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Diana Șoșoacă laudă scrutinul parlamentar organizat de Rusia: „Sunteți un exemplu pentru toată lumea”

Olga Borșcevschi
Diana Șoșoacă laudă scrutinul parlamentar organizat de Rusia: „Sunteți un exemplu pentru toată lumea”
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Europarlamentara Diana Șoșoacă a lăudat scrutinul parlamentar organizat de Rusia într-un interviu acordat postului rus de stat Russia Today (RT), interzis în UE din 2022. Lidera SOS România a afirmat că Rusia poate „da lecții” României și Uniunii Europene în materie de alegeri. În același timp, fiul său, Andrei Georgescu, se află în Osetia de Nord ca observator trimis de partid la scrutinul organizat de Moscova.

„Rusia este mai democratică decât Uniunea Europeană”

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În intervenția sa, Șoșoacă a lăudat modul în care se desfășoară scrutinul parlamentar din Federația Rusă. De asemenea, a formulat critici la adresa instituțiilor europene și a autorităților române.

„Rusia este mai democratică decât Uniunea Europeană”, a mai spus europarlamentara, susținând că organizarea secțiilor de votare ar fi „exemplară”.

Presedintele Romaniei primeste delegatia Partidului S.O.S. Romania, condusa de presedintele formatiunii, Diana Sosoaca, in cadrul consultarilor organizate in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de prim-ministru si formarii unui nou guvern, la Palatul Cotroceni, in Bucuresti, luni, 18 mai 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Șoșoacă a prezentat participarea la vot drept un semn al susținerii pentru actuala putere de la Moscova și o reacție a rușilor împotriva Occidentului.

„Cred că rușii vor să transmită întregii lumi că sunt independenți, că sunt suveraniști și că vor să fie apreciați pentru ceea ce sunt, pentru istoria, inteligența și cultura lor”, a subliniat președinta SOS România.

Șoșoacă i-a felicitat pe cetățenii ruși pentru participarea la scrutin și a precizat că organizarea alegerilor ar trebui să reprezinte o lecție pentru mai multe state europene.

„Vreau să felicit poporul rus pentru că a ieșit la vot. Ar trebui să dați lecții unor țări din Uniunea Europeană, inclusiv României”, a spus aceasta.

În interviu, europarlamentara a ținut să precizeze că fiul ei și doi deputați SOS România sunt observatori electorali în Osetia de Nord, republică a Federației Ruse.

„Mi-au trimis fotografii de acolo. Mi-au spus surprinși că acolo urnele sunt transparente. Că există un respect pentru persoanele cu dizabilități. Mai mult, în secțiile de votare sunt amenajate locuri de joacă pentru copii. Aceștia pot sta acolo cât timp părinții lor votează”, a declarat Șoșoacă.

Șoșoacă a mai spus că, după această vizită, „poate merge la Parlamentul European să le spună că Rusia e mai democratică decât UE”.

Foto: Facebook / Diana Șoșoacă

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