Prima pagină » Actualitate » PSD față în față cu guvernarea „selfie-stick” a USR/Sorin Grindeanu: „Nu înțeleg această dorință de a face totul public”

PSD față în față cu guvernarea „selfie-stick” a USR/Sorin Grindeanu: „Nu înțeleg această dorință de a face totul public”

Luiza Dobrescu
28 aug. 2025, 07:59, Actualitate
PSD față în față cu guvernarea

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu nu poate să treacă peste stilul de a face spectacol al unor colegi de coaliție. Se referă la cei din USR care, după părerea sa, au ca principală preocupare guvernarea de tip selfie-stick. 

„Nu înţeleg această dorinţă sau aceste apucături de a face totul public, de a face spectacol” a declarat social-democratul Sorin Grindeanu despre colegii din USR la Digi24.

Grindeanu a mai spus că îi este greu cu „stilul online de a guverna” al celor de la USR

 ”Nu spun că sunt greşite sau sunt bune aceste apucături, dar pare că principala ta preocupare este guvernarea asta selfie-stick pe care încearcă să o facă unii din colegii mei.

Când îţi faci selfie din şedinţa de Guvern. Nu vă supăraţi pe mine, asta e greu să o înţeleg. Niciodată nu o vedeţi PSD-ul guvernând în forma aceasta.

Noi am înţeles tot timpul, când am guvernat, cu bune şi cu rele, să fim serioşi în acel act de guvernare”, a mai spus miercuri, Grindeanu, la Digi 24.

Liderul PSD s-a declarat nedumerit în privința apucăturilor celor de la USR care vor să facă spectacol din orice, chiar și din fișa postului unui ministru.

”Eu nu înţeleg această, să zic, dorinţă sau aceste apucături de a face totul public, de a face spectacol din ceva ce în fişa postului tu trebuie să faci ca ministru.

Tu trebuie să te ocupi de lucruri, trebuie să faci acel lucru, nu trebuie ieşi şi să faci orice public, pentru că trimiţi în derizoriu actul de guvernare.

 Dacă ai, în schimb, informaţii că s-au făcut ilegalităţi, faci plângere. Sunt instituţii ale statului care se ocupă de treaba asta”, a subliniat Grindeanu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

TENSIUNI între USR și PNL din cauza pragului de 8.000 de lei la firmele nou înființate? Radu Miruță: „Mi se pare un filtru grosolan”

Grindeanu cere românilor să ignore cererea sindicaliștilor „Dați un RON, salvați Tarom”. Ministrul afirmă că nu a mai văzut atât nepotism niciunde

