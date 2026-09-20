Alertă în Marea Neagră. Au fost găsite resturi de dronă. Scafandrii militari au intervenit în zona Grindului Chituc

Alertă în Marea Neagră. Au fost găsite resturi de dronă în zona Grindului Chituc. O echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a intervenit duminică dimineață, 20 septembrie, pentru neutralizarea unor resturi de dronă în zona Grindului Chituc, din județul Constanța.

Obiectul suspect fusese observat în Marea Neagră, la aproximativ 50 de mile marine est de Chituc. Zona a fost securizată, iar autoritățile transmit că nu există pericol pentru populație sau pentru traficul naval.

Intervenția militarilor a avut loc în jurul orei 09:30, după ce Ministerul Apărării Naționale fusese solicitat încă de sâmbătă, 19 septembrie, de Garda de Coastă. Autoritățile ceruseră sprijin pentru verificarea unui obiect plutitor despre care existau suspiciuni că ar putea fi un fragment provenit de la o dronă aeriană.

Acesta fusese identificat la aproximativ 50 de mile marine est de Grindul Chituc, în județul Constanța.

Scafandrii EOD au neutralizat resturile

Pentru gestionarea situației a intervenit o echipă specializată de scafandri de luptă EOD – Explosive Ordnance Disposal – din cadrul Forțelor Navale Române.

Zona a fost securizată pe durata operațiunii, iar după intervenție autoritățile au precizat că nu există pericol pentru populație și nici pentru traficul naval.

Zeci de drone sau fragmente, gestionate de MApN în 2026

Incidentul vine după o serie de situații similare gestionate în acest an de structurile Ministerului Apărării. Potrivit datelor MApN, în 2026 fuseseră înregistrate 37 de situații în care drone sau fragmente de drone au fost identificate, ridicate ori neutralizate, cu implicarea structurilor ministerului. Tot în acest an, MApN raporta 27 de pătrunderi neautorizate și patru drone doborâte.

În august, scafandrii EOD ai Forțelor Navale au intervenit în mai multe rânduri în Marea Neagră. Pe 23 august, de exemplu, un fragment de dronă Gerbera cu încărcătură explozivă a fost găsit în zona Gura Portiței și neutralizat în condiții de siguranță.