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Ce semnificație psihologică are celebra expresie a lui Nietzsche: „Ce nu te omoară te face mai puternic”?

Ce semnificație psihologică are celebra expresie a lui Nietzsche: „Ce nu te omoară te face mai puternic”?
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Celebra maximă a filosofului Friedrich Nietzsche este adesea citată atunci când se discută despre reziliență, deși, paradoxal, psihologia modernă arată că traversarea unei experiențe dureroase nu garantează, în sine, faptul că vom și ieși din aceasta mai puternici.

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Da, există expresii care trec dincolo de barierele timpului, ale epocii și mentalității în care au fost formulate, iar acest lucru se aplică și în cazul celei mai cunoscute maxime ale celebrului Nietzche, folosită și în zilele noastre ca sinomin pentru reziliența în fața adversității.

Exoresia aceasta apare în lucrarea „Amurgul Idolilor” și a fost publicată în anul 1888 la secțiunea „Maxime și săgeți”. Nietzsche a scris ceea ce se traduce, de obicei, prin: „Ceea ce nu mă doboară mă face mai puternic”. Maxima începe cu o referire la „școala războinică a vieții”, o formulare care plasează afirmația în cadrul unei reflecții mai ample despre modul în care trebuie înfruntată adversitatea.

Nietzsche nu formula o teorie psihologică

Însă a interpreta acea expresie ca și cum Nietzsche ar fi anticipat teoria modernă a rezilienței ar însemna o simplificare excesivă a gândirii sale. Filosoful nu descria un mecanism psihologic dovedit, ci exprima, mai degrabă, o concepție specifică despre capacitatea individului de a se transforma în fața adversității, scrie La Razon.

În lucrarea sa ulterioară, „Ecce Homo, Nietzsche a revenit asupra unei idei similare, explicând modul în care boala și circumstanțele potrivnice ar putea, în anumite condiții, să devină un stimul pentru viață. Accentul cădea pe capacitatea de a transforma experiența, nu pe ideea că orice suferință duce automat la un rezultat pozitiv. Iar această distincție este esențială atunci când expresia este analizată în contextul psihologiei contemporane.

Suferința nu ar garanta evoluția

Cercetarea psihologică studiază fenomenul cunoscut sub denumirea de „creștere post-traumatică”, care descrie schimbările pozitive pe care unele persoane le pot experimenta în urma unor evenimente extrem de dificile. Aceasta se poate manifesta în domenii precum relațiile interpersonale, percepția propriilor capacități sau viziunea asupra vieții.

O analiză sistematică și o meta-analiză publicate în Psychological Bulletin au examinat 122 de studii longitudinale, cuprinzând aproape 100.000 de participanți, și au concluzionat că nu există dovezi generale care să susțină ideea că evenimentele negative favorizează o dezvoltare mai amplă decât cele pozitive. În plus, în numeroase studii care au inclus grupuri de control, schimbările observate nu au putut fi atribuite exclusiv trăirii evenimentului advers. Altfek spus, din perspectiva psihologică, suferința nu poate fi echivalată cu dobândirea unei forțe sporite.

Reziliența și dezvoltarea nu sunt același lucru

Un alt aspect important este diferențierea dintre reziliență și dezvoltarea post-traumatică. Reziliența este, de obicei, termenul folosit pentru a descrie capacitatea de a menține sau de a recăpăta o funcționare relativ stabilă în fața adversității. Dezvoltarea implică ceva diferit: perceperea unor schimbări pozitive care decurg din acea experiență.

O analiză din 2022 subliniază tocmai faptul că aceste concepte se suprapun uneori și că definițiile lor nu sunt întotdeauna unitare. În plus, o altă analiză arată că o persoană poate da dovadă de adaptabilitate într-un domeniu, confruntându-se în același timp cu dificultăți semnificative în altul.

Asta înseamnă că o persoană poate depăși o situație fără a ieși din ea „mai puternică” în toate privințele. Procesul de refacere în sine poate fi unul semnificativ.

Sprijinul influențează rezultatul

Nici psihologia nu privește adaptarea la adversitate ca pe o chestiune strict individuală. Relațiile, mediul înconjurător și accesul la resurse pot influența modul în care este gestionată o experiență traumatică.

O analiză sistematică publicată în 2026 a identificat sprijinul social drept unul dintre factorii de protecție asociați cu reziliența în rândul adulților expuși la evenimente potențial traumatizante. Studiul indică și factori legați de ocuparea unui loc de muncă, apartenența la organizații și resursele comunitare.

De aceea, a-i spune cuiva „ceea ce nu te omoară te face mai puternic” se poate dovedi nepotrivit atunci când persoana respectivă traversează o traumă. O astfel de afirmație poate sugera așteptarea ca durerea să fie transformată imediat într-o lecție de viață, în timp ce prioritatea imediată ar putea fi, de fapt, asigurarea siguranței, a sprijinului și a timpului necesar pentru recuperare, mai spune sursa citată.

Cu toate acestea, maxima lui Nietzsche își păstrează valoarea ca reflecție filosofică asupra transformării personale, însă utilizarea ei în viața de zi cu zi necesită o anumită prudență. Nu orice suferință întărește, nu orice adversitate aduce cu sine lecții, iar incapacitatea de a ne recupera rapid nu indică o lipsă de reziliență.

Cercetările privind creșterea post-traumatică arată că, în urma unor experiențe dificile, pot apărea schimbări pozitive. Totuși, studiile subliniază și dificultățile legate de măsurarea acestora, dar și provocarea de a face distincția între o evoluție reală și percepția subiectivă a unei schimbări.

Din această perspectivă, cea mai prudentă interpretare psihologică a expresiei nu este aceea că suferința ne face neapărat mai puternici, ci mai degrabă că unele persoane pot descoperi noi capacități, semnificații sau modalități de adaptare în urma adversității.

sursă foto: Wikipedia

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