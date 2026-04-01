Bei cafea dimineața sau ai trecut la ceaiul matcha, la modă sau la un alt tip de ceai? Se pare că ceaiul câștigă teren și, printre altele, își câștigă reputația de a fi mai sănătos decât cafeaua și de a avea efecte mai tolerabile. Deși ambele băuturi conțin cafeină, efectele lor pot fi influențate de celelalte substanțe pe care le conțin.

Lumea iubește cofeina. Se estimează că peste 80% din populația globului consumă un anumit tip de băutură cu cofeină, cu un aport mediu de 200 mg, echivalentul a trei cești de cafea pe zi. Cu toate acestea, cafeaua nu este cea mai populară băutură la nivel global; această onoare aparține ceaiului, care, potrivit FAO, este a doua cea mai consumată băutură din lume după apă, datorită unor țări precum China, India și Turcia, explică specialiștii pentru eldiario.es.

Cafeaua, însă, reprezintă cea mai mare cotă de piață, cu aproximativ 2 miliarde de cești consumate zilnic la nivel mondial. Cola cu cofeină și băuturile energizante urmează, dar într-o măsură mult mai mică.

Când bem o ceașcă de ceai sau cafea, credem că efectul pe care îl experimentăm – acea senzație de alertă și claritate mentală – se datorează cafeinei pe care o conțin. Dar realitatea acestor produse este mult mai complexă. Cafeina este doar unul dintre numeroșii compuși bioactivi care interacționează cu creierul și corpul nostru în moduri diferite. Așadar, care este mai bun pentru trezire, ceaiul sau cafeaua?

Aceeași moleculă, companii diferite

Multă vreme s-a crezut că stimulentul din cafea, cafeina, era diferit de cel prezent în ceai, care se numea teină. Dar astăzi știm că este vorba exact de aceeași moleculă, 1,3,7-trimetilxantină, o substanță care stimulează sistemul nervos central.

Odată ingerată, această moleculă călătorește prin fluxul sanguin către creier, unde blochează receptorii de adenozină. Adenozina este un neurotransmițător care se acumulează pe parcursul zilei, începând de dimineață. Când atinge un anumit nivel, ne simțim somnolent. Cafeina interferează și împiedică adenozina să își exercite efectul. Aceasta înseamnă că, deși corpul nostru este obosit și somnoros, creierul nostru nu îl înregistrează. Acest lucru crește, de asemenea, activitatea neuronală și eliberarea altor neurotransmițători, cum ar fi dopamina și norepinefrina. Rezultatul este o senzație de energie crescută, alertă și, uneori, o concentrare și o dispoziție îmbunătățite.

L-teanina, secretul din frunzele de ceai

Cu toate acestea, oamenii cred în general că cafeaua și ceaiul au efecte diferite, efectele ceaiului fiind mai blânde.

„A lua o pastilă de cafeină nu este același lucru cu a bea cafea, deoarece vehiculul este complet diferit”, explică nutriționistul și farmacistul Loreto Pérez, purtător de cuvânt pentru Nutriție la Colegiul Oficial al Farmaciștilor din Guadalajara. „De asemenea, depinde mult de individ. Unii oameni nu mai beau cafea pentru că le crește tensiunea arterială și apoi beau mult ceai, iar concentrația de cafeină variază în funcție de tipul de ceai”, adaugă ea. Ceaiul este o infuzie din frunzele plantei Camellia sinensis și, în toate varietățile sale (verde, roșu, negru, alb și altele), conține componente care modulează efectele cafeinei. Principalul alcaloid din ceai este L-teanina, un aminoacid mai puțin frecvent care are capacitatea de a traversa bariera hematoencefalică, adică bariera care separă creierul de fluxul sanguin, acționând ca un filtru.

L-teanina are un efect calmant, promovând relaxarea fără a provoca somnolență. În timp ce cofeina stimulează activitatea neuronală, L-teanina crește undele alfa din creier, o stare asociată cu o stare de alertă relaxată, cum ar fi atunci când suntem concentrați și ne concentrăm asupra unei sarcini.

Această combinație este responsabilă pentru starea pe care mulți o experimentează atunci când beau ceai: o senzație de concentrare și claritate mentală, lipsită de anxietatea sau nervozitatea pe care o poate provoca uneori cafeaua.

