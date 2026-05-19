Studiu. Județul în care peste 60% dintre elevi refuză iaurtul din programul școlar. Care este produsul preferat al acestora

Programul „laptele și cornul” beneficiază în continuare de sprijinul părinților și al cadrelor didactice, însă rezultatele unui chestionar realizat în județul Sibiu ridică semne de întrebare cu privire la eficiența acestuia, în condițiile în care o parte semnificativă a produselor distribuite elevilor rămâne neconsumată. De pildă, datele arată că peste 60% dintre elevi refuză iaurtul din programul școlar. În schimb, au un produs preferat.

Într-un comunicat, Consiliul Județean Sibiu arată că fructul preferat al copiilor este mărul, în timp ce produsele care ajung cel mai des să fie respinse sunt iaurtul și cornul. Concluziile se bazează pe un sondaj la care au participat peste 9.600 de elevi, părinți și profesori. Analiza oferă o imagine detaliată asupra modului în care sunt primite alimentele distribuite zilnic în unitățile de învățământ, arată Mediafax.

Iaurtul nu se află printre preferințele elevilor

Fructele sunt cele mai apreciate de elevi. Laptele continuă să fie acceptat de majoritatea copiilor, fiind consumat de circa două treimi dintre cei care au răspuns la chestionar. La polul opus, celelalte alimente distribuite în cadrul programului „laptele și cornul” prezintă un interes mai redus. Peste 60% dintre elevi refuză iaurtul.

„Mărul este de departe cel mai apreciat produs, fiind primit de aproape 83% dintre elevi și consumat de 82%”, se arată în analiza CJ Sibiu.

„Iaurtul este refuzat de peste 60% dintre elevi, iar aproape jumătate nu consumă cornul”, arată datele.

De ce elevii refuze unele produse?

Părinții și profesorii au indicat în mod repetat că elevii refuză anumite produse din cauza gustului și a calității acestora. De asemenea, dascălii atrag atenția că alimentele mai puțin apreciate, în special cornul și iaurtul, ajung frecvent la coș. Acest aspect generează risipă alimentară.

„Produsele neconsumate nu ajung întotdeauna la risipă, dar indică o eficiență scăzută: aproape jumătate dintre elevi le duc acasă, iar 35% le oferă colegilor, în timp ce 7% ajung să le arunce”, se precizează în comunicat.

Ce solicită elevii, părinții și profesorii?

Rezultatele indică faptul că principala provocare nu ține de distribuția alimentelor, ci de măsura în care acestea corespund gusturilor și nevoilor elevilor. Consiliul Județean Sibiu anunță că aceste concluzii ale sondajului vor sta la baza unor modificări menite să facă programul mai eficient și să limiteze cantitatea de produse irosite. Daniela Cîmpean, președinta CJ Sibiu, a subliniat că eficiența programului depinde de consumul efectiv al produselor, nu doar de distribuirea lor. Elevii, părinții și profesorii au solicitat fructe mai variate și o calitate mai bună a produselor oferite, în special a cornului.

