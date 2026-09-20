Mai multe mărci auto cunoscute din România își susțin vânzările cu exporturi mascate realizate de dealerii acestor mărci, Procedura presupune cumpărarea de la distribuitor, înmatricularea în România și revânzarea pe piețe europene ca vehicule noi. Situația durează de mai mult timp, însă în prezent a atins niveluri record.

Exporturile de autoturisme noi deja înmatriculate în România – au crescut cu 58% în acest an, în primele 8 luni ale anului. Aparent, acestea fac parte din statisticile de vânzări locale, dar în realitate alimentează piețele altor țări.

Dacia domină piața paralelă de reexport

Mai multe mărci locale și de import sunt implicate în aceste tranzacții, care nu sunt ilegale în sine. Însă ele reprezintă, practic, o piață paralelă ce ocolește sistemul oficial de distribuție și vânzări desfășurat de producătorii auto, conform datelor Profit.ro.

În statistici, ca și în anii trecuți, mașinile Dacia antrenează cel mai mare volum din aceste reexporturi, cu peste 4.000 de vehicule exportate. Totalul se apropie de 9.000 de vehicule de la începutul acestui an. Așadar, aproape jumătate din fluxul de vânzări pe canale neoficiale este asigurat de mașini Dacia.

Duster are aproape 2.000 de exemplare exportate. Modelul Sandero a avut un volum de 1.139 de vehicule care au ieșit din țară prin acest sistem, în acest an, fiind cu 46% mai multe decât în 2024. Și Bigster a mers bine la export, în volum de 1.000 de exemplare.

La întrebările adresate în mod repetat de presă oficialilor de la Dacia, răspunsul a fost categoric de fiecare dată. Toate aceste vânzări sunt făcute de dealeri pe cont propriu și nu implică defel marca, atât timp cât mașinile sunt facturate legal, plătite și înmatriculate în România.

Cum explică dealerii auto fenomenul

Albert Căpățînă, proprietarul unui dealer multimarcă din Târgoviște, care a analizat aceste statistici, explică fenomenul prin diferența de preț.

„De ce se întâmplă? Pentru că, la anumite modele, prețul de listă din România este sub cel din Vest. Comercianții cumpără aici, radiază și vând acolo cu adaos”.

Fenomenul a apărut după ce legislația UE a dezlegat dealerii auto de contractele cu producătorii prin care erau limitați să vândă doar mărcile unei mărci sau ale unui grup. În acest mod, companii private din Germania sau Franța cumpără mașinile noi de unde pot. Apoi le vând fără nicio obligație către clienți privați.

Cea mai mare creștere de volum este la Kia

Creșterea cea mai mare a volumelor exportate din România pe aceste filiere de vânzări, de 80%, este de la Kia. Este cunoscut că importatorul acestei mărci în România vinde de mulți ani autoturismele coreenilor către clienți din Germania, preponderent. Cel mai vândut model al mărcii la export este Kia Sportage, cu 465 unități, iar Kia XCeed, a ajuns la 295 de exemplare exportate în cele 8 luni, toate fiind anterior înmatriculate local.

„8 din 10 Kia XCeed vândute noi în România anul ăsta nu mai sunt în România”, spune Albert Căpățînă. Dealerul auto precizează că trei sferturi din aceste mașini nu figurează decât maxim 6 luni ca fiind înmatriculate în România.

Analizând cifrele DGPCI, reiese că 44% din înmatriculările de autoturisme noi Kia au fost, de fapt, exportate. La gigantul Dacia procentul a fost de 26% din totalul înmatriculărilor mărcii pe piața locală. Cu procente mari figurează și brandurile Renault (20%) și MG (11%), dar lista de mărci este mai lungă și mai cuprinde VW, Audi, Peugeot, Nissan, Toyota și Opel.

Județele care figurează cu cele mai multe astfel de autoturisme, înmatriculate noi-nouțe cu zero kilometri și apoi exportate, sunt București, urmat de Argeș, Brăila (care are mai multe mașini noi exportate decât înmatriculate), Mureș și Vâlcea.

„Cifra oficială de piață e umflată”

Pentru Albert Căpățînă, principalul efect al acestui val de exporturi se reflectă asupra statisticii din România.

„Cifra oficială de piață e umflată. 84.788 de autoturisme noi în 8 luni. Fără mașinile care au plecat deja din țară, piața reală e 76.473, adică -14%”.

Potrivit datelor centralizate de DGPCI,, procentul exporturilor a atins anul acesta 10% din piața de autoturisme noi, așadar un nivel record. Anul trecut, din cele peste 110.000 de radieri de autoturisme raportate de DGPCI, peste 35.000 au fost exportate. Circa 9.000 au fost autoturisme noi, radiate pentru a fi vândute ulterior în alte țări.