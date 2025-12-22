Diana Buzoianu anunță scanarea camioanelor cu gunoaie ilegale la intrarea în România

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că din această săptămână, camioanele care transportă deșeuri și intră în țară vor fi oprite și verificate de o echipă mobilă a Gărzii Naționale de Mediu.

Echipamentul folosit este un scaner cu raze X, achiziționat prin PNRR, în valoare de aproximativ două milioane de euro. Acesta permite identificarea rapidă a transporturilor ilegale. Chiar dacă nu toate camioanele pot fi verificate, minista consideră măsura „un pas uriaș pentru lupta împotriva mafiei gunoaielor”.

„Stop importului ilegal de deşeuri! Camioanele care intră în ţară cu deşeurile ilegale vor putea fi oprite începând cu această săptămână, scanate rapid şi eficient de o echipă mobilă a Gărzii Naţionale de Mediu care va folosi un scanner cu raze x”, a scris Diana Buzoianu pe pagina de Facebook.

Garda de Mediu are acum mijloace moderne, legislație adecvată și personal suplimentar. Aceasta poate opri mai eficient deșeurile ilegale la graniță și preveni abandonarea sau incinerarea lor. În ultima lună, inspectorii au realizat 750 de controale cu noile echipamente.

„Numai în ultima lună au fost realizate 750 de acțiuni ale Gărzii de Mediu în care au fost utilizate echipamentele moderne achiziționate prin PNRR. Pentru ca acest lucru să poată fi realizat am adoptat imediat ce am ajuns la minister normele necesare în legislație. Ceea ce până ieri părea de necrezut, îmi doresc să devină o normalitate în abordarea modernă a activității de inspecție.”

