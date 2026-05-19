Economie » Mugur Isărescu explică de ce este necesar cât mai repede un Guvern: „Nu putem să ne descurcăm singuri"

Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României, a făcut o serie de declarații, marți, 19 mai 2026, cu privire la inflație și nevoia rapidă a unui Guvern. A vorbit, printre altele, și despre evoluția cursului euro/leu.

În cadrul conferinței de marți, 19 mai 2026, Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), a subliniat nevoia rapidă a unui Guvern. Referindu-se la evoluția cursului leului, guvernatorul BNR a precizat că piețele reacționează în special la două elemente. În primul rând, la stabilitatea politică. Iar aici intervine necesitatea formării unui Guvern. În al doilea rând, la continuarea corecției fiscale.

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR

Banca Națională a României a revizuit estimarea privind inflația la sfârșitul anului, până la 5,5%, față de prognoza anterioară de 3,9%, invocând efectele conflictului din Orientul Mijlociu. Mugur Isărescu a subliniat însă că această estimare este condiționată și de reconstituirea stabilității politice și de formarea unui guvern.

„Nu putem să ne descurcăm singuri, pentru că sunt mulți factori pe care nu îi stăpânim”

Mugur Isărescu a declarat că situația economică poate fi gestionată, dar a subliniat că Banca Națională a României are nevoie de sprijinul unui guvern pentru a face față provocărilor actuale.

„Dar inflația se va duce de la aproape 11% la 5,5%. Va crește în mai și iunie cu 0,1, 0,2, 0,3. Va crește până prin iulie, nici noi nu știm exact, probabil se va duce până la 11%. Dar creșterile sunt mici. Iar în iulie, august, septembrie, să avem deja inflație de 6% și spre sfârșitul anului 5 și ceva, cu datele de acum și cu condițiile de sus: proiecțiile strict condiționate de ipoteze privind implicațiile conflictului din Orientul Mijlociu și acum trebuie să adăugăm și revenirea la stabilitate politică și guvernamentală, adică să avem Guvern.

Cineva m-a întrebat: „Ești optimist?” Încerc să fiu pozitiv, văzând această ambalare la nivelul societății, că se prăbușește totul, pică, suntem gata să murim cu toții. Încercăm să fim realiști și pozitivi. Lucrurile sunt controlabile, ne trebuie însă Guvern, în mod clar. Nu putem să ne descurcăm singuri, pentru că sunt mulți factori pe care nu îi stăpânim.

Mai spun ceva, să se rețină: de multe ori nu numai faptele strică, ci și vorbele. Sunt momente în istoria cel puțin financiară în care vorbele spuse aiurea sau în momente nepotrivite au fost mai tari”, a explicat guvernatorul BNR.

