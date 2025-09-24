PSD NU are de gând să facă o alianță cu AUR: „La AUR n-am văzut decât un spectacol”

Sorin Grindeanu a declarat la Antena 3, în privința faptului că partidul AUR a ajuns la un grad de susținere din partea cetățenilor de 40%, că nu PSD nu are de gând să facă o alianță cu AUR, chiar dacă nu se va mai înțelege cu Ilie Bolojan.

„Dacă actuala coaliție dacă nu vă mai înțelegeți cu Ilie Bolojan, există varianta să faceți alianță cu AUR”, a întrebat Mihai Gâdea.

„Răspunsul scurt „NU”. Faptul că în aceste luni noi am avut discursuri semiapocaliptice, poate fi una din cauzalele care au dus AUR la un procent de 40%. De aceea am spus că pe lângă măsuri de restructurări să venim și cu proiecte de relansare economică.

Am vorbit cu doamna ministru Buzoianu. Viziunea mea e cu totul alta. Aceste lucruri nu o să le pun niciodată în fața prețulu la energie, construcției autostrăzii. În final, cu toată caracteristica domniei sale de ecologistă, noi avem la bază un program de guvernare. Avem patru hidrocentrale care trebuie să intre în construcție și a înțeles acest lucru.

La AUR n-am văzut decât un spectacol urcându-se pe un subiect pe care l-a văzut colegul meu Daniel Zamfir. A văzut că la Ministerul Mediului stă un dosar de luni de zile un dosar neaprobat”, a declarat Sorin Grindeanu.