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Președinția ROMÂNIEI este sediul strategiei de politică externă, ambasadorii și ministrul de Externe doar o îndeplinesc”
09:10
Dan Dungaciu: „Președinția ROMÂNIEI este sediul strategiei de politică externă, ambasadorii și ministrul de Externe doar o îndeplinesc”
ANALIZĂ „Flota din umbră” a lui Putin, profit și putere. Ambițiile Rusiei pot declanșa un DEZASTRU ecologic în Arctica: „Zonă de sacrificiu”
09:00
„Flota din umbră” a lui Putin, profit și putere. Ambițiile Rusiei pot declanșa un DEZASTRU ecologic în Arctica: „Zonă de sacrificiu”
ADMINISTRAȚIE Cum se calculează taxa pe apa de ploaie. De ce suntem obligați să o plătim? Costul nu s-a inventat în România, se percepe și în Germania sau SUA
09:00
Cum se calculează taxa pe apa de ploaie. De ce suntem obligați să o plătim? Costul nu s-a inventat în România, se percepe și în Germania sau SUA
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 692. Consiliul de Securitate al ONU: „Foametea din Gaza, o criză provocată de om”
08:48
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 692. Consiliul de Securitate al ONU: „Foametea din Gaza, o criză provocată de om”
POLITICĂ Coaliția de guvernare a luat 8 la evaluarea făcută de premier/Ilie Bolojan:”Nu este o situație ușoară. Cu toate discuțiile”
08:36
Coaliția de guvernare a luat 8 la evaluarea făcută de premier/Ilie Bolojan:”Nu este o situație ușoară. Cu toate discuțiile”
ACTUALITATE Cine este polițistul care a intervenit când un livrator din Bangladesh a fost agresat de un bărbat, în București
08:21
Cine este polițistul care a intervenit când un livrator din Bangladesh a fost agresat de un bărbat, în București
Mediafax
Tragedie in Bacău. O adolescentă de 15 ani, accidentată mortal de tren
Digi24
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după o femeie cunoscută online. Planul său elabor
Cancan.ro
Andi Moisescu, primele declaraţii, după ce CANCAN.RO a aflat că a divorţat de Olivia Steer. Juratul de la ProTV, cu zâmbetul pe faţă!
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Adevarul
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Mediafax
Ce ajutoare militare a trimis România Ucrainei? Bolojan a oferit primele detalii
Click
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
Wowbiz
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Antena 3
Un bărbat a construit o casă „de lux”, de 1,8 metri pătrați, cu dormitor și bucătărie. Cum arată în interior locuința cât un dulap
Digi24
VIDEO Motivul pentru care un avion F-35 de 200 de milioane de dolari s-a prăbușit în Alaska: a fost „păcălit” de gheață
Cancan.ro
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
observatornews.ro
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
StirileKanalD
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
KanalD
Cutremur în România, noaptea trecută. În ce orașe a fost resimțit seismul
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2025: Locurile unde este interzis să întorci în „U”. Amenzi uriașe și permis suspendat
Descopera.ro
S-a aflat ce anume produce o STRĂLUCIRE MISTERIOASĂ în Oceanul de Sud
Capital.ro
Elena Udrea, din nou cea mai fericită. Se poate citi iubirea direct pe chipul ei. Totul e filmat (FOTO)
Evz.ro
Semințele de pepene verde. Cinci gustări surprinzătoare, pline de proteine
A1
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca, însă apropierea față de Mattia i-a dat planul peste cap
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
BOMBĂ la Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc „Mamaia 2025”! Sofia Vicoveanca, MAREA ABSENTĂ a festivalului: „Nu sunt pe listă! Suceava e departe...”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Câți români muncesc ore suplimentare și care este media în UE?
HOROSCOP Cele 6 zodii cu aură strălucitoare. Acești nativi au noroc la bani și sunt protejați de Divinitate, toamna aceasta
09:20
Cele 6 zodii cu aură strălucitoare. Acești nativi au noroc la bani și sunt protejați de Divinitate, toamna aceasta
EXTERNE Ucraina analizează modalități de a partaja informații cu Occidentul/ „DATELE pe care le avem sunt neprețuite pentru orice țară”
09:06
Ucraina analizează modalități de a partaja informații cu Occidentul/ „DATELE pe care le avem sunt neprețuite pentru orice țară”
POLITICĂ Bolojan, noi detalii despre reforma PENSIILOR speciale: Va include o perioadă de tranziție de 15 ani și un plafon de 75% din ultimul salariu
08:51
Bolojan, noi detalii despre reforma PENSIILOR speciale: Va include o perioadă de tranziție de 15 ani și un plafon de 75% din ultimul salariu
ACTUALITATE ROVINIETA se scumpește de la 1 septembrie. Noi tarife pentru șoferi și amenzi duble pentru cei prinși circulând fără taxa de drum plătită
08:21
ROVINIETA se scumpește de la 1 septembrie. Noi tarife pentru șoferi și amenzi duble pentru cei prinși circulând fără taxa de drum plătită
POLITICĂ Ucraina se apără de Putin cu muniție de proveniență rusească. Aceasta este furnizată de români, ca ajutor militar
08:15
Ucraina se apără de Putin cu muniție de proveniență rusească. Aceasta este furnizată de români, ca ajutor militar