Ceai și cafea: diferențe care nu sunt atât de evidente

S-au spus multe despre beneficiile L-teaninei în combinație cu cofeina și chiar despre posibilitatea de a o administra ca supliment. Deși au fost observate efectele sale asupra creierului și există date despre efectele neuroprotectoare și anticonvulsivante la modelele animale, nu există suficiente studii pe oameni.

Potrivit lui Francesco Visoli, cercetător la Universitatea din Padova și autor al unei analize cuprinzătoare a studiilor despre L-teanină, „în teorie, administrarea L-teaninei împreună cu cafeina ar trebui să reducă nervozitatea și să-i prelungească efectele, dar acest lucru nu a fost încă dovedit.” Visoli adaugă: „Dacă există vreun avantaj, acesta este că se pare că cafeina din ceai este eliberată mai lent decât cea din cafea. În plus, durează mai mult să se bea decât cafeaua, așa că absorbția are loc treptat. Dar nu există studii care să compare cele două”, clarifică el.

Așadar, există vreun motiv pentru a bea ceai în loc de cafea? Există, dar nu au neapărat legătură cu cafeina. Pentru început, merită menționat faptul că cafeaua este una dintre principalele surse alimentare de antioxidanți, în special acid clorogenic, trigonelină, acid cafeic și quercetină, care au un puternic efect antiinflamator și pot chiar contribui la protejarea împotriva bolilor neurodegenerative precum Alzheimer. Aceasta înseamnă că beneficiile merg dincolo de simpla menținere a stării de alertă.

În acest caz, în cea mai mare parte, L-teanina, acest bogat este antioxidanți puternici numiți catechine. Cel mai studiat este epigallocatetechina galată (EGCG), a compus care, conform unei analize cuprinzătoare a studiilor, are efecte neuroprotectoare și anti-inflammatorie, precum și capacitatea de a promova neurogeneza (formarea de noi neuroni). Acest lucru este transmis printr-un risc mai mic de declin cognitiv și de a dezvolta ale memoriei, funcții executive și stări de spirit.

Tipuri de ceai și preparare

Ca orice produs derivat din plante în starea lor naturală, ceaiul poate varia foarte mult. „A cumpăra ceai de la supermarket nu este același lucru cu a-l cumpăra de la un magazin specializat; calitatea plantei se schimbă semnificativ, iar oamenii nu sunt conștienți de acest lucru”, spune Loreto Pérez. „Depinde foarte mult de locul în care este cultivat, cum este cultivat, cum este recoltat și ce parte a plantei este folosită. Chiar dacă îl cumperi în vrac, cumperi mult material vegetal zdrobit și nu știi cu adevărat calitatea”, adaugă nutriționistul.

În ceea ce privește varietățile sale, ceaiul matcha, deoarece se consumă frunza întreagă, și ceaiul negru, fiind cel mai oxidat, au cel mai mare conținut de cafeină, cu aproximativ 47-63 mg per cană, similar cu un espresso. Urmează în ordine ceaiul oolong, ceaiul verde și ceaiul alb, care este cel mai puțin procesat.

Opusul este valabil și pentru conținutul de antioxidanți al ceaiului. Ceaiurile verzi și albe, care oxidează puțin sau deloc, păstrează niveluri ridicate de catechine. Studiile confirmă că ceaiul verde are cel mai mare conținut total de polifenoli și cea mai mare capacitate antioxidantă, urmat foarte îndeaproape de ceaiul negru.

Diferențele nu se opresc aici. Pregătirea este, de asemenea, crucială, deoarece fierberea apei face ca temperaturile ridicate să degradeze compușii benefici din ceai. „În cele din urmă, bei doar apă fierbinte cu aromă”, avertizează Pérez. „În plus, de cât timp ai păstrat-o? Unde în bucătărie? Dacă a stat deasupra hotei timp de luni de zile, uită de ea”, conchide specialistul.

Alegerea ceaiului sau a cafelei este, în cele din urmă, sau chestiune de gust. Give chiar dacă căutăm aceste băuturi pentru cofeina lor, atenția acordată calității și pregătirea poate aduce multe beneficii, atât în ​​​​ceea de cercetare a sănătății, cât și în ceea ce privește aromă și plăcerea.

Recomandarea autorului: Medicul nutriționist Mihaela Bilic ne spune care e cea mai sănătoasă cafea: „Te întinerește și are beneficii maxime”