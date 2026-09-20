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Femeia care a blocat ascensiunea AfD în nord-estul Germaniei. Acum candidează din nou. Cine este Manuela Schwesig

Melania Agiu
Femeia care a blocat ascensiunea AfD în nord-estul Germaniei. Acum candidează din nou. Cine este Manuela Schwesig
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În landul federal Mecklenburg-Pomerania Occidentală din Germania, ministra-președinte Manuela Schwesig a reușit o performanță politică remarcabilă chiar de acum câteva zile zile. A readus Partidul Social Democrat (SPD) în fruntea opțiunilor de vot. Acum un an, în septembrie 2025, SPD era în urma AfD (Alternativa pentru Germania) având doar 19% din voturi. Partidul de de dreapta avea atunci 38% din voturi, potrivit unui sondaj realizat de Infratest (dimap), comandat de NDR. Potrivit ultimelor sondaje realizate înaintea alegerilor de duminică, Partidul Social Democrat, condus de Manuela Schwesig, a reușit să depășească AfD cu 37% la 36%.

Dintr-o dată, Manuela Schwesig a ajuns din nou în frunte și a început să fie văzută ca liderul puternic și independent care poate salva Germania de AfD.

Manuela Schwesig (SPD), în vârstă de 52 de ani, specialistă în finanțe și actuală prim-ministră a landului Mecklenburg-Pomerania Occidentală, este considerată o persoană cu experiență în gestionarea crizelor și cu o rețea solidă de relații.

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Manuela Schwesig are o influență semnificativă asupra politicii regionale din Mecklenburg-Pomerania de mai bine de un deceniu și jumătate. După ce și-a început cariera în politica locală din Schwerin, a fost numită în 2008 ministru al afacerilor sociale în guvernul regional.

În 2013, la recomandarea prim-ministrului din Schwerin, Erwin Sellering, liderul partidului SPD de atunci, Sigmar Gabriel, a numit-o în cabinetul cancelarului federal Angela Merkel (CDU) în funcția de ministru federal pentru familie, persoane în vârstă, femei și tineret.

În 2017, s-a întors la Schwerin și a preluat funcția de prim-ministru, după ce Erwin Sellering s-a retras din motive de sănătate.

Potrivit publicației NDR.de, la începutul carierei sale politice, Manuela Schwesig a fost adesea subestimată de adversarii politici și numită în mass-media „Barbie de pe coastă”. Astăzi este considerată o șefă de guvern cu experiență, cu o vizibilitate ridicată pe scena politică federală.

Ea participă în mod regulat la dezbaterile politice la nivel național și se numără printre cele mai cunoscute femei din politica regională a SPD din Germania.

Schwesig a pus accentul încă de la început pe politica familială și socială. Îngrijirea gratuită a copiilor în centrele de zi, o mai bună conciliere între viața de familie și cea profesională, precum și reprezentarea intereselor est-germane se numără printre temele sale politice centrale. Experiența sa în politica federală și rețeaua de relații din cadrul SPD îi conferă influență chiar și dincolo de granițele landului.

O parte esențială a bilanțului său politic este legată de politica statului Mecklenburg-Pomerania Occidentală față de Rusia. Schwesig a susținut proiectul conductei Nord Stream 2 și a inițiat înființarea Fundației pentru Protecția Climei din Mecklenburg-Pomerania Occidentală, menită să asigure construirea conductei în ciuda amenințării sancțiunilor din partea SUA.

Pentru acest lucru, ea a fost ulterior criticată aspru. După atacul Rusiei asupra Ucrainei, Schwesig a operat o schimbare radicală de curs. De atunci, guvernul landului mizează pe o colaborare mai strânsă cu țările scandinave, statele baltice și regiunea ucraineană parteneră Cernihiv.

Schwesig a apărat Nord Stream 2 mult timp. Prea mult timp, după cum recunoaște ea însăși acum. Anexarea Crimeei de către Rusia avusese deja loc când ea încă susținea proiectul. După invazia rusă…Și-a schimbat direcția în ceea ce privește Ucraina. „Și eu am făcut greșeli”, a spus ea în martie 2022. Nu doar sprijinul acordat Nord Stream 2 a fost greșit, ci și înființarea fundației. Din 2022, o comisie parlamentară investighează Nord Stream 2 și fundația pentru climă.

Totuși, Manuela Schwesig, în vârstă de 52 de ani, a realizat ceva rar în politica de astăzi. Potrivit focus.de, ea însăși este mai populară decât partidul său. Ea își atribuie succesul creșterii economice, salariilor mai mari, îngrijirii gratuite a copiilor și faptului că își îndeplinește promisiunile din campanie.

Manuela Schwesig s-a născut la 23 mai 1974 în orașul Frankfurt pe Oder, situat în landul Brandenburg, în perioada în care regiunea făcea parte din fosta Germanie de Est (RDG). Ea are doi copii și a intrat în politică relativ târziu. S-a înscris în Partidul Social Democrat (SPD) în anul 2003, când avea aproape 30 de ani.

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