Pudra proteică trebuie consumată cu măsură şi doar în anumite condiţii. Ce RISCĂ persoanele care apelează la acest supliment alimentar

Sportivi care vor să îşi crească masa musculară, dar – mai nou – și mămicile, au început să consume din ce în ce mai des pudră proteică, un supliment alimentar uşor de folosit şi de integrat în preparate.

A devenit un adevărat trend, iar pe reţelele de socializare este o adevărată vedetă, dar nutriţioniştii sunt sceptici pentru că acest obicei ar putea avea şi efecte nedorite, mai ales dacă pudra proteică nu e consumată cu măsură şi doar în anumite condiţii.

La început, ea era folosită doar de sportivi, dar ulterior a ajuns să fie utilizat în rețetele zilnice ale oamenilor obișnuiți: în băuturi, gustări rapide sau în deserturi.

„Am văzut şi eu pe social media, se folosesc şi să faci clătite sau să faci multe alte chestii, ceea ce mi se pare greșit”, a scris un user.

Specialiștii în nutriție spun, însă, că acest supliment alimentar a ajuns să înlocuiască mese întregi și atrag atenția asupra utilității ei.

„Ar trebui să folosim astfel de produse doar când, atunci când într-adevăr e nevoie să completăm alimentația. […] Dozele mari de proteine pun, să zicem, o presiune mai mare asupra organismului, pentru că, odată ce au ajuns în corp, corpul trebuie să facă ceva cu ele”, a explicat nutriționistul Șerban Damian, pentru Observator TV.

Dar proteinele se găsesc și în alimentele naturale, cum ar fi un shake proteic de 200 de ml, care conține – în medie – 25 de grame de proteină.

Aceeași cantitate se regăsește și în aproximativ 120 de grame de piept de pui sau 200 de grame de brânză de vaci.

Medicii pediatri le avertizează pe mămicile care folosesc pudra proteică în preparatele copiilor că le pun sănătatea în pericol.

„Nu e voie să punem în alimentația copilului mic pudră proteică. (…) Un exces de proteină poate să ducă la o degradare a rinichilor și a ficatului. Copilul se deshidratează, poate să elimine calciul din organism. Și de aici dezechilibru pe partea osoasă”, a explicat medicul pediatru Calemia Păun.

Cu toate acestea, conform statisticilor europene, vânzările de pudră proteică vor continua să crească și în următorii ani.

FOTO – Captură video: Observator TV/Antena 1