Prostituată din Bihor, obligată la muncă în folosul comunității. A furat portofelul unui client pe care l-a dus într-o casă părăsită

Instanța din Bihor a decis că o prostituată trebuie să ispășească un an și lase luni de închisoare, dar și 70 de zile în folosul comunității, în plus este obligată să urmeze și un program de reintegrare socială după ce a furat portofelul unui client pe care l-a dus într-o casă părăsită, în apropierea gării din Oradea.

Prostituată din Bihor, obligată la muncă în folosul comunității

Lucreția, o femeie care practica prostituția în zona gării din Oradea, a fost trimisă în judecată în aprilie anul trecut pentru furt calificat, după ce a furat portofelul unui bărbat. Vineri, Judecătoria Oradea a condamnat-o la un an și șase luni de închisoare cu suspendare, precum și la efectuarea a 70 de zile de muncă în folosul comunității la Primăria Ciumeghiu sau Primăria Avram Iancu. De asemenea, aceasta trebuie să participe la un program de reintegrare socială, relatează News.ro.

În luna decembrie a anului 2023, femeia a abordat, într-un bar din zona gării din Oradea, un bărbat, căruia i-a propus să meargă cu ea într-o casă părăsită din zona gării. La plecare, clientul prostituatei a constatat că îi lipsea portofelul în care avea 7500 de lei. Acum, ea trebuie să returneze clientului suma furată.

