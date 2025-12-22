Prima pagină » Actualitate » Surse: Ce a vorbit Nicușor Dan cu magistrații timp de cinci ore

Surse: Ce a vorbit Nicușor Dan cu magistrații timp de cinci ore

Bianca Dogaru
22 dec. 2025, 20:04, Actualitate
Surse din Administrația Prezidențială au precizat că discuțiile de la întâlnirea președintelui Nicușor Dan cu magistrații s-ar fi concentrat pe probleme ridicate de reprezentanții unor asociații și grupuri ad-hoc care au coordonat strângerea de semnături. Magistrații nu s-ar fi plâns de pensii, ci mai mult de „statutul” lor. 

Președintele ar fi precizat că nu au fost discutate în detaliu tehnicalități legate de referendum, care urmează să fie mai degrabă o consultare transmisă instanțelor și parchetelor, asemănătoare votului prin corespondență.

„De când s-au votat legile din 2022, niște oameni foarte cunoscători ai sistemului știau toate chichițele,” a menționat Nicușor Dan. 

Șeful statului ar fi declarat și faptul că CSM „nu prea contează în ansamblul lui” și că adevarata problemă ar fi la cei nouă judecători, nu la procurori.

„Ei ziceau ca sistemul legislativ fiind dezechilibrat și punând putere multă în mâna acestor 9 oameni, orice ar fi acolo o să abuzeze. Tentația lor e să fie obedienți CSM-ului, ca să nu fie schimbați”

Nicușor Dan nu ar fi oferit un termen clar pentru finalizarea demersului, însă a precizat că dorește ca acesta să se încheie cât mai repede pentru a reduce presiunea politică și publică.

Acesta ar fi spus că Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție ar trebui desființată, iar după ce a fost întrebat de procesul legislativ prin care vrea să facă aceste lucruri, președintele ar fi răspuns că prin negocieri în coaliție și pachete de măsuri.

În ceea ce privește grupul de lucru pe justiție, Nicușor Dan ar fi spus că nu a fost înștiințat de Bolojan, dar a menționat că va avea și președinția un reprezentant acolo: „Mai mult dialog nu cred ca strică”.

Președintele ar fi susținut că lucrul care îl îngrijorează cel mai tare sunt persoanele care promovează la Înaltă Curte.

„Nu cred că trebuie să implicăm Comisia Europeană. Abia ce ne-am mai reparat imaginea,” a spus acesta. 

Întrebat cum vede desemnarea noilor șefi de parchete, Nicușor Dan ar fi dat asigurări că situația se va îmbunătăți: „Nu se ascultă nimeni fără mandat la Înalta Curte”.

Nicușor Dan ar fi declarat și că nu-l vede pe Sorin Grindeanu în funcția de premier mai devreme de anul 2027 și că speră ca PSD să iasă cât mai târziu de la guvernare.

Președintele Nicușor Dan a participat luni la mai multe runde de discuții cu magistrații, care au durat peste cinci ore.

