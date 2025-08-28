Victor Leu, fratele regretatului campion mondial la box, Mihai Leu, organizează o GALĂ pugilistică de cinci stele la Deva. „Avem invitați speciali”

Data de 4 septembrie va reprezenta un moment special pentru orașul Deva. Victor Leu, fratele regretatului mare pugilist Mihai Leu, care deține și funcția de vicepreședinte al Federației Române de Box, va organiza o gală de cinci stele în oraș.

Evenimentul va fi presărat cu multe surprize, promit organizatorii.

„Cei mai talentați pugiliști din România”

„Va fi o întâlnire bilaterală între cei mai talentați pugiliști din România și pugiliștii italieni.

Unul dintre meciurile foarte tari se anunță a fi între Andrei Arădoaie și Simon Marko. Sportivul din Ungaria va avea statut de invitat special deoarece nu am reușit să găsim un boxer italian care să se bată de la egal la egal cu Andrei. Simon este de patru ori campion național al Ungariei, medaliat cu bronz la Campionatele Europene, U 23, fiind cotat drept unul dintre cei mai de top pugiliști din țara vecină”, a precizat Victor Leu.

Gimnastele și fotbaliștii le vor face galerie pugiliștilor

Cota de cinci stele a galei se va regăsi nu numai în ringul de box.

„În sală se vor afla și componentele lotului olimpic de gimnastică dar și fotbaliștii de la Corvinul Hunedoara. Atât gimnastele cât și jucătorii Corvinului vor avea un statut de invitați speciali.

Ne-am propus ca prin această gală să transformăm pentru o zi orașul Deva într-o capitală a sportului din această parte a țării”, a mai spus Victor Leu.

Ilie Năstase ar putea fi și el prezent

Printre numele de top care ar putea onora această gală s-ar putea regăsi și legendarul Ilie Năstase.

„Suntem în contact cu dânsul. Noi i-am lansat invitația de a fi prezent. Pentru noi ar fi o mare onoare dacă ar accepta”, a mai precizat Victor Leu.

