LOTO 6/49, duminică, 20 septembrie 2026. Peste 1,6 milioane de euro puși în joc. Report mare și la Joker

Duminică, 20 septembrie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numai la categoria I a jocului Loto 6/49 s-a acumulat un report de peste 8,53 milioane de lei, echivalentul a peste 1,62 milioane de euro. Un premiu de peste un milion de euro este pus în joc și la Joker.

Loteria Română organizează duminică noi extrageri pentru principalele sale jocuri, după ce premiile cele mari nu au fost câștigate la tragerile precedente. La categoria I sunt în joc peste 8,53 milioane de lei, adică mai mult de 1,62 milioane de euro.

Și la categoria a II-a s-a acumulat un report, în valoare de peste 56.100 de lei.

Peste 5 milioane de lei la Noroc

Un premiu consistent este pus în joc și la Noroc. Reportul cumulat depășește 5 milioane de lei, echivalentul a peste 951.700 de euro.

La Joker, premiul cel mare continuă, de asemenea, să crească. La categoria I s-a ajuns la un report de peste 7,34 milioane de lei, respectiv mai mult de 1,39 milioane de euro.

Ce premii sunt puse în joc la Loto 5/40 și Super Noroc

Și Loto 5/40 are un report important. La categoria I sunt în joc peste 1,56 milioane de lei, adică mai mult de 298.300 de euro. La categoria a II-a, reportul depășește 53.500 de lei.

La Super Noroc, categoria I vine cu un report de peste 430.200 de lei, echivalentul a mai mult de 81.700 de euro.

Noile trageri au loc duminică, 20 septembrie, pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.