Propunerea lui Ponta la provocările Rusiei: „Să trimitem și noi niște drone pe la Sevastopol!”

Victor Ponta a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, că în contextul unui atac al Rusiei „o să ajungem sa doboram dronele cu praștia”.

Toată povestea asta care a început în Polobnia evident că e o provocare din partea Rusiei, e o șicanare, trebuie să găsești un răspuns mai inteligent decât cel al cărui te șicanează.

Deocamdată avem niște istericale în loc să avem un răspuns mai deștept decât provocarea rușilor.

Să vedem ce fac ei dacă pleacă trei drone din România, pe la Sevastapol. Noi avem drone mai tari decât astea. Hai să faci un răspuns politic.Te faci de râs: „stai că n-avem hârtie să doborâm drone…”, a declarat Victor Ponta.