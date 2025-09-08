Aspectul prunelor și prețul de producător atrag clienții în piețele din România, iar fructele se termină rapid de pe taarabe. În acest an, producția de fructe este o raritate, după ce frigul din primăvara a distrus o mare parte din livezi.

Dar acum, de exemplu, dimensiunea impresionantă a prunelor atrage privirile clienților din piața din Râmnicu Sărat.

Prunele de dimensiuni record provin din ivezile oamenilor din comuna Topliceni. Fructele sunt dintr-un soi recunoscut pentru vigoarea lui, însă fructele de anul acesta depășesc toate așteptările.

Cântăresc cu câteva zeci de grame mai mult decât media indicată de cercetătorii care au omologat acest soi, numit „president”.

„Încercăm să facem altfel de comerț. Lăsăm omul să-și aleagă marfa, încerci să stai de vorbă cu toți. (…) Am zis că la 7 lei reușesc, cât de cât, să-mi scot din cheltuieli”, a precizat pentru România TV unul dintre producători.

Anul acesta, livezile au fost puternic afectate de vremea capricioasă și de înghețul din primăvară. Așa se face că prunele românești au devenit o raritate în piețe, iar prețul depășește 12 lei kilogramul.

FOTO – Captură video: România TV