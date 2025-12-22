Donald Trump le-a pus gând rău eolienelor. Vrea să scape de energia verde despre care consideră că „este o înșelătorie”

Statele Unite au oprit astăzi cinci proiecte majore de energie eoliană offshore, aflate în construcție de-a lungul Coastei de Est a Statelor Unite pentru că există temeri legate de securitatea națională, potrivit unor rapoarte ale Pentagonului. Doug Burgum, secretarul de Interne al Statelor Unite, a declarat că suspendarea contractelor de închiriere pentru parcurile eoliene de pe Coasta de Est se datorează „riscurilor emergente la adresa securității naționale” deoarece turbinele pot interfera cu sistemele radar și pot genera „ținte false”.

Această suspendare vizează proiecte de anvergură precum Vineyard Wind 1, din Massachusetts, Revolution Wind din Rhode Island, Coastal Virginia Offshore Wind, dar și Empire Wind 1 și Sunrise Wind din New York. Măsura vine la doar două săptămâni după ce un judecător federal a anulat un ordin executiv al lui Donald Trump care bloca proiectele eoliene, ordin prezidențial pe care judecătorul l-a numit „arbitrar și ilegal”. Prin invocarea securității naționale, administrația de la Washington încearcă o nouă cale legală pentru a opri investițiile în energia eoliană.

Donald Trump: Energia verde „este o înșelătorie”

De când a revenit în funcție, Donald Trump a impus restricții asupra energiei regenerabile, despre care a spus că „este o înșelătorie”. Odată cu revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, s-a produs o schimbare radicală în privința priorităților energetice ale Statelor Unite.

În timp ce administrația anterioară a subvenționat tranziția către energia regenerabilă, Trump promovează un model economic bazat pe dominația resurselor fosile. Prin inițiativa „One Big Beautiful Bill”, adoptată în luna iulie, administrația de la Casa Albă a eliminat subvențiile pentru energia regenerabilă, despre care susține că distorsionează piața și scumpește electricitatea.

La fel ca Don Quijote de la Mancha care se lupta cu morile de vânt, Donald Trump a declarat război turbinelor eoliene, pe care le critică de fiecare dată când are ocazia. În prima zi din cel de-al doilea mandat de președinte, Trump a emis un memorandum prezidențial prin care a retras complet zonele de pe platoul continental exterior din procesul de închiriere pentru proiecte eoliene offshor.

Turbinele eoliene fac ca balenele „să înnebunească”

Donald Trump a afirmat de mai multe ori la începutul mandatului că turbinele offshore fac balenele să „devină puțin țicnite” și că sunt responsabile pentru eșuările acestora la mal. Agențiile științifice precum NOAA au clarificat că nu există dovezi care să lege moartea balenelor de activitățile eoliene. Mai mult, președintele american a mai descris zonele cu turbine eoliene drept locuri unde zac mii de păsări moarte, inclusiv specii protejate precum vulturul pleșuv.

„Vedeți ce se întâmplă în zona Massachusetts cu balenele, unde în ultimii 17 ani au fost doar două balene eșuate, iar acum au fost 14 doar într-un sezon. Morile de vânt fac balenele să înnebunească”, a spus Donald Trump.

Trump nu a folosit doar regnul animal pentru a demonstra, în viziunea sa, cât de nocive sunt aceste turbine eoliene. De-a lungul timpului a afirmat că zgomotul produs de acestea ar cauza cancer, o afirmație fără bază științifică.

Chiar dacă toate aceste declarații nu au fundament, ele au avut de fiecare dată un impact asupra piețelor financiare și au dus la scăderea acțiunilor marilor companii europene de profil. Chiar astăzi, după anunțul privind suspendarea contractelor de închiriere offshore pentru energia eoliană, acțiunile companiilor implicate au scăzut semnificativ, cu peste 12-15% imediat după anunț.

