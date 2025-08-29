Pugilistul Florin Ioniță ar putea fi asistat de un nume greu din BOX. Antrenorul Dorel Simion a dezvăluit: „Ar putea veni să-l ajute la antrenamente”

Florin Ioniță și Arun Tudoroiu sunt cei doi pugiliști de perspectivă de a căror pregătire se ocupă Dorel Simion, multiplu medaliat european și mondial la box.

În perioada imediat următoare Dorel Simion și-a propus să mute cantonamentul de pregătire, pentru două luni, în Marea Britanie.

Ce surpriză îl așteaptă pe Florin Ioniță

„Vin «europenele» iar băieții au nevoie de sparring parteneri puternici pe care, din păcate, nu-i au în țară. Am vorbit deja în Anglia la un club și cred că ar fi o soluție foarte bună pentru a putea muta cantonamentul de pregătire acolo. La «europenele» Under 23, care sunt programate a se desfășura în Ungaria, vreau ca ei să fie într-o formă fizică foarte bună. Eu mi-am propus, ca obiectiv, medalia de aur”, a precizat Dorel Simion.

Patronul clubului de box din Anglia cu care Dorel Simion este în legătură este bun prieten cu legendarul Tyson Fury, care l-ar putea asista pe Florin la antrenamente.

„Prietenul meu mi-a spus că l-ar putea aduce la antrenamentele lui Florin pe Tyson Fury, pentru a-l asistat și el în pregătire. Vă dați seama că ar fi un lucru foarte important pentru Florin. Motivațional. Și nu numai”, a mai spus Dorel Simion.

Așteaptă undă verde din partea FR Box

Dorel Simion a prezentat acest plan de pregătire conducerii Federației Române de Box, urmând să primească un răspuns în acest sens.

„Eu sper ca acest plan să fie aprobat. Toți cei de la federație își doresc obținerea unor medalii la marile competiții, iar un stagiu de pregătire cu sparring parteneri valoroși ar duce către acest lucru”, a adăugat Simion.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

„Drumul spre performanță”, ediție dedicată boxului vineri 2 mai! Cine este Florin Ioniță?

Victor Leu, fratele regretatului campion mondial la box, Mihai Leu, organizează o GALĂ pugilistică de cinci stele la Deva. „Avem invitați speciali”