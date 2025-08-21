TENSIUNI între USR și PNL din cauza pragului de 8.000 de lei la firmele nou înființate? Radu Miruță: „Mi se pare un filtru grosolan”

Radu Miruță, ministrul Economiei, a declarat pentru reporterul Gândul, în cadrul conferinței de presă de la minister că pragul de 8.000 de lei pentru înființarea firmelor, stabilit de ministerul de Finanțe, „e un filtru cam grosolan”.

În cadrul conferinței de presă de la Ministerul Economiei, Radu Miruță a fost întrebat de reporterul Gândul, cum anume s-a ajuns la decizia ca firmele nou înființate să dețină un capital social de minimum 8.000 de lei și dacă au mai existat discuții în coaliție pe această temă.

„Este o propunere a Ministerului de Finanțe, a plecat de la faptul că sunt 460.000 de firme care sunt fără activitate. Mi se pare un prag cam abrupt acum e 1 leu, de la 1 leu la 8.000 de lei, mi se pare că e un filtru cam grosolan pentru că mi se pare că îi pedepsești și pe cei care sunt de bună-credință care au inițiativă, cred ca această valoare să fie discutată. O valoare corectă ar fi cam cât îl costă pe statul român să desființezi o astfel de firmă, înțeleg că ar fi cam 500 de euro.”, a precizat Radu Miruță.

Foto: captură YT

Autorul recomandă: