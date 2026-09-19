Guvernul pe care premierul desemnat Siegfried Mureșan va încerca să îl valideze în Parlament seamănă foarte bine cu un Guvern Bolojan 2. O parte dintre miniștrii PNL, USR și UDMR ar putea fi păstrați și în viitoarea formulă. Marea negociere va fi pentru ministerele rămase fără titulari după ieșirea PSD de la guvernare.

Pentru fiecare portofoliu există 2 sau 3 variante care intră în calculele politice, potrivit unor surse politice citate de stiripesurse.

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Mulți miniștri din Cabinetul Bolojan

În încercarea de formare a Guvernului său, Siegfried Mureșan va miza pe sprijinul declarat al PNL, USR și UDMR. Cele 3 formațiuni însumează 169 de parlamentari, iar pentru învestire sunt necesare 233 de voturi.

Premierul desemnat a anunțat vineri că, în primă fază, cele 3 partide lucrează la programul de guvernare, urmând apoi discuțiile cu grupurile parlamentare, inclusiv PSD și minoritățile.

Mureșan nu a prezentat până acum o listă de miniștri și nu a anunțat oficial demararea negocierilor pe portofolii. Sursele din partide permit însă conturarea unei prime liste de nume. În această variantă, noul Executiv ar prelua portofolii din Cabinetul Bolojan.

MAI: Abrudean sau Florin Roman, în locul lui Predoiu

Una dintre schimbările majore ar putea fi la Ministerul Afacerilor Interne. Deși longevivul Cătălin Predoiu deține portofoliul, poziția sa în conflictul intern din PNL îl îndepărtează de formula Bolojan – Mureșan. Predoiu a demisionat în iunie din funcția de prim-vicepreședinte al PNL după ce îl susținuse pe Adrian Veștea, în total dezacord cu tabăra lui Ilie Bolojan.

În context, două variante intens vehiculate sunt Mircea Abrudean și Florin Roman. Ambii au fost incluși de Bolojan în echipa cu care acesta a candidat la conducerea PNL în iunie.

Abrudean deține experiență administrativă, inclusiv ca prefect, șef al Cancelariei și secretar general al Guvernului. Roman a activat în zona administrației publice și a avut responsabilități în PNL pe administrație, ordine publică și siguranța cetățeanului.

Și Miruță rămâne la Apărare

La Ministerul Apărării, prima variantă rămâne Radu Miruță. USR l-a transferat de la ministerul Economiei la Apărare în decembrie 2025, partidul motivând alegerea inclusiv prin implicarea sa în controversatul program SAFE.

O alternativă din interiorul USR este mai puțin cunoscutul Bogdan Rodeanu, vicepreședinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților.

Transporturi: Horațiu Cosma, Drulă sau din nou Miruță

Ministerul Transporturilor este unul dintre portofoliile fostului PSD. Aici USR ar putea cere titularizarea unui om propriu, mai arată sursa citată. Astfel, Radu Miruță asigură interimatul, iar Horațiu Cosma, secretar de stat, este deja unul dintre oamenii USR care gestionează efectiv ministerul.

În calcule poate reapărea inclusiv Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor, dacă USR ar opta pentru un om cu experiență directă. O altă variantă ar fi păstrarea lui Miruță la Transporturi și mutarea unui alt reprezentant USR la Apărare.

Finanțele ar continua cu Nazare

La Ministerul Finanțelor, varianta cu mare șansă de continuitate este actualul titular, Alexandru Nazare. O alternativă din PNL este Gabriela Horga, senator cu profil pe buget-finanțe și membră a echipei politice construite de Ilie Bolojan în iunie.

Justiție: Stelian Ion, Oana Murariu sau Simona Spătaru

Într-o formulă de guvernare PNL-USR-UDMR, Ministerul Justiției ar putea fi revendicat de USR.

Prima variantă este fostul ministru Stelian Ion, care a mai deținut acest portofoliu în guvernul Cîțu. Este urmat de deputata Oana Murariu și Alexandru-Paul Dimitriu. Toți 3 au fost implicați în actualele inițiative legislative ale USR privind modificarea legislației din Justiție. Dimitriu s-a remarcat ca cel mai vocal userist pe probleme de justiție în ultima perioadă.

Agricultura: Tánczos Barna

La Agricultură, Tánczos Barna are avantajul că se află deja la conducerea ministerului. A preluat interimatul după demisia pesedistului Florin Barbu și gestionează ministerul în actuala perioadă de proteste în sectorul zootehnic.

O altă variantă UDMR este secretarul de stat din minister Zoltán Mihály, cu care Tánczos a lucrat direct după preluarea portofoliului. Dacă Agricultura ar reveni USR, unul dintre numele vizate este George Cățean, fermier și fost secretar de stat.

Energie: Cristina Prună, Burduja sau Antal Lóránt

Energia este probabil unul dintre ministerele pentru care există o serie de variante. USR ar putea-o impune pe Cristina Prună, vicepreședinta Comisiei pentru industrii și servicii și coordonatoare a politicilor USR pe energie.

PNL îl poate readuce în post pe Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei, în prezent, consilier onorific al lui Ilie Bolojan. De notat că Burduja s-a poziționat public împotriva revenirii PNL într-o coaliție cu PSD. UDMR îl are pe senatorul Antal Lóránt, unul dintre politicienii Uniunii specializați pe energie.

Sănătate: Wiener, Vass Levente sau Cseke

La Ministerul Sănătății, USR îl poate propune pe cunoscutul medic Adrian Wiener, unul dintre reprezentanții partidului pe politicile sanitare.

Însă și UDMR are două variante puternice: Cseke Attila, care conduce deja ministerul interimar și a mai fost ministru al Sănătății. De asemenea, deputatul Vass Levente, medic primar și specialist în sănătate publică și management sanitar.

Fonduri Europene: Pîslaru sau criticatul Ghinea

La Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, continuitatea ar fi păstrarea lui Dragoș Pîslaru. Acesta conduce ministerul și, din aprilie, asigură simultan interimatul la Muncă. Pîslaru și-a afirmat public loialitatea față de Ilie Bolojan, spunând în mai că o eventuală participare a sa într-un alt guvern ar fi decisă în urma unei discuții cu acesta.

Dacă ministerul ar fi preluat de USR, alternativa evidentă este Cristian Ghinea, fost ministru al Fondurilor Europene și unul dintre oamenii partidului foarte criticat public pentru eșecul PNRR .

Educație: Dimian, Pălărie sau Pirtea

Actualul ministru Mihai Dimian are un avantaj major la Educație: nu a fost preluat de Bolojan dintr- o formulă anterioară. A fost propunerea făcută de acesta și validată de PNL în martie 2026.

USR îl are pe senatorul Ștefan Pălărie, foarte activ pe politicile educaționale. În această săptămână, de exemplu, a cerut o comisie parlamentară de anchetă în legătură cu rezultatele PISA.

Din PNL poate intra în calcul rectorul și deputatul Marilen Pirtea, dacă liberalii ar dori un ministru cu apartenență politică clară.

Externe: Oana Țoiu sau Dan Barna

La Ministerul Afacerilor Externe, cea mai simplă soluție este menținerea Oanei Țoiu, care conduce ministerul și continuă să reprezinte România în reuniunile externe inclusiv în luna septembrie.

Alternativa politică a USR ar putea fi europarlamentarul Dan Barna, membru al Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului European, al delegației pentru relațiile cu SUA și vicepreședinte al delegației UE-Republica Moldova. Barna ar putea fi însă reticent la a renunța la mandatul de europarlamentar.

Mediu: Buzoianu rămâne prima variantă

Și la Ministerul Mediului se mizează pe continuitate, prin păstrarea Dianei Buzoianu, actualul titular, vizată însă de un vot de blam în Parlament, în luna ianuarie. Totuși, ministra nu a demisionat.

Dacă portofoliul ar fi negociat de PNL, o variantă cheue este fostul ministru Mircea Fechet. UDMR îl poate propune pe același Tánczos Barna, care a mai condus Ministerul Mediului.

Muncă: Pîslaru, Violeta Alexandru sau Seidler

La Ministerul Muncii, Dragoș Pîslaru are avantajul interimatului și pe cel al experienței anterioare ca ministru plin al Muncii. El lucrează deja la dosare majore precum salarizarea sectorului public.

USR poate veni cu fosta ministră a Muncii Violeta Alexandru, în prezent senator al partidului. Un alt nume e Cristian Seidler, purtător de cuvânt al USR și unul dintre parlamentarii cu lucru constant pe legislația muncii.

Economie: Darău, Miruță sau Burduja

La Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, prima variantă luată în calcul este actualul ministru Irineu Darău, validat de USR și instalat în funcție în decembrie 2025.

Un alt nume este Radu Miruță, care a condus ministerul înainte de mutarea sa la Apărare. Miruță ar putea reveni dacă distribuția portofoliilor s-ar schimba.

La PNL, Sebastian Burduja, fost ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării și fost ministru al Energiei, are un profil compatibil cu partea de digitalizare și economie.

Dezvoltare: Cseke, Ioan Popa sau Abrudean

La Ministerul Dezvoltării, Cseke Attila este unul dintre titulari. Conduce deja portofoliul și are o vastă experiență în administrația publică.

Dacă ministerul ar reveni PNL, în calcule pot intra Ioan Popa, primarul Reșiței, dar și Mircea Abrudean. Ambii au fost incluși de Ilie Bolojan în echipa politică prezentată la congresul PNL din iunie.

Cultură: tot Demeter, dar și Muraru

La Ministerul Culturii, UDMR îl are pe actualul ministru András István Demeter, care continuă să exercite funcția și în septembrie, deși a fost implicat în scandaluri răsunătoare (detalii AICI).

PNL poate veni cu deputatul Alexandru Muraru, istoric, președinte al PNL Iași și unul dintre vicepreședinții propuși în echipa Bolojan. Din partea USR, varianta probabilă ar fi Iulian Bulai, fost președinte al Comisiei pentru cultură din Camera Deputaților.