Dobrogea, vor fi ploi pe alocuri, iar izolat, în Transilvania, se vor semnala precipitații mixte. Pe arii restrânse, cu o probabilitate mai mare în nord-est și la munte, se va forma polei ori ghețuș.

Vântul va sufla slab și moderat, având intensificări în sudul Banatului, iar în a doua parte a intervalului local în sudul țării și izolat în nord-vest și centru. Temperaturile maxime se vor cuprinde între 0 și 9 grade, iar minimele se vor situa între -5 și 3 grade, cu valori mai ridicate în Dobrogea și în sudul Banatului, acolo unde pot ajunge până la 6 grade. Pe alocuri, în special la începutul zilei, se va semnala ceață.

Vremea în București

În Capitală, vremea va fi închisă, dar valorile termice se vor menține ușor peste mediile obișnuite pentru această perioadă. Temporar, pe parcursul zilei, vor fi condiții de burniță, iar noaptea sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat, vor fi ușoare intensificări, în special în a doua parte a nopții, atunci când rafalele pot atinge 35…45 km/h. Temperatura maximă va fi de aproximativ 5 grade, iar temperatura minimă se va încadra între 1 și 3 grade.

Vremea la munte

La munte, cerul se va menține temporar noros, iar în regiunile extracarpatice nebulozitatea va fi mai persistentă. Ziua, se va semnala precipitații slabe, mixte local în Moldova și pe suprafețe restrânse în zona montană. Izolat, în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, sunt posibile ploi sau burniță.

Pe timpul nopții, precipitațiile vor fi mai ales sub formă de ninsoare și lapoviță, pe arii extinse în Moldova și în zonele montane. Pe suprafețe mici, cu o probabilitate mai ridicată în nord-est și la munte, se va forma polei ori ghețuș.

