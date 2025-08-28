PSD față în față cu guvernarea „selfie-stick” a USR/Sorin Grindeanu: „Nu înțeleg această dorință de a face totul public”

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu nu poate să treacă peste stilul de a face spectacol al unor colegi de coaliție. Se referă la cei din USR care, după părerea sa, au ca principală preocupare guvernarea de tip selfie-stick.

„Nu înţeleg această dorinţă sau aceste apucături de a face totul public, de a face spectacol” a declarat social-democratul Sorin Grindeanu despre colegii din USR la Digi24.

Grindeanu a mai spus că îi este greu cu „stilul online de a guverna” al celor de la USR

”Nu spun că sunt greşite sau sunt bune aceste apucături, dar pare că principala ta preocupare este guvernarea asta selfie-stick pe care încearcă să o facă unii din colegii mei. Când îţi faci selfie din şedinţa de Guvern. Nu vă supăraţi pe mine, asta e greu să o înţeleg. Niciodată nu o vedeţi PSD-ul guvernând în forma aceasta. Noi am înţeles tot timpul, când am guvernat, cu bune şi cu rele, să fim serioşi în acel act de guvernare”, a mai spus miercuri, Grindeanu, la Digi 24.

Liderul PSD s-a declarat nedumerit în privința apucăturilor celor de la USR care vor să facă spectacol din orice, chiar și din fișa postului unui ministru.

”Eu nu înţeleg această, să zic, dorinţă sau aceste apucături de a face totul public, de a face spectacol din ceva ce în fişa postului tu trebuie să faci ca ministru. Tu trebuie să te ocupi de lucruri, trebuie să faci acel lucru, nu trebuie ieşi şi să faci orice public, pentru că trimiţi în derizoriu actul de guvernare. Dacă ai, în schimb, informaţii că s-au făcut ilegalităţi, faci plângere. Sunt instituţii ale statului care se ocupă de treaba asta”, a subliniat Grindeanu.

