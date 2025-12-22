Prima pagină » Actualitate » Diana Buzoianu anunță scanarea camioanelor cu gunoaie ilegale la intrarea în România

Diana Buzoianu anunță scanarea camioanelor cu gunoaie ilegale la intrarea în România

Bianca Dogaru
22 dec. 2025, 22:53, Actualitate
Diana Buzoianu anunță scanarea camioanelor cu gunoaie ilegale la intrarea în România

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că din această săptămână, camioanele care transportă deșeuri și intră în țară vor fi oprite și verificate de o echipă mobilă a Gărzii Naționale de Mediu.

Echipamentul folosit este un scaner cu raze X, achiziționat prin PNRR, în valoare de aproximativ două milioane de euro. Acesta permite identificarea rapidă a transporturilor ilegale. Chiar dacă nu toate camioanele pot fi verificate, minista consideră măsura „un pas uriaș pentru lupta împotriva mafiei gunoaielor”.

„Stop importului ilegal de deşeuri! Camioanele care intră în ţară cu deşeurile ilegale vor putea fi oprite începând cu această săptămână, scanate rapid şi eficient de o echipă mobilă a Gărzii Naţionale de Mediu care va folosi un scanner cu raze x”, a scris Diana Buzoianu pe pagina de Facebook.

Garda de Mediu are acum mijloace moderne, legislație adecvată și personal suplimentar. Aceasta poate opri mai eficient deșeurile ilegale la graniță și preveni abandonarea sau incinerarea lor. În ultima lună, inspectorii au realizat 750 de controale cu noile echipamente.

„Numai în ultima lună au fost realizate 750 de acțiuni ale Gărzii de Mediu în care au fost utilizate echipamentele moderne achiziționate prin PNRR. Pentru ca acest lucru să poată fi realizat am adoptat imediat ce am ajuns la minister normele necesare în legislație. Ceea ce până ieri părea de necrezut, îmi doresc să devină o normalitate în abordarea modernă a activității de inspecție.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE O greșeală a unei companii aeriene i-a costat pe doi elvețieni circa 2.500 de euro: cum s-a întâmplat totul
21:36
O greșeală a unei companii aeriene i-a costat pe doi elvețieni circa 2.500 de euro: cum s-a întâmplat totul
ULTIMA ORĂ Daniel David, primele explicații după demisie: „Niciodată nu am vizat o carieră politică / Decizia de retragere este definitivă / Nu am avut șansa unui ministeriat pentru vremuri relativ normale”
21:34
Daniel David, primele explicații după demisie: „Niciodată nu am vizat o carieră politică / Decizia de retragere este definitivă / Nu am avut șansa unui ministeriat pentru vremuri relativ normale”
EXCLUSIV Cine este unul dintre procurorii care s-au dus azi să i se plângă lui Nicușor Dan, la Cotroceni. Gândul publică documentele care arată cum Bogdan Pîrlog a fost dat afară din Afganistan de șeful Misiunii EUPOL din Kabul, după scandaluri în cascadă: „Recomand repatrierea sa. Dacă este posibil, cu efect imediat”
20:35
Cine este unul dintre procurorii care s-au dus azi să i se plângă lui Nicușor Dan, la Cotroceni. Gândul publică documentele care arată cum Bogdan Pîrlog a fost dat afară din Afganistan de șeful Misiunii EUPOL din Kabul, după scandaluri în cascadă: „Recomand repatrierea sa. Dacă este posibil, cu efect imediat”
FLASH NEWS Surse: Ce a vorbit Nicușor Dan cu magistrații timp de cinci ore
20:04
Surse: Ce a vorbit Nicușor Dan cu magistrații timp de cinci ore
NEWS ALERT Bolojan spune că nu mai crește taxe anul viitor, dar nu promite. Care este condiția să nu mai majoreze dările
19:26
Bolojan spune că nu mai crește taxe anul viitor, dar nu promite. Care este condiția să nu mai majoreze dările
Mediafax
Bolojan despre Crăciun: Ce își dorește, ce face și ce mănâncă
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Cancan.ro
Ce au putut face Andra și Cătălin Măruță în avion, în fața tuturor pasagerilor. 'Eu făceam plângere la compania aeriană'
Prosport.ro
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc a atras atenția tuturor
Adevarul
Judecătorul care a desființat decizia CCR de anulare a alegerilor din 2024, prezent la discuțiile cu Nicușor Dan. Ce a propus la Cotroceni
Mediafax
Ce promite Ilie Bolojan pentru anul viitor. Vești bune despre inflație și economie, dar și o condiție pusă de premier
Click
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
Digi24
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
Cancan.ro
Cutremur în lumea interlopă! Elvis Pian a fost eliberat din închisoare
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din lume cu zero emisii de CO2
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Rocile spațiale antice ar putea deține secretul pentru mineritul de asteroizi

Cele mai noi